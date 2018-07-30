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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/07/27  107/07/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.51330   10.51000   0.00330    0.03140
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.14280   10.11570   0.02710    0.26790
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.14270   10.11560   0.02710    0.26790
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.09460   10.06670   0.02790    0.27715
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.09460   10.06670   0.02790    0.27715
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.40650    9.38660   0.01990    0.21200
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.66610    9.64490   0.02120    0.21981
中國信託台灣活力基金                                             16.15000   16.05000   0.10000    0.62305
中國信託台灣優勢基金                                             18.84000   18.73000   0.11000    0.58729
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.81400    9.82250  -0.00850   -0.08654
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22190    9.22990  -0.00800   -0.08667
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.23060   10.23030   0.00030    0.00293
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57520    9.57500   0.00020    0.00209
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.52310   10.56400  -0.04090   -0.38716
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.18680    9.22250  -0.03570   -0.38710
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.20140   11.27760  -0.07620   -0.67568
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.11070   10.17950  -0.06880   -0.67587
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.07000   11.13000  -0.06000   -0.53908
中國信託智能運動基金-美元                                        10.85000   10.89000  -0.04000   -0.36731
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98230   10.98220   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.52980    9.52530   0.00450    0.04724
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.21430    9.20990   0.00440    0.04777
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.67380    9.66320   0.01060    0.10969
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.34920    9.33900   0.01020    0.10922
中國信託精穩基金                                                 18.69880   18.68890   0.00990    0.05297
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.49000   11.56000  -0.07000   -0.60554
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.74000   11.79000  -0.05000   -0.42409
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.42000   11.47000  -0.05000   -0.43592
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元大2001基金                                                     67.67000   67.32000   0.35000    0.51990
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.95370   38.82330   0.13040    0.33588
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.17000   19.39000  -0.22000   -1.13461
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.37760   11.37660   0.00100    0.00879
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.48160   10.59620  -0.11460   -1.08152
元大上證50基金                                                   28.75000   28.89000  -0.14000   -0.48460
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.63000   12.75000  -0.12000   -0.94118
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.25000   11.48000  -0.23000   -2.00348
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.69000   13.59000   0.10000    0.73584
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.92600   12.94000  -0.01400   -0.10819
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.29800   17.35000  -0.05200   -0.29971
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.05900   11.16100  -0.10200   -0.91390
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.62700   10.84300  -0.21600   -1.99207
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.10000    3.09000   0.01000    0.32362
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.86000   13.96000  -0.10000   -0.71633
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.13960   46.12470   0.01490    0.03230
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.44730   10.42330   0.02400    0.23025
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.68840    9.66610   0.02230    0.23070
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.60260    9.68610  -0.08350   -0.86206
元大巴西指數基金                                                  5.82500    5.98200  -0.15700   -2.62454
元大巴菲特基金                                                   31.05000   30.80000   0.25000    0.81169
元大日經225基金                                                  28.58000   28.42000   0.16000    0.56298
元大台商收成基金                                                 25.33000   25.08000   0.25000    0.99681
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.05000   12.13000  -0.08000   -0.65952
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.32000   39.76000   0.56000    1.40845
元大台灣中型100基金                                              34.48000   34.23000   0.25000    0.73035
元大台灣加權股價指數基金                                         26.05100   25.90200   0.14900    0.57525
元大台灣卓越50基金                                               85.88000   85.28000   0.60000    0.70356
元大台灣金融基金                                                 17.76000   17.75000   0.01000    0.05634
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.08000   31.97000   0.11000    0.34407
元大台灣高股息基金                                               27.02000   26.74000   0.28000    1.04712
元大台灣電子科技基金                                             37.93000   37.53000   0.40000    1.06581
元大全球ETF成長組合基金                                          10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.87000   14.96000  -0.09000   -0.60160
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.74000   13.87000  -0.13000   -0.93727
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.63000    9.73000  -0.10000   -1.02775
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.77700   12.87400  -0.09700   -0.75346
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.90000    6.93000  -0.03000   -0.43290
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.77000    6.78000  -0.01000   -0.14749
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.70600    9.72900  -0.02300   -0.23641
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.90000   13.89000   0.01000    0.07199
元大全球農業商機基金                                             17.24000   17.18000   0.06000    0.34924
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.54900    8.56900  -0.02000   -0.23340
元大印度指數基金                                                 10.07700   10.08800  -0.01100   -0.10904
元大印度基金                                                     12.90000   12.93000  -0.03000   -0.23202
元大多多基金                                                     21.92000   21.73000   0.19000    0.87437
元大多福基金                                                     59.76000   59.43000   0.33000    0.55528
元大亞太成長基金                                                  9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.54970    8.60720  -0.05750   -0.66805
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.06040    7.10790  -0.04750   -0.66827
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.74500    9.76200  -0.01700   -0.17414
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.14300   10.05500   0.08800    0.87519
元大卓越基金                                                     53.38000   52.90000   0.48000    0.90737
元大店頭基金                                                      9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
元大泛歐成長基金                                                  9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.25100   10.25050   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.51160    9.50520   0.00640    0.06733
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.40860   31.46060  -0.05200   -0.16529
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.60350   37.88210  -0.27860   -0.73544
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.25570   19.14120   0.11450    0.59819
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.79620   19.03470  -0.23850   -1.25297
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.26810   38.41670  -0.14860   -0.38681
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.47090   20.42890   0.04200    0.20559
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.69880   17.79670  -0.09790   -0.55010
元大高科技基金                                                   22.11000   21.96000   0.15000    0.68306
元大得利貨幣市場基金                                             16.24780   16.24760   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97790   11.97780   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   14.22000   14.18000   0.04000    0.28209
元大華夏中小基金                                                  8.05000    8.18000  -0.13000   -1.58924
元大新中國基金-人民幣                                            10.36000   10.48000  -0.12000   -1.14504
元大新中國基金-美元                                               9.78700    9.99600  -0.20900   -2.09084
元大新中國基金-新台幣                                             9.66000    9.89000  -0.23000   -2.32558
元大新主流基金                                                   30.66000   30.39000   0.27000    0.88845
元大新東協平衡基金-美元                                           9.43000    9.45500  -0.02500   -0.26441
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.37920   10.31470   0.06450    0.62532
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.69390    9.72110  -0.02720   -0.27980
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.27190   10.32060  -0.04870   -0.47187
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.98950    9.03210  -0.04260   -0.47165
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80160    9.79490   0.00670    0.06840
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43430    9.42780   0.00650    0.06895
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.86640    9.87910  -0.01270   -0.12855
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.49950    9.51170  -0.01220   -0.12826
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.55430    9.55070   0.00360    0.03769
元大新興亞洲基金                                                 11.81000   11.88000  -0.07000   -0.58923
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.10770    9.13270  -0.02500   -0.27374
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.88130    8.90570  -0.02440   -0.27398
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.27860    9.32200  -0.04340   -0.46557
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.04750    9.08980  -0.04230   -0.46536
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09630   15.09620   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     43.25000   42.98000   0.27000    0.62820
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
元大實質多重資產基金-美元                                         9.29800    9.43600  -0.13800   -1.46248
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.72000    9.89000  -0.17000   -1.71891
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.28000   15.25000   0.03000    0.19672
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.43000   14.47000  -0.04000   -0.27643
元大摩臺基金                                                     39.72000   39.45000   0.27000    0.68441
元大標普500基金                                                  26.07000   26.20000  -0.13000   -0.49618
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.52000   34.51000   0.01000    0.02898
元大標智滬深300基金                                              16.85000   16.86000  -0.01000   -0.05931
元大歐洲50基金                                                   25.23000   24.93000   0.30000    1.20337
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.59780    9.65350  -0.05570   -0.57699
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17120   10.17070   0.00050    0.00492
元大績效基金                                                     63.37000   62.82000   0.55000    0.87552
元大韓國KOSPI200基金                                             22.51000   22.33000   0.18000    0.80609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.44000   16.36000   0.08000    0.48900
日盛上選基金                                                     38.08000   37.79000   0.29000    0.76740
日盛小而美基金                                                   19.94000   19.77000   0.17000    0.85989
日盛中國內需動力基金                                             10.59000   10.75000  -0.16000   -1.48837
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.62300   11.56410   0.05890    0.50933
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.78180    9.73230   0.04950    0.50862
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.65320   11.59480   0.05840    0.50367
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.80130    9.75230   0.04900    0.50245
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.56520   10.52490   0.04030    0.38290
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.87090    8.83710   0.03380    0.38248
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.61000   11.76000  -0.15000   -1.27551
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.20000   11.34000  -0.14000   -1.23457
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.47000   11.63000  -0.16000   -1.37575
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                     15.27000   15.13000   0.14000    0.92531
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛全球抗暖化基金                                               10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.06740   10.05030   0.01710    0.17014
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.48700    9.47090   0.01610    0.16999
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.87620    9.86890   0.00730    0.07397
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.30910    9.30220   0.00690    0.07418
日盛全球新興債券基金A                                            10.71110   10.68360   0.02750    0.25740
日盛全球新興債券基金B                                             8.33920    8.31790   0.02130    0.25607
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41890    2.40380   0.01510    0.62817
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68710    1.67650   0.01060    0.63227
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36590    0.36380   0.00210    0.57724
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25600    0.25450   0.00150    0.58939
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.13720   12.07880   0.05840    0.48349
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.35380    8.31360   0.04020    0.48355
日盛亞洲機會基金                                                  7.52000    7.57000  -0.05000   -0.66050
日盛首選基金                                                     18.91000   18.79000   0.12000    0.63864
日盛高科技基金                                                   20.71000   20.50000   0.21000    1.02439
日盛貨幣市場基金                                                 14.76420   14.76400   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   44.60000   44.26000   0.34000    0.76819
日盛精選五虎基金                                                 40.42000   40.15000   0.27000    0.67248
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47960   13.47940   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               37.13000   36.81000   0.32000    0.86933
台新MSCI中國基金                                                 21.64000   21.89000  -0.25000   -1.14207
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.56000   17.68000  -0.12000   -0.67873
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.22000   22.90000   0.32000    1.39738
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15590   14.15580   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.40940   10.33510   0.07430    0.71891
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.56190   10.58140  -0.01950   -0.18429
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.05570   10.09400  -0.03830   -0.37943
台新中國通基金                                                   49.58000   49.19000   0.39000    0.79284
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52000    0.52800  -0.00800   -1.51515
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.87400   16.15000  -0.27600   -1.70898
台新中國精選中小基金-美元                                         0.38990    0.39650  -0.00660   -1.66456
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.92000   12.15000  -0.23000   -1.89300
台新主流基金                                                     25.80000   25.62000   0.18000    0.70258
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.87000   19.87000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65430    0.65290   0.00140    0.21443
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.87000   14.86000   0.01000    0.06729
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48830    0.48730   0.00100    0.20521
台新台灣中小基金                                                 38.58000   38.29000   0.29000    0.75738
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.83480    9.81550   0.01930    0.19663
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.23470    9.24510  -0.01040   -0.11249
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.31000   10.32500  -0.01500   -0.14528
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.50300   10.48860   0.01440    0.13729
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.29840   11.28290   0.01550    0.13738
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     16.18000   16.23000  -0.05000   -0.30807
台新亞美短期債券基金                                             10.90520   10.93000  -0.02480   -0.22690
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.56140    8.53060   0.03080    0.36105
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28590    0.28430   0.00160    0.56279
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.83780   11.79520   0.04260    0.36116
