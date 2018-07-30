[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/27 107/07/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.51330 10.51000 0.00330 0.03140 大華銀多元特別收益平衡基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.14280 10.11570 0.02710 0.26790 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.14270 10.11560 0.02710 0.26790 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.09460 10.06670 0.02790 0.27715 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.09460 10.06670 0.02790 0.27715 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.40650 9.38660 0.01990 0.21200 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.66610 9.64490 0.02120 0.21981 中國信託台灣活力基金 16.15000 16.05000 0.10000 0.62305 中國信託台灣優勢基金 18.84000 18.73000 0.11000 0.58729 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81400 9.82250 -0.00850 -0.08654 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22190 9.22990 -0.00800 -0.08667 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.23060 10.23030 0.00030 0.00293 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57520 9.57500 0.00020 0.00209 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.52310 10.56400 -0.04090 -0.38716 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.18680 9.22250 -0.03570 -0.38710 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20140 11.27760 -0.07620 -0.67568 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11070 10.17950 -0.06880 -0.67587 中國信託智能運動基金-台幣 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908 中國信託智能運動基金-美元 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98230 10.98220 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.52980 9.52530 0.00450 0.04724 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.21430 9.20990 0.00440 0.04777 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.67380 9.66320 0.01060 0.10969 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.34920 9.33900 0.01020 0.10922 中國信託精穩基金 18.69880 18.68890 0.00990 0.05297 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.67000 67.32000 0.35000 0.51990 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.95370 38.82330 0.13040 0.33588 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.17000 19.39000 -0.22000 -1.13461 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37760 11.37660 0.00100 0.00879 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48160 10.59620 -0.11460 -1.08152 元大上證50基金 28.75000 28.89000 -0.14000 -0.48460 元大大中華TMT基金-人民幣 12.63000 12.75000 -0.12000 -0.94118 元大大中華TMT基金-新台幣 11.25000 11.48000 -0.23000 -2.00348 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.69000 13.59000 0.10000 0.73584 元大大中華價值指數基金-美元 12.92600 12.94000 -0.01400 -0.10819 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.29800 17.35000 -0.05200 -0.29971 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.05900 11.16100 -0.10200 -0.91390 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.62700 10.84300 -0.21600 -1.99207 元大中國平衡基金-人民幣 3.10000 3.09000 0.01000 0.32362 元大中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.96000 -0.10000 -0.71633 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.13960 46.12470 0.01490 0.03230 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.44730 10.42330 0.02400 0.23025 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68840 9.66610 0.02230 0.23070 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60260 9.68610 -0.08350 -0.86206 元大巴西指數基金 5.82500 5.98200 -0.15700 -2.62454 元大巴菲特基金 31.05000 30.80000 0.25000 0.81169 元大日經225基金 28.58000 28.42000 0.16000 0.56298 元大台商收成基金 25.33000 25.08000 0.25000 0.99681 元大台灣50單日反向1倍基金 12.05000 12.13000 -0.08000 -0.65952 元大台灣50單日正向2倍基金 40.32000 39.76000 0.56000 1.40845 元大台灣中型100基金 34.48000 34.23000 0.25000 0.73035 元大台灣加權股價指數基金 26.05100 25.90200 0.14900 0.57525 元大台灣卓越50基金 85.88000 85.28000 0.60000 0.70356 元大台灣金融基金 17.76000 17.75000 0.01000 0.05634 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.08000 31.97000 0.11000 0.34407 元大台灣高股息基金 27.02000 26.74000 0.28000 1.04712 元大台灣電子科技基金 37.93000 37.53000 0.40000 1.06581 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 元大全球ETF穩健組合基金 14.87000 14.96000 -0.09000 -0.60160 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.74000 13.87000 -0.13000 -0.93727 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 元大全球不動產證券化基金-美元 12.77700 12.87400 -0.09700 -0.75346 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.90000 6.93000 -0.03000 -0.43290 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.78000 -0.01000 -0.14749 元大全球股票入息基金-美元配息 9.70600 9.72900 -0.02300 -0.23641 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 元大全球新興市場精選組合基金 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199 元大全球農業商機基金 17.24000 17.18000 0.06000 0.34924 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.54900 8.56900 -0.02000 -0.23340 元大印度指數基金 10.07700 10.08800 -0.01100 -0.10904 元大印度基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 元大多多基金 21.92000 21.73000 0.19000 0.87437 元大多福基金 59.76000 59.43000 0.33000 0.55528 元大亞太成長基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.54970 8.60720 -0.05750 -0.66805 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06040 7.10790 -0.04750 -0.66827 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.74500 9.76200 -0.01700 -0.17414 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.14300 10.05500 0.08800 0.87519 元大卓越基金 53.38000 52.90000 0.48000 0.90737 元大店頭基金 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565 元大泛歐成長基金 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25100 10.25050 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.51160 9.50520 0.00640 0.06733 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.40860 31.46060 -0.05200 -0.16529 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.60350 37.88210 -0.27860 -0.73544 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.25570 19.14120 0.11450 0.59819 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.79620 19.03470 -0.23850 -1.25297 元大美國政府7至10年期債券基金 38.26810 38.41670 -0.14860 -0.38681 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.47090 20.42890 0.04200 0.20559 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.69880 17.79670 -0.09790 -0.55010 元大高科技基金 22.11000 21.96000 0.15000 0.68306 元大得利貨幣市場基金 16.24780 16.24760 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97790 