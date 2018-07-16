均豪半導體及自動化業績帶動股價走揚 志聖低價持2.7萬張沾光

半導體及面板設備廠均豪 (5443-TW) 今年以來自動化 4.0 生產業務逐步走高，引起法人關注且搶進卡位，股價今 (16) 日突破 30 元大關，最大法人志聖工業 (2467-TW) 低檔積極加碼均豪持股，目前已達 2.7 萬張，成為主要受惠者，志聖下半年訂單明朗，營運動能看俏。

均豪已除息，每股配發 1.21 元現金股利，依志聖持有均豪 2.7 萬張比例，將在第 3 季認到股息收入約 3200 萬元，貢獻每股純益約 0.2 元，由於均豪股價大幅走高，遠高於志聖持股成本，志聖對均豪持股列為長期投資，但均豪股價上揚，也明顯挹注志聖每股淨值。

就志聖本業來看，今年以來包括面板、PCB 曝光及濕製程及半導體 3D 封裝等設備等需求強烈，第 2 季營收 14.27 億元創近年單季新高，季增 9.24%，年增 13.46%，法人估公司第 3 季營收還將持續向上攀升，營收及獲利都將明顯超過第 2 季。

以志聖目前出貨比重來看，PCB 設備占 4-5 成最高，面板設備 3-4 成，其他如印刷、製鞋設備占約 1 成；志聖高層主管指出，面板設備目前呈現交期長且明朗，訂單看到今年年底，主要需求來自於中國大陸面板廠擴建新世代產線的需求，而 PCB 設備主要也有包括中國大陸如景旺等的需求，至於半導體設備則以 3D 封裝的設備為主。

志聖第 1 季稅後純益為 9016 萬元，年增 1.18 倍，每股純益為 0.6 元。