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38980    0.38770   0.00210    0.54166
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08710   11.08700   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.37770   30.22310   0.15460    0.51153
台新智慧生活基金-美元                                            10.60670   10.66110  -0.05440   -0.51027
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.81000   10.89000  -0.08000   -0.73462
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.66350    8.61110   0.05240    0.60852
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.77930    8.74300   0.03630    0.41519
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.26720    9.21110   0.05610    0.60905
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.39910    9.36030   0.03880    0.41452
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.77920   10.80190  -0.02270   -0.21015
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34780    0.34780   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.07520    8.09220  -0.01700   -0.21008
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27430    0.27430   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.92000    5.99000  -0.07000   -1.16861
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.00000   20.99000   0.01000    0.04764
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.78000   10.73900   0.04100    0.38179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.18000   23.82000   0.36000    1.51134
未來資產全球大消費基金                                           15.77000   16.15000  -0.38000   -2.35294
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.75850   11.74560   0.01290    0.10983
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.53170    9.52120   0.01050    0.11028
未來資產亞洲新富基金                                             21.40000   21.54000  -0.14000   -0.64995
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56160   12.56150   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.97000   14.75000   0.22000    1.49153
未來資產新興市場債券基金A                                         8.82830    8.80780   0.02050    0.23275
未來資產新興市場債券基金B                                         6.74610    6.73050   0.01560    0.23178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.07480   11.07390   0.00090    0.00813
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.90260    9.92680  -0.02420   -0.24378
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.35210    9.34970   0.00240    0.02567
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59360   10.59080   0.00280    0.02644
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.99140    8.00150  -0.01010   -0.12623
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.11560    9.12700  -0.01140   -0.12490
永豐中小基金                                                     60.45000   59.99000   0.46000    0.76679
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.76680    1.75330   0.01350    0.76998
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.32630    2.30800   0.01830    0.79289
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.06990    8.02820   0.04170    0.51942
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.30840   10.25510   0.05330    0.51974
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.18000    5.23000  -0.05000   -0.95602
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.33000   23.60000  -0.27000   -1.14407
永豐主流品牌基金                                                 18.47000   18.52000  -0.05000   -0.26998
永豐永豐基金                                                     38.59000   38.35000   0.24000    0.62581
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.02130   10.00880   0.01250    0.12489
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.02000   10.00770   0.01230    0.12291
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98730    9.97670   0.01060    0.10625
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98700    9.97630   0.01070    0.10725
永豐亞洲民生消費基金                                             11.77000   11.84000  -0.07000   -0.59122
永豐南非幣2021保本基金                                           12.90830   12.90310   0.00520    0.04030
永豐高科技基金                                                   28.58000   28.29000   0.29000    1.02510
永豐貨幣市場基金                                                 13.87760   13.87750   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12930    2.12360   0.00570    0.26841
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.50870    2.50200   0.00670    0.26779
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.83660    7.83530   0.00130    0.01659
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47640   10.47480   0.00160    0.01527
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.19590    7.17770   0.01820    0.25356
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.03590   11.00810   0.02780    0.25254
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.73000    7.78000  -0.05000   -0.64267
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.68000   17.84000  -0.16000   -0.89686
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.84000   56.48000   0.36000    0.63739
永豐領航科技基金                                                 45.47000   45.05000   0.42000    0.93230
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.99000   10.93000   0.06000    0.54895
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.60000   10.47000   0.13000    1.24164
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.34000   10.21000   0.13000    1.27326
永豐趨勢平衡基金                                                 50.49000   50.19000   0.30000    0.59773
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.54170   11.54060   0.00110    0.00953
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.43850    9.41690   0.02160    0.22937
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68880    9.66660   0.02220    0.22966
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.44980    9.42860   0.02120    0.22485
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61880    9.59720   0.02160    0.22507
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.45750    9.43170   0.02580    0.27355
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83860    9.81180   0.02680    0.27314
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.43150    9.40920   0.02230    0.23700
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.68020    9.65720   0.02300    0.23816
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.32000   11.40000  -0.08000   -0.70175
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.04000   10.17000  -0.13000   -1.27827
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.76000   10.88000  -0.12000   -1.10294
兆豐國際中小基金                                                 17.24000   17.13000   0.11000    0.64215
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.75000   14.87000  -0.12000   -0.80699
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.62000   19.88000  -0.26000   -1.30785
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.56000   19.79000  -0.23000   -1.16220
兆豐國際生命科學基金                                             16.36000   16.47000  -0.11000   -0.66788
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.42350   10.42930  -0.00580   -0.05561
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.69590   10.68870   0.00720    0.06736
兆豐國際全球基金                                                 32.70000   32.95000  -0.25000   -0.75873
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25630   10.25580   0.00050    0.00488
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.96330    9.95660   0.00670    0.06729
兆豐國際國民基金                                                 23.04000   22.90000   0.14000    0.61135
兆豐國際第一基金                                                 13.80000   13.73000   0.07000    0.50983
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.00490    9.96480   0.04010    0.40242
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.96520    7.93330   0.03190    0.40210
兆豐國際萬全基金                                                 21.33000   21.23000   0.10000    0.47103
兆豐國際電子基金                                                 27.63000   27.43000   0.20000    0.72913
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        23.04000   22.85000   0.19000    0.83151
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.18000   16.29000  -0.11000   -0.67526
兆豐國際豐台灣基金                                               33.08000   33.11000  -0.03000   -0.09061
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49780   12.49770   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.11180   11.09560   0.01620    0.14600
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95380   11.92390   0.02990    0.25076
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.74440   10.71860   0.02580    0.24070
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.51280   11.48540   0.02740    0.23856
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.16320    8.15130   0.01190    0.14599
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.51700    9.49240   0.02460    0.25915
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.06080    9.03900   0.02180    0.24118
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.01300    8.99150   0.02150    0.23911
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.34800    9.32550   0.02250    0.24127
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
合庫全球新興市場基金                                              9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
合庫貨幣市場基金                                                 10.12600   10.12590   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.56150    9.53210   0.02940    0.30843
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.82510    9.80290   0.02220    0.22646
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.12130   10.10600   0.01530    0.15140
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.56890   11.53920   0.02970    0.25738
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.47100   13.43850   0.03250    0.24184
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.94440    8.91690   0.02750    0.30840
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.59860    9.57680   0.02180    0.22763
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.99170    7.97960   0.01210    0.15164
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.91020    8.88680   0.02340    0.26331
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.12520   10.10090   0.02430    0.24057
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.95360   10.95260   0.00100    0.00913
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.00600    9.99720   0.00880    0.08802
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.77410    9.78440  -0.01030   -0.10527
安聯中國東協基金                                                 15.65000   15.74000  -0.09000   -0.57179
安聯中國策略基金                                                 14.84000   15.10000  -0.26000   -1.72185
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.92000   15.11000  -0.19000   -1.25745
安聯中華新思路基金-美元                                          14.06000   14.24000  -0.18000   -1.26404
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.08000   13.27000  -0.19000   -1.43180
安聯台灣大壩基金                                                 29.87000   29.65000   0.22000    0.74199
安聯台灣科技基金                                                 50.86000   50.43000   0.43000    0.85267
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48690   12.48670   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 33.25000   32.96000   0.29000    0.87985
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13610   10.12730   0.00880    0.08689
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.08260   15.07230   0.01030    0.06834
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68330    9.67660   0.00670    0.06924
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.84000   11.91000  -0.07000   -0.58774
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.32150   12.30130   0.02020    0.16421
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.15300   10.14310   0.00990    0.09760
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.26710   12.25590   0.01120    0.09138
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.57530    9.56210   0.01320    0.13804
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.40770    9.39850   0.00920    0.09789
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.08890    9.08060   0.00830    0.09140
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.04510   12.04150   0.00360    0.02990
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.96310   10.96160   0.00150    0.01368
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.63210   10.63270  -0.00060   -0.00564
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.99490    8.99310   0.00180    0.02002
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.76870    8.76750   0.00120    0.01369
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.47820    8.47860  -0.00040   -0.00472
安聯全球人口趨勢基金                                             11.83000   11.85000  -0.02000   -0.16878
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.05000   10.19000  -0.14000   -1.37390
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.51000   38.08000  -0.57000   -1.49685
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
安聯全球計量平衡基金                                             12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03770   12.04230  -0.00460   -0.03820
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45460   10.45860  -0.00400   -0.03825
安聯全球新興市場基金                                             17.90000   18.03000  -0.13000   -0.72102
安聯全球農金趨勢基金                                              9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯亞洲動態策略基金                                             23.95000   24.15000  -0.20000   -0.82816
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.03130   10.02470   0.00660    0.06584
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78860    9.78210   0.00650    0.06645
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.57320   83.04170   0.53150    0.64004
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.46060   12.38890   0.07170    0.57874
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.84240   65.41600   0.42640    0.65183
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.72930    9.67340   0.05590    0.57787
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.56570    2.56080   0.00490    0.19135
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44570   10.45670  -0.01100   -0.10520
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17680    2.17050   0.00630    0.29026
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.66950    8.67910  -0.00960   -0.11061
宏利台灣動力基金                                                 35.20000   34.99000   0.21000    0.60017
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.31840   10.32740  -0.00900   -0.08715
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.03560   10.06370  -0.02810   -0.27922
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.16150    8.16730  -0.00580   -0.07101
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.09030    8.10970  -0.01940   -0.23922
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
宏利全球債券組合基金                                             13.02760   13.02010   0.00750    0.05760
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77820    2.77690   0.00130    0.04681
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.70450   11.70640  -0.00190   -0.01623
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70050    8.70230  -0.00180   -0.02068
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.41420    2.40720   0.00700    0.29079
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.87460   10.89170  -0.01710   -0.15700
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.99370    3.96910   0.02460    0.61979
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64480    0.64100   0.00380    0.59282
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.64000   18.55000   0.09000    0.48518
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.74640   11.72870   0.01770    0.15091
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.47140   10.43120   0.04020    0.38538
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.12520   10.11920   0.00600    0.05929
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.98080    8.96720   0.01360    0.15166
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.56450    8.55320   0.01130    0.13211
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46970    8.46570   0.00400    0.04725
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.53720    8.52150   0.01570    0.18424
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.80440    2.78900   0.01540    0.55217
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40720    0.40510   0.00210    0.51839
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.35380   12.30070   0.05310    0.43168
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92890    0.92410   0.00480    0.51942
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.55070    7.51780   0.03290    0.43763
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09110    2.07990   0.01120    0.53849
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30060    0.29910   0.00150    0.50150
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.26390    9.22370   0.04020    0.43583
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33790    0.33620   0.00170    0.50565
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63770   13.63760   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.80000    2.82000  -0.02000   -0.70922
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.68000   12.77000  -0.09000   -0.70478
宏利臺灣股息收益基金                                             29.65000   29.67000  -0.02000   -0.06741
宏利澳幣保本基金                                                 12.03490   12.02700   0.00790    0.06569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.83000   10.70000   0.13000    1.21495
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.68000   11.64000   0.04000    0.34364
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.24680   10.08490   0.16190    1.60537
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.56880    9.50900   0.05980    0.62888
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.91650    8.87790   0.03860    0.43479
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55230   10.50660   0.04570    0.43496
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
貝萊德新台幣基金                                                 12.93100   12.93090   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   27.40000   27.18000   0.22000    0.80942
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19740   11.20430  -0.00690   -0.06158
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85490    9.91860  -0.06370   -0.64223
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.20000   10.32000  -0.12000   -1.16279
保德信大中華基金-新台幣                                          30.11000   30.51000  -0.40000   -1.31105
保德信中小型股基金                                               51.42000   51.08000   0.34000    0.66562
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.77000    9.90000  -0.13000   -1.31313
保德信中國中小基金-美元                                           9.51000    9.68000  -0.17000   -1.75620
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.10000    9.28000  -0.18000   -1.93966
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.35750    9.45800  -0.10050   -1.06259
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.41150    9.51030  -0.09880   -1.03887
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.48690    9.58350  -0.09660   -1.00798
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.21570   10.31960  -0.10390   -1.00682
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.25000    9.45000  -0.20000   -2.11640
保德信中國品牌基金-美元                                           9.21000    9.41000  -0.20000   -2.12540
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.99000   10.20000  -0.21000   -2.05882
保德信台商全方位基金                                             38.61000   38.45000   0.16000    0.41612
保德信全球中小基金                                               30.72000   30.56000   0.16000    0.52356
保德信全球消費商機基金                                           18.39000   18.44000  -0.05000   -0.27115
保德信全球基礎建設基金                                           12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
保德信全球資源基金                                                8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.74000   33.81000  -0.07000   -0.20704
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.82660    9.81680   0.00980    0.09983
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60880   10.59860   0.01020    0.09624
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.24730    9.25620  -0.00890   -0.09615
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.96940    9.97900  -0.00960   -0.09620
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24980    8.24230   0.00750    0.09099
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.83390   10.82400   0.00990    0.09146
保德信亞太基金                                                   22.06000   22.12000  -0.06000   -0.27125
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50240    8.49010   0.01230    0.14487
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.21920   11.20290   0.01630    0.14550
保德信店頭市場基金                                               37.03000   36.89000   0.14000    0.37951
保德信拉丁美洲基金                                                7.03000    7.09000  -0.06000   -0.84626
保德信金平衡基金                                                 30.63000   30.53000   0.10000    0.32755
保德信金滿意基金                                                 45.10000   44.88000   0.22000    0.49020
保德信科技島基金                                                 28.10000   27.90000   0.20000    0.71685
保德信高成長基金                                                 99.53000   99.13000   0.40000    0.40351
保德信第一基金                                                   28.36000   28.16000   0.20000    0.71023
保德信貨幣市場基金                                               15.76250   15.76230   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.65500   10.68890  -0.03390   -0.31715
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.73870   10.79370  -0.05500   -0.50956
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.90450   10.93860  -0.03410   -0.31174
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.29040   10.34250  -0.05210   -0.50375
保德信新世紀基金                                                 10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.10170    8.08910   0.01260    0.15577
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.89360   10.87670   0.01690    0.15538
保德信新興趨勢組合基金                                           11.39000   11.53000  -0.14000   -1.21422
保德信瑞騰基金                                                   15.54020   15.54010   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80320    9.78990   0.01330    0.13585
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03240   10.01820   0.01420    0.14174
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.73920    9.73480   0.00440    0.04520
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.84950    9.84520   0.00430    0.04368
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.99450    9.95770   0.03680    0.36956
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.99460    9.95740   0.03720    0.37359
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83680    9.81700   0.01980    0.20169
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.83940    9.81960   0.01980    0.20164
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.10680   10.09490   0.01190    0.11788
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.15630   10.11930   0.03700    0.36564
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.15560   10.11880   0.03680    0.36368
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型              10.03130   10.01000   0.02130    0.21279
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.03130   10.01000   0.02130    0.21279
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.77190    9.73320   0.03870    0.39761
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.61030    9.58530   0.02500    0.26082
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96070    1.95400   0.00670    0.34289
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65630    2.64790   0.00840    0.31723
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29660    0.29610   0.00050    0.16886
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43650    0.43580   0.00070    0.16062
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.47130    8.46780   0.00350    0.04133
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.69050   11.68850   0.00200    0.01711
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.55260    9.53700   0.01560    0.16357
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66190   11.64430   0.01760    0.15115
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.70930    8.70880   0.00050    0.00574
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.63880   10.63820   0.00060    0.00564
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.22320   10.19990   0.02330    0.22843
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.14030   10.12690   0.01340    0.13232
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12480   10.11520   0.00960    0.09491
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68710   10.67680   0.01030    0.09647
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.03320   10.03260   0.00060    0.00598
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83640    9.82610   0.01030    0.10482
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14110   10.13040   0.01070    0.10562
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.80740    9.80700   0.00040    0.00408
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01220   10.00980   0.00240    0.02398
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.71270   10.63980   0.07290    0.68516
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.32370    6.30890   0.01480    0.23459
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.79110   10.76580   0.02530    0.23500
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64640   11.64640   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.58000   20.48000   0.10000    0.48828
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4687.420004665.60000  21.82000    0.46768
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.44050   10.49770  -0.05720   -0.54488
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.50530   11.55120  -0.04590   -0.39736
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.73630   10.77860  -0.04230   -0.39244
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.31350    9.36460  -0.05110   -0.54567
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.78740    9.82640  -0.03900   -0.39689
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.58080    9.61860  -0.03780   -0.39299
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.67270   10.73120  -0.05850   -0.54514
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.27520   11.32010  -0.04490   -0.39664
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.20600   11.25020  -0.04420   -0.39288
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.64000    6.66000  -0.02000   -0.30030
柏瑞巨人基金                                                     13.29000   13.21000   0.08000    0.60560
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65030   13.65020   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.43000   16.46000  -0.03000   -0.18226
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.54170   13.52250   0.01920    0.14199
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.92520   11.89470   0.03050    0.25642
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.53580   12.50480   0.03100    0.24790
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.01470    9.00190   0.01280    0.14219
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.86000    6.85020   0.00980    0.14306
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.89510    8.87230   0.02280    0.25698
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.52280    8.50380   0.01900    0.22343
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.89250   10.86560   0.02690    0.24757
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.41220    8.39720   0.01500    0.17863
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.10200   12.07100   0.03100    0.25681
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.73140   11.71470   0.01670    0.14256
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.76220   11.73600   0.02620    0.22324
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.41150   11.38330   0.02820    0.24773
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.09060    9.07770   0.01290    0.14211
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.93850    9.91300   0.02550    0.25724
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.74190    9.72020   0.02170    0.22325
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.68810    9.66410   0.02400    0.24834
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.51480    9.49790   0.01690    0.17793
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.25330   10.25090   0.00240    0.02341
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.12920   10.11520   0.01400    0.13841
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.01590   10.00270   0.01320    0.13196
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.09470   10.08270   0.01200    0.11902
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.05780   10.05540   0.00240    0.02387
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88300    9.86930   0.01370    0.13881
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.82240    9.80940   0.01300    0.13253
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.90170    9.88990   0.01180    0.11931
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.23370   10.23130   0.00240    0.02346
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.12920   10.11510   0.01410    0.13940
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.01590   10.00270   0.01320    0.13196
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.09480   10.08270   0.01210    0.12001
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.05770   10.05540   0.00230    0.02287
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88310    9.86940   0.01370    0.13881
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.82240    9.80950   0.01290    0.13151
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.90180    9.89000   0.01180    0.11931
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.62710   10.59430   0.03280    0.30960
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.82080   11.77130   0.04950    0.42051
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.23490   11.18940   0.04550    0.40663
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.07230    9.04430   0.02800    0.30959
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.79050    9.74950   0.04100    0.42053
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.64690    9.60780   0.03910    0.40696
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.34110   10.30920   0.03190    0.30943
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.00650   10.96030   0.04620    0.42152
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.85410   10.81020   0.04390    0.40610
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.07250    9.04460   0.02790    0.30847
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.79090    9.74980   0.04110    0.42155
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.64730    9.60820   0.03910    0.40694
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.32000   13.33000  -0.01000   -0.07502
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.05000   12.03000   0.02000    0.16625
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.56000   13.59000  -0.03000   -0.22075
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.65000   13.71000  -0.06000   -0.43764
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.64000    9.80000  -0.16000   -1.63265
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36500   11.38860  -0.02360   -0.20722
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46800    7.48350  -0.01550   -0.20712
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.46040   11.44440   0.01600    0.13981
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.12870   11.10150   0.02720    0.24501
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.25350   10.22960   0.02390    0.23364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.43690    8.42510   0.01180    0.14006
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.51190    9.48860   0.02330    0.24556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.52890    9.50670   0.02220    0.23352
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.70520   10.67900   0.02620    0.24534
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.06440   10.05030   0.01410    0.14029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.23680   10.21290   0.02390    0.23402
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.85440    9.83030   0.02410    0.24516
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.11620    9.10340   0.01280    0.14061
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.99970    8.98040   0.01930    0.21491
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.55320    9.53090   0.02230    0.23398
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.06100   12.01330   0.04770    0.39706
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.52920   11.46870   0.06050    0.52752
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.95540   10.90000   0.05540    0.50826
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.22890    7.20030   0.02860    0.39721
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.06630    9.01870   0.04760    0.52779
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.67960    9.63070   0.04890    0.50775
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.36780   10.32680   0.04100    0.39703
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.97280   10.91730   0.05550    0.50837
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.81140    9.75990   0.05150    0.52767
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.21800    9.18150   0.03650    0.39754
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.88580    9.83580   0.05000    0.50835
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.11960   11.10510   0.01450    0.13057
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.69910   11.67190   0.02720    0.23304
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73560   10.71170   0.02390    0.22312
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.13210    9.12020   0.01190    0.13048
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.68270    9.66020   0.02250    0.23291
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.66600    9.64450   0.02150    0.22292
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.02700   11.00140   0.02560    0.23270
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.92110    9.90820   0.01290    0.13020
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.22950   10.20670   0.02280    0.22338
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.48040    9.46800   0.01240    0.13097
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.28500    9.27280   0.01220    0.13157
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.90180    9.87880   0.02300    0.23282
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.42870    9.40770   0.02100    0.22322
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.53000   18.55000  -0.02000   -0.10782
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.38000   17.42000  -0.04000   -0.22962
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.93840   12.93330   0.00510    0.03943
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.85120   10.83770   0.01350    0.12457
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.76440   11.74230   0.02210    0.18821
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.34180   12.32190   0.01990    0.16150
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.29100   11.27240   0.01860    0.16500
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.90850    9.89610   0.01240    0.12530
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.45070   10.43110   0.01960    0.18790
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.34830   10.33150   0.01680    0.16261
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.33240   10.31550   0.01690    0.16383
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                       10.04950   10.03700   0.01250    0.12454
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.24560   10.22640   0.01920    0.18775
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.83370   11.81460   0.01910    0.16166
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.27310   10.25630   0.01680    0.16380
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.64000   27.74000  -0.10000   -0.36049
國泰大中華基金                                                   21.59000   21.49000   0.10000    0.46533
國泰小龍基金                                                     16.19000   16.11000   0.08000    0.49659
國泰中小成長基金                                                 47.33000   47.16000   0.17000    0.36047
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.57000   19.91000  -0.34000   -1.70768
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.61470    9.58210   0.03260    0.34022
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.20590    8.17810   0.02780    0.33993
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.91260    9.95710  -0.04450   -0.44692
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.81000   21.29000  -0.48000   -2.25458
國泰中港台基金台幣級別                                           15.35000   15.76000  -0.41000   -2.60152
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.84000   27.70000   0.14000    0.50542
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.49000   12.56000  -0.07000   -0.55732
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.78000   36.40000   0.38000    1.04396
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.24950   10.26060  -0.01110   -0.10818
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.24970   10.26080  -0.01110   -0.10818
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.24990   10.26110  -0.01120   -0.10915
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40820   12.40810   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.00000   29.81000   0.19000    0.63737
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.89000    5.88000   0.01000    0.17007
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.70000   20.99000  -0.29000   -1.38161
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.84000   21.73000   0.11000    0.50621
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.38840   11.46040  -0.07200   -0.62825
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.28410   10.34910  -0.06500   -0.62807
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.96000   12.07000  -0.11000   -0.91135
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  19.08000   19.18000  -0.10000   -0.52138
國泰科技生化基金                                                 39.14000   38.85000   0.29000    0.74646
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.68000   27.20000  -0.52000   -1.91176
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.37000   13.44000  -0.07000   -0.52083
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.84830   39.44720  -0.59890   -1.51823
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.69430   19.58450   0.10980    0.56065
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.07680   19.32010  -0.24330   -1.25931
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.97030   40.54830  -0.57800   -1.42546
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.70780   41.40000  -0.69220   -1.67198
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.79170   43.59520  -0.80350   -1.84309
國泰高科技基金                                                   14.49000   14.37000   0.12000    0.83507
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.16000   24.98000   0.18000    0.72058
國泰國泰基金台幣級別                                             25.16000   24.98000   0.18000    0.72058
國泰富時中國A50基金                                              18.68000   18.76000  -0.08000   -0.42644
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.47000   11.58000  -0.11000   -0.94991
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.63550   10.63260   0.00290    0.02727
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.67750    7.67550   0.00200    0.02606
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.98740    9.99950  -0.01210   -0.12101
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     39.99870   39.99940  -0.00070   -0.00175
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.01000   20.01000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.20000   12.33000  -0.13000   -1.05434
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.50110   10.46660   0.03450    0.32962
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.82700    6.80460   0.02240    0.32919
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.64000   13.73000  -0.09000   -0.65550
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.46000   36.94000   0.52000    1.40769
國泰價值卓越基金                                                 17.39000   17.25000   0.14000    0.81159
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.27000   11.38000  -0.11000   -0.96661
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.78640   38.86860  -0.08220   -0.21148
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.69000   20.55000   0.14000    0.68127
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.89000   20.01000  -0.12000   -0.59970
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                20.00000   19.77000   0.23000    1.16338
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.08450   12.07290   0.01160    0.09608
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62940    9.61620   0.01320    0.13727
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.30600    8.33720  -0.03120   -0.37423
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.66430   10.65000   0.01430    0.13427
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.29940    9.33430  -0.03490   -0.37389
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16430   11.16360   0.00070    0.00627
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.83380    9.84500  -0.01120   -0.11376
第一金大中華基金                                                 29.61000   29.41000   0.20000    0.68004
第一金小型精選基金                                               43.22000   43.02000   0.20000    0.46490
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.15000   14.31000  -0.16000   -1.11810
第一金中國世紀基金-美元                                           8.92620    9.06290  -0.13670   -1.50835
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.92710    9.06380  -0.13670   -1.50820
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.41000   10.58000  -0.17000   -1.60681
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.40000   10.58000  -0.18000   -1.70132
第一金中概平衡基金                                               27.32000   27.16000   0.16000    0.58910
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24580   15.24560   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.79400  177.79200   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.07710   10.06970   0.00740    0.07349
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.07720   10.06960   0.00760    0.07547
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.57480   14.76090  -0.18610   -1.26076
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.57540   14.76130  -0.18590   -1.25937
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.87000   14.08000  -0.21000   -1.49148
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.88000   14.08000  -0.20000   -1.42045
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.87630    9.85660   0.01970    0.19987
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.87950    9.85980   0.01970    0.19980
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.50920    9.50090   0.00830    0.08736
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.53380    9.52540   0.00840    0.08819
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.31910   10.29850   0.02060    0.20003
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.94400    9.93530   0.00870    0.08757
第一金全球大趨勢基金                                             24.00000   24.17000  -0.17000   -0.70335
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.23910    8.23180   0.00730    0.08868
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85910    5.85380   0.00530    0.09054
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.50750    9.46060   0.04690    0.49574
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.50860    9.46170   0.04690    0.49568
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.82850    9.78000   0.04850    0.49591
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.82980    9.78130   0.04850    0.49584
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.66040    8.63140   0.02900    0.33598
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.20110   10.16700   0.03410    0.33540
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.74640    9.72730   0.01910    0.19635
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.74550    9.72640   0.01910    0.19637
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.00660    7.99690   0.00970    0.12130
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87430    8.87140   0.00290    0.03269
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87460    8.87180   0.00280    0.03156
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.17040   11.14850   0.02190    0.19644
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.17130   11.14940   0.02190    0.19642
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.99610    9.98410   0.01200    0.12019
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.77000   14.76540   0.00460    0.03115
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.29920   14.19360   0.10560    0.74400
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.31700   14.21130   0.10570    0.74377
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.37000   13.30000   0.07000    0.52632
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.40000   13.33000   0.07000    0.52513
第一金亞洲科技基金                                               19.97000   19.91000   0.06000    0.30136
第一金亞洲新興市場基金                                           13.49000   13.51000  -0.02000   -0.14804
第一金店頭市場基金                                               10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
第一金創新趨勢基金                                               27.95000   27.66000   0.29000    1.04845
第一金電子基金                                                   37.71000   37.41000   0.30000    0.80192
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.98000   20.83000   0.15000    0.72012
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.86000   19.00000  -0.14000   -0.73684
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.76000    9.94000  -0.18000   -1.81087
統一大中華中小基金(美元)                                          9.05000    9.22000  -0.17000   -1.84382
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.25000   13.53000  -0.28000   -2.06948
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             38.01000   37.57000   0.44000    1.17115
統一大滿貫基金-I類型                                             38.01000   37.57000   0.44000    1.17115
統一大龍印基金                                                   15.82000   16.00000  -0.18000   -1.12500
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.25000   10.43000  -0.18000   -1.72579
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.51000    9.68000  -0.17000   -1.75620
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.71000   10.92000  -0.21000   -1.92308
統一中小基金                                                     29.61000   29.26000   0.35000    1.19617
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.78990    9.75150   0.03840    0.39379
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.25010    9.22340   0.02670    0.28948
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.94130    8.92480   0.01650    0.18488
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.57240   11.52700   0.04540    0.39386
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.86150   10.83010   0.03140    0.28993
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.49590   10.47640   0.01950    0.18613
統一台灣動力基金                                                 20.45000   20.24000   0.21000    1.03755
統一全天候基金-A類型                                            124.46000  123.19000   1.27000    1.03093
統一全天候基金-I類型                                            124.46000  123.19000   1.27000    1.03093
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.12060    9.11420   0.00640    0.07022
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92790    8.93090  -0.00300   -0.03359
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.87820    8.88910  -0.01090   -0.12262
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.39880    9.39220   0.00660    0.07027
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.20000    9.20320  -0.00320   -0.03477
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.14890    9.16010  -0.01120   -0.12227
統一全球債券組合基金                                             11.97360   11.96410   0.00950    0.07940
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.68000   16.76000  -0.08000   -0.47733
統一全球新科技基金(美元)                                         15.91000   16.00000  -0.09000   -0.56250
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.12000   15.23000  -0.11000   -0.72226
統一亞太基金                                                     27.19000   27.35000  -0.16000   -0.58501
統一亞洲大金磚基金                                               13.20000   13.37000  -0.17000   -1.27150
統一奔騰基金                                                     68.10000   67.40000   0.70000    1.03858
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65420   16.65400   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             11.06000   11.12000  -0.06000   -0.53957
統一強漢基金(美元)                                               10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
統一強漢基金(新台幣)                                             26.32000   26.54000  -0.22000   -0.82894
統一統信基金                                                     36.35000   36.03000   0.32000    0.88815
統一黑馬基金                                                     68.37000   67.66000   0.71000    1.04936
統一新亞洲科技能源基金                                           19.38000   19.51000  -0.13000   -0.66632
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05430    8.05090   0.00340    0.04223
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.18810   10.18370   0.00440    0.04321
統一經建基金                                                     52.84000   52.28000   0.56000    1.07116
統一龍馬基金                                                     80.15000   79.21000   0.94000    1.18672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.18000   25.92000   0.26000    1.00309
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.52000   52.19000   0.33000    0.63231
野村中國機會基金                                                 14.11000   14.33000  -0.22000   -1.53524
野村巴西基金                                                      5.55000    5.69000  -0.14000   -2.46046
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.44000   12.36000   0.08000    0.64725
野村台灣高股息基金                                               23.41000   23.26000   0.15000    0.64488
野村台灣運籌基金                                                 39.60000   39.11000   0.49000    1.25288
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.55790    9.52890   0.02900    0.30434
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.51270    9.48670   0.02600    0.27407
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.56910    9.54600   0.02310    0.24199
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.76490    9.73530   0.02960    0.30405
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.67060    9.64420   0.02640    0.27374
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.63800    9.61480   0.02320    0.24129
野村平衡基金                                                     20.73000   20.58000   0.15000    0.72886
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.37000   13.37000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
野村全球生技醫療基金                                             17.91000   18.06000  -0.15000   -0.83056
野村全球品牌基金                                                 28.88000   28.98000  -0.10000   -0.34507
野村全球氣候變遷基金                                              8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.24000   13.22000   0.02000    0.15129
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.79000   19.76000   0.03000    0.15182
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.48000   12.43000   0.05000    0.40225
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.46380   10.45130   0.01250    0.11960
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.36250   10.35670   0.00580    0.05600
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.59410    9.58490   0.00920    0.09598
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.34860    9.33900   0.00960    0.10279
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.92020    8.92000   0.00020    0.00224
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.20640   11.19570   0.01070    0.09557
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.70950   10.69850   0.01100    0.10282
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.27750   10.27710   0.00040    0.00389
野村成長基金                                                     29.82000   29.69000   0.13000    0.43786
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.10940    9.09050   0.01890    0.20791
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.12220    9.10400   0.01820    0.19991
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.24500    9.24180   0.00320    0.03463
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.52070    9.50090   0.01980    0.20840
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.44700    9.42820   0.01880    0.19940
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.57710    9.57370   0.00340    0.03551
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.58360    9.55550   0.02810    0.29407
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.64070    9.61960   0.02110    0.21934
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.71150    9.70230   0.00920    0.09482
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.08810   10.05980   0.02830    0.28132
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.06080   10.03870   0.02210    0.22015
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.14090   10.13140   0.00950    0.09377
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.69640    8.66290   0.03350    0.38671
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.30760    9.26060   0.04700    0.50753
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.17040    9.12530   0.04510    0.49423
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.17720   13.12650   0.05070    0.38624
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.21630   12.15490   0.06140    0.50515
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.95800    9.90890   0.04910    0.49551
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23440   10.21720   0.01720    0.16834
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.88450    9.87260   0.01190    0.12054
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.42140    9.41890   0.00250    0.02654
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.18440   11.18130   0.00310    0.02772
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.20280   10.21220  -0.00940   -0.09205
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.28790   11.28270   0.00520    0.04609
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.78850   10.78700   0.00150    0.01391
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.53800   10.54880  -0.01080   -0.10238
野村泰國基金                                                     41.20000   41.08000   0.12000    0.29211
野村高科技基金                                                   13.40000   13.27000   0.13000    0.97965
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.26510   10.29620  -0.03110   -0.30205
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.47810   10.48880  -0.01070   -0.10201
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.62950   10.65420  -0.02470   -0.23183
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.83090    9.84490  -0.01400   -0.14221
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.71190    9.74170  -0.02980   -0.30590
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.62280    9.63920  -0.01640   -0.17014
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.01120   12.02280  -0.01160   -0.09648
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.07760   13.11060  -0.03300   -0.25170
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.95100   10.96660  -0.01560   -0.14225
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.82490   10.85810  -0.03320   -0.30576
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.97550   10.99430  -0.01880   -0.17100
野村貨幣市場基金                                                 16.26130   16.26110   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.05000   16.03000   0.02000    0.12477
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.03210   10.01240   0.01970    0.19676
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.02100   10.02670  -0.00570   -0.05685
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.97440    9.99930  -0.02490   -0.24902
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.83710    9.82060   0.01650    0.16801
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.80560    9.80200   0.00360    0.03673
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80270    9.80420  -0.00150   -0.01530
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.83710    9.82060   0.01650    0.16801
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.80560    9.80200   0.00360    0.03673
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80270    9.80420  -0.00150   -0.01530
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.11240   10.03600   0.07640    0.76126
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.07700   10.01470   0.06230    0.62209
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.04940    9.99710   0.05230    0.52315
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.11230   10.03600   0.07630    0.76026
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.07700   10.01470   0.06230    0.62209
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.04940    9.99710   0.05230    0.52315
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.08460   10.07930   0.00530    0.05258
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.97530    7.97090   0.00440    0.05520
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.77760   11.77100   0.00660    0.05607
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.67000    7.68000  -0.01000   -0.13021
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
野村精選貨幣市場基金                                             12.07640   12.07630   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.62000   12.56000   0.06000    0.47771
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.14000    8.08000   0.06000    0.74257
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
野村積極成長基金                                                 12.58000   12.53000   0.05000    0.39904
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.14000   10.04000   0.10000    0.99602
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  37.03000   36.69000   0.34000    0.92668
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23630   10.23630   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.60550    8.59500   0.01050    0.12216
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.93510    7.92670   0.00840    0.10597
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.85580    7.85380   0.00200    0.02547
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.61760   11.60370   0.01390    0.11979
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.47410   10.46300   0.01110    0.10609
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.40140   10.39860   0.00280    0.02693
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.69000   10.79000  -0.10000   -0.92678
野村環球基金-人民幣計價                                          16.39000   16.50000  -0.11000   -0.66667
野村環球基金-美元計價                                            12.81000   12.92000  -0.11000   -0.85139
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.79000   17.96000  -0.17000   -0.94655
野村鴻利基金                                                     23.99000   23.82000   0.17000    0.71369
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85620   16.85600   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                     21.47000   21.23000   0.24000    1.13048
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.77000   13.81000  -0.04000   -0.28965
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.06000   15.06000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.12710   10.12750  -0.00040   -0.00395
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.28700   13.28750  -0.00050   -0.00376
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.74290    9.72920   0.01370    0.14081
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.72790    9.70930   0.01860    0.19157
凱基台商天下基金                                                 13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
凱基台灣精五門基金                                               21.25000   21.24000   0.01000    0.04708
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.83160   10.80790   0.02370    0.21928
凱基亞太高股息基金                                               12.94000   12.99000  -0.05000   -0.38491
凱基亞洲四金磚基金                                               17.61000   17.80000  -0.19000   -1.06742
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.12000   14.16000  -0.04000   -0.28249
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.90530   12.99060  -0.08530   -0.65663
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.62000   12.73000  -0.11000   -0.86410
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53970   11.53950   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.61000   27.50000   0.11000    0.40000
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.71000   23.18000  -0.47000   -2.02761
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.17530   22.59310  -0.41780   -1.84924
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.97000   18.05000  -0.08000   -0.44321
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.29950   17.34350  -0.04400   -0.25370
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.84000    7.88000  -0.04000   -0.50761
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.14000   12.06000   0.08000    0.66335
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.96440   11.92840   0.03600    0.30180
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.82210   11.89040  -0.06830   -0.57441
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.02000   12.11000  -0.09000   -0.74319
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.40000   13.58000  -0.18000   -1.32548
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.23220   13.38330  -0.15110   -1.12902
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.61000   13.53000   0.08000    0.59128
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.82000   36.18000  -0.36000   -0.99502
富邦NASDAQ-100基金                                               30.95000   31.38000  -0.43000   -1.37030
富邦上証180基金                                                  28.58000   28.74000  -0.16000   -0.55672
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21360    0.21620  -0.00260   -1.20259
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.54000    6.63000  -0.09000   -1.35747
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.59000    7.57000   0.02000    0.26420
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 38.08000   38.19000  -0.11000   -0.28803
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.71900   11.72300  -0.00400   -0.03412
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.83910   10.87250  -0.03340   -0.30720
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.38940   10.50630  -0.11690   -1.11267
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.26970   10.27310  -0.00340   -0.03310
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.42270    9.45180  -0.02910   -0.30788
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.03940    9.14110  -0.10170   -1.11256
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.33810   20.37420  -0.03610   -0.17718
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.31440   11.31340   0.00100    0.00884
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.33620   10.45460  -0.11840   -1.13252
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.87850   12.79460   0.08390    0.65575
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89620    1.88550   0.01070    0.56749
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.43990    9.37840   0.06150    0.65576
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43770    1.42970   0.00800    0.55956
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.71010   11.69910   0.01100    0.09402
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.70950    1.71420  -0.00470   -0.27418
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.13730   10.12770   0.00960    0.09479
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49870    1.50280  -0.00410   -0.27282
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.30000   14.36000  -0.06000   -0.41783
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.39000   24.23000   0.16000    0.66034
富邦日本東証基金                                                 22.68000   22.58000   0.10000    0.44287
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.55000   43.52000   0.03000    0.06893
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  50.47000   50.29000   0.18000    0.35792
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  53.06000   52.69000   0.37000    0.70222
富邦台灣心基金                                                   24.77000   24.61000   0.16000    0.65014
富邦台灣釆吉50基金                                               49.53000   49.18000   0.35000    0.71167
富邦台灣科技指數基金                                             55.01000   54.29000   0.72000    1.32621
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.08380   41.16920  -0.08540   -0.20744
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.18700   41.18320   0.00380    0.00923
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29490    0.29440   0.00050    0.16984
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.49940    2.47830   0.02110    0.85139
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33820    0.33900  -0.00080   -0.23599
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.51790   10.54350  -0.02560   -0.24280
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.17140    2.15320   0.01820    0.84525
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32440    0.32520  -0.00080   -0.24600
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.07830    9.10040  -0.02210   -0.24285
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.03000   23.95000   0.08000    0.33403
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.14000   14.22000  -0.08000   -0.56259
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               31.72000   31.43000   0.29000    0.92269
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63530   15.63510   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     71.05000   70.50000   0.55000    0.78014
富邦科技基金                                                     28.20000   27.97000   0.23000    0.82231
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.07270   40.30650  -0.23380   -0.58006
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.35840   39.93200  -0.57360   -1.43644
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.81250   39.07320  -0.26070   -0.66721
富邦恒生國企ETF基金                                              20.70000   20.63000   0.07000    0.33931
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.80000   13.82000  -0.02000   -0.14472
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.15000   29.02000   0.13000    0.44797
富邦高成長基金                                                   26.93000   26.76000   0.17000    0.63528
富邦基金                                                         14.54000   14.46000   0.08000    0.55325
富邦深証100基金                                                   9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.12000   20.88000   0.24000    1.14943
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40880    0.40870   0.00010    0.02447
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.25610   12.24300   0.01310    0.10700
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.51320    9.50300   0.01020    0.10733
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30440    0.30440   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.86240    8.85300   0.00940    0.10618
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.48880    9.46960   0.01920    0.20275
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.93360    9.93250   0.00110    0.01107
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.41700    9.39780   0.01920    0.20430
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.84520    9.84410   0.00110    0.01117
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.55000   20.49000   0.06000    0.29283
富邦精準基金                                                     52.12000   51.75000   0.37000    0.71498
富邦精銳中小基金                                                 13.20000   13.09000   0.11000    0.84034
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.42000   20.24000   0.18000    0.88933
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.07000   21.95000   0.12000    0.54670
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.40000    7.45000  -0.05000   -0.67114
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.19000   15.97000   0.22000    1.37758
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.79000   20.39000  -0.60000   -2.94262
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.55470   10.43360   0.12110    1.16067
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.49310   10.49490  -0.00180   -0.01715
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.54560   10.57220  -0.02660   -0.25160
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.28720   10.16920   0.11800    1.16037
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.18040   10.18210  -0.00170   -0.01670
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.21290   10.23860  -0.02570   -0.25101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 31.35000   31.22000   0.13000    0.41640
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.84210    8.76010   0.08200    0.93606
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.31840    9.23550   0.08290    0.89762
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.05960    8.98070   0.07890    0.87855
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.77860    9.68790   0.09070    0.93622
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.72260    9.63610   0.08650    0.89767
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.45290    9.37070   0.08220    0.87720
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.52130    9.43820   0.08310    0.88046
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.56240    8.54510   0.01730    0.20246
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.52920    9.51320   0.01600    0.16819
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.03130    9.01730   0.01400    0.15526
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.58880   10.56750   0.02130    0.20156
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.28030   10.26300   0.01730    0.16857
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.81180    9.79720   0.01460    0.14902
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.14920    9.13540   0.01380    0.15106
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.63710    9.62270   0.01440    0.14965
富達卓越領航全球組合基金                                         15.51000   15.43000   0.08000    0.51847
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.79890    8.77590   0.02300    0.26208
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.44540    9.42310   0.02230    0.23665
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.14770    9.12780   0.01990    0.21802
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.96400    9.93690   0.02710    0.27272
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.86070    9.83740   0.02330    0.23685
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.58620    9.56490   0.02130    0.22269
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.23380    9.21360   0.02020    0.21924
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.65020    9.62900   0.02120    0.22017
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.94000   11.07000  -0.13000   -1.17435
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.53000    9.66000  -0.13000   -1.34576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.63000    8.71000  -0.08000   -0.91848
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.95000   10.15000  -0.20000   -1.97044
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.64000    9.85000  -0.21000   -2.13198
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.69870    9.60750   0.09120    0.94926
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.17630    9.12630   0.05000    0.54787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.76940    8.73010   0.03930    0.45017
富蘭克林華美中華基金                                             13.93000   14.03000  -0.10000   -0.71276
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             22.21000   22.05000   0.16000    0.72562
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.16000   21.10000   0.06000    0.28436
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.93480    7.96140  -0.02660   -0.33411
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.08680    9.10970  -0.02290   -0.25138
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.73730    9.76180  -0.02450   -0.25098
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.27070    9.30180  -0.03110   -0.33434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.05270   11.03360   0.01910    0.17311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.77410    8.75900   0.01510    0.17239
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.22610    9.21020   0.01590    0.17263
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.13920   13.12620   0.01300    0.09904
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.29860   10.28840   0.01020    0.09914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09310   10.08650   0.00660    0.06543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.69040    7.68530   0.00510    0.06636
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.17160    9.16560   0.00600    0.06546
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.65170   10.65480  -0.00310   -0.02909
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57920    7.58140  -0.00220   -0.02902
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.05790    9.06050  -0.00260   -0.02870
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38710   10.37910   0.00800    0.07708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.73580    7.72990   0.00590    0.07633
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.21530    8.21360   0.00170    0.02070
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.24740    9.23790   0.00950    0.10284
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.98090    9.97070   0.01020    0.10230
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.60270   12.60010   0.00260    0.02063
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.42000    9.51000  -0.09000   -0.94637
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.45000    9.36000   0.09000    0.96154
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.81000   10.71000   0.10000    0.93371
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.73000    8.64000   0.09000    1.04167
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.06000   10.95000   0.11000    1.00457
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.42480   13.48260  -0.05780   -0.42870
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
富蘭克林華美第一富基金                                           43.71000   43.31000   0.40000    0.92357
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29980   10.29970   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.37000   14.25000   0.12000    0.84211
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.48000   15.53000  -0.05000   -0.32196
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.06820    8.05500   0.01320    0.16387
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.15950   11.17120  -0.01170   -0.10473
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.74250    9.67100   0.07150    0.73932
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.10500   11.02360   0.08140    0.73842
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.00220    6.99060   0.01160    0.16594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.22550    9.20400   0.02150    0.23359
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.26880   10.24490   0.02390    0.23329
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.65990   10.64230   0.01760    0.16538
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.22000   20.22000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.60430   11.60340   0.00090    0.00776
復華人生目標基金                                                 41.56280   41.31290   0.24990    0.60490
復華大中華中小策略基金                                           10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
復華中小精選基金                                                 85.85000   84.99000   0.86000    1.01188
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.72000    8.88000  -0.16000   -1.80180
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.95000   11.07000  -0.12000   -1.08401
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
復華台灣智能基金                                                 12.65000   12.58000   0.07000    0.55644
復華全方位基金                                                   35.18000   34.74000   0.44000    1.26655
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.33000   14.27000   0.06000    0.42046
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.30000   22.25000   0.05000    0.22472
復華全球平衡基金-美元                                             9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.63000   20.68000  -0.05000   -0.24178
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.75000   17.81000  -0.06000   -0.33689
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.91000   17.00000  -0.09000   -0.52941
復華全球原物料基金                                                9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.00000   14.09000  -0.09000   -0.63875
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44850   11.45380  -0.00530   -0.04627
復華全球債券基金                                                 13.41420   13.43570  -0.02150   -0.16002
復華全球債券組合基金                                             14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.43210   13.43200   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.27000   13.34000  -0.07000   -0.52474
復華亞太成長基金                                                 16.58000   16.54000   0.04000    0.24184
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
復華東協世紀基金                                                 12.61000   12.57000   0.04000    0.31822
復華南非幣長期收益基金A                                          13.25000   13.22000   0.03000    0.22693
復華南非幣長期收益基金B                                           8.27000    8.25000   0.02000    0.24242
復華南非幣短期收益基金A                                          13.53000   13.53000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.50000   13.47000   0.03000    0.22272
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
復華恒生基金                                                     21.43000   21.39000   0.04000    0.18700
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.27000   33.28000  -0.01000   -0.03005
復華神盾基金                                                     28.74260   28.54970   0.19290    0.67566
復華高成長基金                                                   75.65000   74.89000   0.76000    1.01482
復華高益策略組合基金                                             13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39280   14.39260   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.47000   19.50000  -0.03000   -0.15385
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.29000   52.23000   0.06000    0.11488
復華復華基金                                                     23.79000   23.55000   0.24000    1.01911
復華華人世紀基金                                                 19.04000   19.27000  -0.23000   -1.19357
復華傳家二號基金                                                 32.91420   32.70010   0.21410    0.65474
復華傳家基金                                                     28.29880   28.08620   0.21260    0.75696
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.91000   14.90000   0.01000    0.06711
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.44000   14.51000  -0.07000   -0.48243
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
復華新興人民幣債券基金A                                          11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
復華新興人民幣債券基金B                                           9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.38000   19.38000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.68000    5.67000   0.01000    0.17637
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.49000   12.45000   0.04000    0.32129
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.85000   12.81000   0.04000    0.31226
復華新興市場短期收益基金                                         10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
復華滬深300 A股基金                                              21.55000   21.71000  -0.16000   -0.73699
復華數位經濟基金                                                 68.21000   67.53000   0.68000    1.00696
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.62000   11.71000  -0.09000   -0.76857
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.83420    9.81220   0.02200    0.22421
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.67450    9.65730   0.01720    0.17810
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.98940    9.96710   0.02230    0.22374
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.79700    9.77960   0.01740    0.17792
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.77450    9.75860   0.01590    0.16293
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.19840   10.20150  -0.00310   -0.03039
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.78520    9.77090   0.01430    0.14635
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.21050   10.21520  -0.00470   -0.04601
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.78430    9.77000   0.01430    0.14637
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.21290   10.21760  -0.00470   -0.04600
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.36860    9.33070   0.03790    0.40619
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.53340    8.53440  -0.00100   -0.01172
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.43260    8.44990  -0.01730   -0.20474
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.60530   11.55830   0.04700    0.40663
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.58680   10.58810  -0.00130   -0.01228
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.58390   10.60570  -0.02180   -0.20555
景順主流基金                                                     19.15000   19.09000   0.06000    0.31430
景順台灣科技基金                                                 33.26000   33.08000   0.18000    0.54414
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.17000   11.18000  -0.01000   -0.08945
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
景順全球科技基金                                                 22.78000   23.29000  -0.51000   -2.18978
景順全球康健基金                                                 19.01000   19.03000  -0.02000   -0.10510
景順貨幣市場基金                                                 15.93280   15.93270   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.24000   35.09000   0.15000    0.42747
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.47000   15.67000  -0.20000   -1.27632
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.34000   14.55000  -0.21000   -1.44330
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.99000   11.04000  -0.05000   -0.45290
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.18000   11.23000  -0.05000   -0.44524
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.68620    8.65670   0.02950    0.34078
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.97090    7.99330  -0.02240   -0.28023
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.08630   11.04860   0.03770    0.34122
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.15120   10.17980  -0.02860   -0.28095
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.09000    8.18000  -0.09000   -1.10024
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.86000    7.93000  -0.07000   -0.88272
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.43000   11.56000  -0.13000   -1.12457
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.46580    9.45350   0.01230    0.13011
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.57420    9.58020  -0.00600   -0.06263
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.75370    9.74080   0.01290    0.13243
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.86790    9.87400  -0.00610   -0.06178
華南永昌永昌基金                                                 19.90000   19.80000   0.10000    0.50505
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.32800   14.31020   0.01780    0.12439
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
華南永昌全球精品基金                                             16.38000   16.55000  -0.17000   -1.02719
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.81000   11.89000  -0.08000   -0.67283
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.67000   11.78000  -0.11000   -0.93379
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.06000   14.16000  -0.10000   -0.70621
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.82000   13.95000  -0.13000   -0.93190
華南永昌物聯網精選基金                                           12.43000   12.35000   0.08000    0.64777
華南永昌策略報酬基金                                             10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19830   16.19810   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.65610   24.56270   0.09340    0.38025
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93340   11.93320   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.13090   10.10490   0.02600    0.25730
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.02230   10.10680  -0.08450   -0.83607
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.78890    9.76370   0.02520    0.25810
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.65200    9.73340  -0.08140   -0.83630
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.96380    9.93240   0.03140    0.31614
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.79740    9.87420  -0.07680   -0.77778
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.72140    9.69070   0.03070    0.31680
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.55280    9.62760  -0.07480   -0.77693
華頓中小型基金                                                   28.27000   28.19000   0.08000    0.28379
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.23700   12.39900  -0.16200   -1.30656
華頓台灣基金                                                     33.61000   33.21000   0.40000    1.20446
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51570   11.51560   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.94000   18.21000  -0.27000   -1.48270
華頓全球高收益債券基金A                                          13.41510   13.40330   0.01180    0.08804
華頓全球高收益債券基金B                                           8.36220    8.35480   0.00740    0.08857
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.00000    5.98000   0.02000    0.33445
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.77800    2.82010  -0.04210   -1.49285
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.47680   12.74380  -0.26700   -2.09514
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40810    0.41600  -0.00790   -1.89904
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.60790   11.65430  -0.04640   -0.39814
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.59000   10.62090  -0.03090   -0.29094
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.36450   10.47000  -0.10550   -1.00764
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.37930    9.47480  -0.09550   -1.00794
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.66960   10.75750  -0.08790   -0.81710
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.70260    9.77950  -0.07690   -0.78634
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.03000   12.19000  -0.16000   -1.31255
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.41000   10.61000  -0.20000   -1.88501
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.26000   11.46000  -0.20000   -1.74520
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.49000    2.48110   0.00890    0.35871
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.05440    2.03970   0.01470    0.72069
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.72190   11.73010  -0.00820   -0.06991
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.55590    9.56260  -0.00670   -0.07006
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36510    0.36540  -0.00030   -0.08210
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30460    0.30450   0.00010    0.03284
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.50000    3.52000  -0.02000   -0.56818
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.71000   15.92000  -0.21000   -1.31910
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.52000  -0.01000   -1.92308
匯豐台灣精典基金                                                 25.35000   25.20000   0.15000    0.59524
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.60000   12.69000  -0.09000   -0.70922
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.45000    8.41000   0.04000    0.47562
匯豐安富基金                                                     26.22000   26.12000   0.10000    0.38285
匯豐成功基金                                                     41.45000   41.52000  -0.07000   -0.16859
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.57250    2.55900   0.01350    0.52755
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.35330    2.33940   0.01390    0.59417
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.54900   11.52500   0.02400    0.20824
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.95270    7.92850   0.02420    0.30523
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37860    0.37820   0.00040    0.10576
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33870    0.33840   0.00030    0.08865
匯豐金磚動力基金                                                 14.30000   14.47000  -0.17000   -1.17484
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97820   14.97810   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.08000    5.11000  -0.03000   -0.58708
匯豐新鑽動力基金                                                 11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.53980    5.56050  -0.02070   -0.37227
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.11280    9.13360  -0.02080   -0.22773
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.56000   54.25000   0.31000    0.57143
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.56000   54.25000   0.31000    0.57143
匯豐龍騰電子基金                                                 39.72000   39.42000   0.30000    0.76104
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.27990   12.26560   0.01430    0.11659
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新光大三通基金                                                   21.88000   21.58000   0.30000    1.39018
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.10000   11.27000  -0.17000   -1.50843
新光中國成長基金(美元)                                           11.30000   11.45000  -0.15000   -1.31004
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.17000   11.34000  -0.17000   -1.49912
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.52510   10.50250   0.02260    0.21519
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.84770    9.82200   0.02570    0.26166
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.06830   10.05320   0.01510    0.15020
新光台灣富貴基金                                                 23.83000   23.72000   0.11000    0.46374
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.44000   12.39000   0.05000    0.40355
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     12.02000   11.99000   0.03000    0.25021
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98730    9.98260   0.00470    0.04708
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.67720    9.68360  -0.00640   -0.06609
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64000    9.63560   0.00440    0.04566
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.33070    9.33690  -0.00620   -0.06640
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43890   15.43880   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
新光亞洲精選基金-美金                                            23.43000   23.47000  -0.04000   -0.17043
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.55000   23.61000  -0.06000   -0.25413
新光兩岸優勢基金                                                 12.76000   12.92000  -0.16000   -1.23839
新光店頭基金                                                     27.88000   27.69000   0.19000    0.68617
新光南非幣保本基金                                               11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                          20.28000   20.32000  -0.04000   -0.19685
新光創新科技基金                                                 16.55000   16.34000   0.21000    1.28519
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.77110    9.74740   0.02370    0.24314
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.05320   10.01620   0.03700    0.36940
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.70140    9.66490   0.03650    0.37766
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.28310    9.26060   0.02250    0.24296
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.55420    9.51990   0.03430    0.36030
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.22150    9.18670   0.03480    0.37881
新光澳幣八年期保本基金                                           10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
新光澳幣保本基金                                                 11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04960   10.03430   0.01530    0.15248
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.80700    9.79250   0.01450    0.14807
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.74750    9.74290   0.00460    0.04721
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.94700    9.94230   0.00470    0.04727
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.90020    9.88820   0.01200    0.12136
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.69950    9.68770   0.01180    0.12180
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.67380    9.66140   0.01240    0.12835
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.87470    9.86210   0.01260    0.12776
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.66000    7.64000   0.02000    0.26178
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.79800    9.72380   0.07420    0.76308
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42440    9.35040   0.07400    0.79141
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.74160    9.66900   0.07260    0.75085
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.41810    9.34790   0.07020    0.75097
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48990    9.42090   0.06900    0.73241
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.87930    9.80740   0.07190    0.73312
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.79130   13.70420   0.08710    0.63557
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.51670    8.46290   0.05380    0.63572
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.18240   37.27630  -0.09390   -0.25190
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.26390   38.43450  -0.17060   -0.44387
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.41300   39.47270  -0.05970   -0.15124
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16890   11.16790   0.00100    0.00895
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.99240   10.00360  -0.01120   -0.11196
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.74510   13.91560  -0.17050   -1.22524
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.41320   10.53490  -0.12170   -1.15521
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.68000   10.83000  -0.15000   -1.38504
群益大印度基金-人民幣                                            14.09140   14.10850  -0.01710   -0.12120
群益大印度基金-美元                                              13.43270   13.43950  -0.00680   -0.05060
群益大印度基金-新臺幣                                            12.63000   12.66000  -0.03000   -0.23697
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.82520   12.76060   0.06460    0.50625
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.53610   12.46410   0.07200    0.57766
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.67000   11.63000   0.04000    0.34394
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.89410   11.83420   0.05990    0.50616
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.60950   10.54860   0.06090    0.57733
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.29180   10.24000   0.05180    0.50586
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.21690    9.16390   0.05300    0.57836
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.93330    9.88320   0.05010    0.50692
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.19390    9.14110   0.05280    0.57761
群益中小型股基金                                                 53.80000   53.35000   0.45000    0.84349
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.95240    9.98670  -0.03430   -0.34346
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.36530    9.39090  -0.02560   -0.27260
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.70750    8.74820  -0.04070   -0.46524
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.79730    8.82760  -0.03030   -0.34324
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.27810    8.30080  -0.02270   -0.27347
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.69740    7.73340  -0.03600   -0.46551
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.91750   10.88500   0.03250    0.29858
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.58350   10.55300   0.03050    0.28902
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.81130    9.79120   0.02010    0.20529
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.43840    9.55690  -0.11850   -1.23994
群益中國新機會基金N-美元                                          8.78440    8.88840  -0.10400   -1.17006
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.30000    9.43000  -0.13000   -1.37858
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.37040    8.47550  -0.10510   -1.24004
群益中國新機會基金-美元                                           9.39260    9.50380  -0.11120   -1.17006
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.88000    9.00000  -0.12000   -1.33333
群益平衡王基金                                                   19.95250   19.88540   0.06710    0.33743
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.94000    5.93000   0.01000    0.16863
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.97720   10.93800   0.03920    0.35838
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.62020   10.57480   0.04540    0.42932
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.88460    9.84930   0.03530    0.35840
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.56320    9.52240   0.04080    0.42846
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.11060   10.11200  -0.00140   -0.01384
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.90490    9.90760  -0.00270   -0.02725
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.50290    9.50420  -0.00130   -0.01368
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.40660    9.40910  -0.00250   -0.02657
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.16910   10.17060  -0.00150   -0.01475
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.21550   10.21830  -0.00280   -0.02740
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.67030    9.67170  -0.00140   -0.01448
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.06440   10.06710  -0.00270   -0.02682
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.21320   10.19290   0.02030    0.19916
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.42810    7.41340   0.01470    0.19829
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.10310   10.09320   0.00990    0.09809
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.00620    9.99780   0.00840    0.08402
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.14080   10.14260  -0.00180   -0.01775
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.10310   10.09320   0.00990    0.09809
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                     10.00620    9.99780   0.00840    0.08402
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.14080   10.14260  -0.00180   -0.01775
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.10320   10.09320   0.01000    0.09908
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.00620    9.99780   0.00840    0.08402
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.14080   10.14260  -0.00180   -0.01775
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.10310   10.09320   0.00990    0.09809
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                    10.00620    9.99770   0.00850    0.08502
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.14080   10.14260  -0.00180   -0.01775
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.34000   11.38000  -0.04000   -0.35149
群益全球關鍵生技基金-美元                                        16.08660   16.11610  -0.02950   -0.18305
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.73000   15.79000  -0.06000   -0.37999
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
群益印度中小基金N-美元                                            9.99560    9.97640   0.01920    0.19245
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          15.90340   15.88400   0.01940    0.12214
群益印度中小基金-美元                                            14.29630   14.26880   0.02750    0.19273
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.39000   16.39000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                             11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
群益多重資產組合基金                                             15.62000   15.64000  -0.02000   -0.12788
群益安家基金                                                     27.79040   27.50960   0.28080    1.02073
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07900   16.07880   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.04000   24.39000  -0.35000   -1.43501
群益亞太中小基金                                                 13.07000   13.13000  -0.06000   -0.45697
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.17000   17.24000  -0.07000   -0.40603
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.70180    9.70510  -0.00330   -0.03400
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47790    7.48050  -0.00260   -0.03476
群益店頭市場基金                                                114.83000  113.61000   1.22000    1.07385
群益東方盛世基金                                                  9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
群益東協成長基金-人民幣                                          13.43610   13.40870   0.02740    0.20434
群益東協成長基金-美元                                            11.95370   11.92090   0.03280    0.27515
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.35100   11.35220  -0.00120   -0.01057
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.77960   10.78460  -0.00500   -0.04636
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.21680   10.23240  -0.01560   -0.15246
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.99420    9.99530  -0.00110   -0.01101
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.49430    9.49880  -0.00450   -0.04737
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.99650    9.01020  -0.01370   -0.15205
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.78050    9.78160  -0.00110   -0.01125
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.66330    9.66790  -0.00460   -0.04758
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.05050   10.06580  -0.01530   -0.15200
群益長安基金                                                     31.81000   31.46000   0.35000    1.11252
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.26220   15.45750  -0.19530   -1.26346
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.61000   14.82000  -0.21000   -1.41700
群益真善美基金                                                   17.80220   17.69360   0.10860    0.61378
群益馬拉松基金A類型                                             138.47000  137.01000   1.46000    1.06562
群益深証中小板基金                                               13.38000   13.48000  -0.10000   -0.74184
群益創新科技基金                                                 36.69000   36.22000   0.47000    1.29763
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.02550   10.11140  -0.08590   -0.84954
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.35200    9.42550  -0.07350   -0.77980
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.91770   11.01120  -0.09350   -0.84914
群益華夏盛世基金-美元                                            10.31200   10.39300  -0.08100   -0.77937
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.85000   17.02000  -0.17000   -0.99882
群益奧斯卡基金                                                   30.48000   30.11000   0.37000    1.22883
群益新興金鑽基金-美元                                            12.60790   12.67300  -0.06510   -0.51369
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
群益葛萊美基金                                                   25.94000   25.63000   0.31000    1.20952
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.07000   20.06000   0.01000    0.04985
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.07000    8.13000  -0.06000   -0.73801
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.23000   14.03000   0.20000    1.42552
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.69970   11.72800  -0.02830   -0.24130
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.33160   11.34460  -0.01300   -0.11459
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.24290   11.26120  -0.01830   -0.16250
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.59240    8.61320  -0.02080   -0.24149
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.19480    9.20530  -0.01050   -0.11406
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.42000    8.44000  -0.02000   -0.23697
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.79730    8.81160  -0.01430   -0.16229
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.16340   10.17500  -0.01160   -0.11400
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     31.81000   31.52000   0.29000    0.92005
德信中國精選成長基金                                             11.38000   11.54000  -0.16000   -1.38648
德信台灣主流中小基金                                             21.05000   20.87000   0.18000    0.86248
德信新興股票組合基金                                             11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92920   11.92910   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.74200   10.74970  -0.00770   -0.07163
德信數位時代基金                                                 28.91000   28.70000   0.21000    0.73171
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65750   11.65740   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.90000   16.83000   0.07000    0.41592
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.78000   19.79000  -0.01000   -0.05053
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.41350   10.27710   0.13640    1.32722
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.82260   14.61040   0.21220    1.45239
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.11640    8.09640   0.02000    0.24702
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.04290   10.99520   0.04770    0.43383
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.29570   11.24690   0.04880    0.43390
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.94770   12.91670   0.03100    0.24000
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摩根大歐洲基金                                                   18.69000   18.61000   0.08000    0.42988
摩根中小基金                                                     25.61000   25.46000   0.15000    0.58916
摩根中國A股基金                                                  14.08000   14.37000  -0.29000   -2.01809
摩根中國A股基金(美元)                                            11.16000   11.37000  -0.21000   -1.84697
摩根中國亮點基金                                                 14.10000   14.26000  -0.16000   -1.12202
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.27860   11.38810  -0.10950   -0.96153
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.50420   12.56550  -0.06130   -0.48784
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.60130    9.68060  -0.07930   -0.81916
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.61400   12.73630  -0.12230   -0.96025
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.47120   14.54200  -0.07080   -0.48687
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.67000   21.53000   0.14000    0.65026
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.67000   21.53000   0.14000    0.65026
摩根台灣增長基金                                                 53.56000   53.28000   0.28000    0.52553
摩根平衡基金                                                     28.81000   28.73000   0.08000    0.27845
摩根全球α基金                                                   19.53000   19.55000  -0.02000   -0.10230
摩根全球平衡基金                                                 15.39130   15.43830  -0.04700   -0.30444
摩根全球發現基金                                                 12.91000   12.86000   0.05000    0.38880
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76540    9.74480   0.02060    0.21139
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.74040   10.69710   0.04330    0.40478
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15110   10.12390   0.02720    0.26867
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.41090   11.38690   0.02400    0.21077
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.01530    9.98840   0.02690    0.26931
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.63610   10.63600   0.00010    0.00094
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.60390   13.60380   0.00010    0.00074
摩根亞洲基金                                                     57.78000   57.97000  -0.19000   -0.32776
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.47120    8.42460   0.04660    0.55314
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.86900    9.79350   0.07550    0.77092
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.74030    8.68490   0.05540    0.63789
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.22770   12.15800   0.06970    0.57329
摩根東方內需機會基金                                             18.30000   18.37000  -0.07000   -0.38106
摩根東方科技基金                                                 36.55000   36.63000  -0.08000   -0.21840
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
摩根金龍收成基金                                                 22.91000   23.15000  -0.24000   -1.03672
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07470   15.07450   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 15.00000   14.97000   0.03000    0.20040
摩根新金磚五國基金                                               11.75000   11.83000  -0.08000   -0.67625
摩根新絲路基金                                                   10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
摩根新興35基金                                                   13.72000   13.79000  -0.07000   -0.50761
摩根新興日本基金                                                 25.32000   25.25000   0.07000    0.27723
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.53170    7.50200   0.02970    0.39589
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.83540    9.78160   0.05380    0.55001
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.57530    9.53330   0.04200    0.44056
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.75800   10.71740   0.04060    0.37882
摩根新興科技基金                                                 60.73000   60.26000   0.47000    0.77995
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.36300    8.35870   0.00430    0.05144
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.56640   10.56100   0.00540    0.05113
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.74670    8.76590  -0.01920   -0.21903
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.55090    9.54390   0.00700    0.07335
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.98950    8.99420  -0.00470   -0.05226
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.99940   10.02130  -0.02190   -0.21853
摩根龍揚基金                                                     34.24000   34.61000  -0.37000   -1.06906
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.34160    9.32590   0.01570    0.16835
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.25170   11.23280   0.01890    0.16826
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.66000   27.36000   0.30000    1.09649
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.77420   11.71330   0.06090    0.51992
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.03700   10.98370   0.05330    0.48526
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.98450    9.95000   0.03450    0.34673
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.28740   10.23420   0.05320    0.51983
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.69370    9.64690   0.04680    0.48513
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.76370    8.73340   0.03030    0.34694
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.46900   10.50400  -0.03500   -0.33321
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.44010   10.49530  -0.05520   -0.52595
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.88240    9.84680   0.03560    0.36154
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.94810    9.93150   0.01660    0.16714
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.66230    9.62760   0.03470    0.36042
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.72630    9.71000   0.01630    0.16787
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.40970   11.36870   0.04100    0.36064
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.19470   11.15330   0.04140    0.37119
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.27510   10.25410   0.02100    0.20480
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.84980   10.81080   0.03900    0.36075
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.62870   10.58930   0.03940    0.37207
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.75850    9.73860   0.01990    0.20434
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.90880   25.75040   0.15840    0.61514
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.82550    9.83880  -0.01330   -0.13518
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.05880   10.09180  -0.03300   -0.32700
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.82550    9.83880  -0.01330   -0.13518
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.05880   10.09180  -0.03300   -0.32700
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15890   13.15880   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.00000   13.85000   0.15000    1.08303
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.03090   16.03360  -0.00270   -0.01684
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           13.02290   12.99510   0.02780    0.21393
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.60510   12.62020  -0.01510   -0.11965
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.10720   12.12170  -0.01450   -0.11962
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.77570   11.76590   0.00980    0.08329
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02680   11.03450  -0.00770   -0.06978
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55200   10.54320   0.00880    0.08347
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62490    8.63090  -0.00600   -0.06952
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.59000   38.35000   0.24000    0.62581
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.56000   15.53000   0.03000    0.19317
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.68000   12.66000   0.02000    0.15798
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.36000   13.33000   0.03000    0.22506
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.56000   15.54000   0.02000    0.12870
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.52000   15.50000   0.02000    0.12903
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.76000   20.77000  -0.01000   -0.04815
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.89000   18.90000  -0.01000   -0.05291
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        13.00000   13.02000  -0.02000   -0.15361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.79000   15.80000  -0.01000   -0.06329
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.54000   16.54000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.58000   15.58000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.76000   15.77000  -0.01000   -0.06341
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.19000   14.20000  -0.01000   -0.07042
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.88000   14.89000  -0.01000   -0.06716
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.40000   0.01000    0.05435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.27000   17.26000   0.01000    0.05794
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.35000   13.34000   0.01000    0.07496
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.62000   14.60000   0.02000    0.13699
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.99310   14.99300   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.52820   10.51870   0.00950    0.09032
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.94340   13.91690   0.02650    0.19042
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66050    7.65350   0.00700    0.09146
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.05000   14.01000   0.04000    0.28551
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.09000   14.05000   0.04000    0.28470
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.80000   24.57000   0.23000    0.93610
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.60000   12.79000  -0.19000   -1.48554
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.26000   13.49000  -0.23000   -1.70497
瀚亞巴西基金                                                      4.83000    4.90000  -0.07000   -1.42857
瀚亞外銷基金                                                     47.07000   46.71000   0.36000    0.77071
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.41000   11.37000   0.04000    0.35180
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.64070   10.65170  -0.01100   -0.10327
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.33770   10.31940   0.01830    0.17734
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.23900   12.22640   0.01260    0.10306
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10250   10.08030   0.02220    0.22023
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.57800    7.58590  -0.00790   -0.10414
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06180    8.04760   0.01420    0.17645
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.14340    8.13500   0.00840    0.10326
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.17110    7.15530   0.01580    0.22082
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92060    8.91150   0.00910    0.10212
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.32290    9.33260  -0.00970   -0.10394
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.42440    9.40780   0.01660    0.17645
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.29830    9.28880   0.00950    0.10227
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.34000   11.27000   0.07000    0.62112
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.91000   10.86000   0.05000    0.46041
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.37000   14.25000   0.12000    0.84211
瀚亞印度基金-美元                                                13.74000   13.61000   0.13000    0.95518
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.22000   30.00000   0.22000    0.73333
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.33000   12.30000   0.03000    0.24390
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.13000   15.16000  -0.03000   -0.19789
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.86330   11.87540  -0.01210   -0.10189
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.00550   13.00390   0.00160    0.01230
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.93470   10.93220   0.00250    0.02287
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.66780   10.68100  -0.01320   -0.12358
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.69280   11.69650  -0.00370   -0.03163
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23470    9.24410  -0.00940   -0.10169
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.68130    9.68020   0.00110    0.01136
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.14960    9.14760   0.00200    0.02186
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.91610    8.92710  -0.01100   -0.12322
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.20340    9.20630  -0.00290   -0.03150
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.58620   14.60650  -0.02030   -0.13898
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.92140   10.93880  -0.01740   -0.15907
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.84790   10.84600   0.00190    0.01752
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.78150   12.79930  -0.01780   -0.13907
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.46000   21.33000   0.13000    0.60947
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55780   13.55770   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               27.44000   27.83000  -0.39000   -1.40137
瀚亞高科技基金                                                   63.44000   63.09000   0.35000    0.55476
瀚亞理財通基金                                                   28.04000   27.95000   0.09000    0.32200
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞菁華基金                                                     25.02000   24.85000   0.17000    0.68410
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.17560   13.15550   0.02010    0.15279
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.34860    9.33430   0.01430    0.15320
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.68270   10.68280  -0.00010   -0.00094
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.31750   10.32770  -0.01020   -0.09876
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.59960   10.58420   0.01540    0.14550
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.92940    9.93410  -0.00470   -0.04731
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.02550   10.02010   0.00540    0.05389
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.56930    8.56930   0.00000    0.00000
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.96140    7.96930  -0.00790   -0.09913
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.13080    9.11750   0.01330    0.14587
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.43710    8.44110  -0.00400   -0.04739
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.98070    7.97640   0.00430    0.05391
瀚亞電通網基金                                                   16.53000   16.40000   0.13000    0.79268
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.71200   13.69580   0.01620    0.11828
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.46870   10.45730   0.01140    0.10901
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.00240    9.97840   0.02400    0.24052
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.55030   11.53660   0.01370    0.11875
瀚亞歐洲基金                                                     11.93000   11.88000   0.05000    0.42088
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