11.97780 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 14.22000 14.18000 0.04000 0.28209 元大華夏中小基金 8.05000 8.18000 -0.13000 -1.58924 元大新中國基金-人民幣 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504 元大新中國基金-美元 9.78700 9.99600 -0.20900 -2.09084 元大新中國基金-新台幣 9.66000 9.89000 -0.23000 -2.32558 元大新主流基金 30.66000 30.39000 0.27000 0.88845 元大新東協平衡基金-美元 9.43000 9.45500 -0.02500 -0.26441 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.37920 10.31470 0.06450 0.62532 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.69390 9.72110 -0.02720 -0.27980 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27190 10.32060 -0.04870 -0.47187 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.98950 9.03210 -0.04260 -0.47165 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80160 9.79490 0.00670 0.06840 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43430 9.42780 0.00650 0.06895 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.86640 9.87910 -0.01270 -0.12855 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.49950 9.51170 -0.01220 -0.12826 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.55430 9.55070 0.00360 0.03769 元大新興亞洲基金 11.81000 11.88000 -0.07000 -0.58923 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.10770 9.13270 -0.02500 -0.27374 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88130 8.90570 -0.02440 -0.27398 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.27860 9.32200 -0.04340 -0.46557 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.04750 9.08980 -0.04230 -0.46536 元大萬泰貨幣市場基金 15.09630 15.09620 0.00010 0.00066 元大經貿基金 43.25000 42.98000 0.27000 0.62820 元大實質多重資產基金-人民幣 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 元大實質多重資產基金-美元 9.29800 9.43600 -0.13800 -1.46248 元大實質多重資產基金-新台幣 9.72000 9.89000 -0.17000 -1.71891 元大滬深300單日反向1倍基金 15.28000 15.25000 0.03000 0.19672 元大滬深300單日正向2倍基金 14.43000 14.47000 -0.04000 -0.27643 元大摩臺基金 39.72000 39.45000 0.27000 0.68441 元大標普500基金 26.07000 26.20000 -0.13000 -0.49618 元大標普500單日反向1倍基金 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 元大標普500單日正向2倍基金 34.52000 34.51000 0.01000 0.02898 元大標智滬深300基金 16.85000 16.86000 -0.01000 -0.05931 元大歐洲50基金 25.23000 24.93000 0.30000 1.20337 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.59780 9.65350 -0.05570 -0.57699 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17120 10.17070 0.00050 0.00492 元大績效基金 63.37000 62.82000 0.55000 0.87552 元大韓國KOSPI200基金 22.51000 22.33000 0.18000 0.80609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.44000 16.36000 0.08000 0.48900 日盛上選基金 38.08000 37.79000 0.29000 0.76740 日盛小而美基金 19.94000 19.77000 0.17000 0.85989 日盛中國內需動力基金 10.59000 10.75000 -0.16000 -1.48837 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62300 11.56410 0.05890 0.50933 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78180 9.73230 0.04950 0.50862 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65320 11.59480 0.05840 0.50367 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.80130 9.75230 0.04900 0.50245 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56520 10.52490 0.04030 0.38290 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.87090 8.83710 0.03380 0.38248 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.61000 11.76000 -0.15000 -1.27551 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.20000 11.34000 -0.14000 -1.23457 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.47000 11.63000 -0.16000 -1.37575 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 15.27000 15.13000 0.14000 0.92531 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛全球抗暖化基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06740 10.05030 0.01710 0.17014 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48700 9.47090 0.01610 0.16999 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.87620 9.86890 0.00730 0.07397 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30910 9.30220 0.00690 0.07418 日盛全球新興債券基金A 10.71110 10.68360 0.02750 0.25740 日盛全球新興債券基金B 8.33920 8.31790 0.02130 0.25607 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41890 2.40380 0.01510 0.62817 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68710 1.67650 0.01060 0.63227 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36590 0.36380 0.00210 0.57724 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25600 0.25450 0.00150 0.58939 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.13720 12.07880 0.05840 0.48349 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35380 8.31360 0.04020 0.48355 日盛亞洲機會基金 7.52000 7.57000 -0.05000 -0.66050 日盛首選基金 18.91000 18.79000 0.12000 0.63864 日盛高科技基金 20.71000 20.50000 0.21000 1.02439 日盛貨幣市場基金 14.76420 14.76400 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.60000 44.26000 0.34000 0.76819 日盛精選五虎基金 40.42000 40.15000 0.27000 0.67248 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47960 13.47940 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 37.13000 36.81000 0.32000 0.86933 台新MSCI中國基金 21.64000 21.89000 -0.25000 -1.14207 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.56000 17.68000 -0.12000 -0.67873 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.22000 22.90000 0.32000 1.39738 台新大眾貨幣市場基金 14.15590 14.15580 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.40940 10.33510 0.07430 0.71891 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56190 10.58140 -0.01950 -0.18429 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05570 10.09400 -0.03830 -0.37943 台新中國通基金 49.58000 49.19000 0.39000 0.79284 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52000 0.52800 -0.00800 -1.51515 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.87400 16.15000 -0.27600 -1.70898 台新中國精選中小基金-美元 0.38990 0.39650 -0.00660 -1.66456 台新中國精選中小基金-新台幣 11.92000 12.15000 -0.23000 -1.89300 台新主流基金 25.80000 25.62000 0.18000 0.70258 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.87000 19.87000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65430 0.65290 0.00140 0.21443 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48830 0.48730 0.00100 0.20521 台新台灣中小基金 38.58000 38.29000 0.29000 0.75738 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.83480 9.81550 0.01930 0.19663 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.23470 9.24510 -0.01040 -0.11249 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31000 10.32500 -0.01500 -0.14528 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.50300 10.48860 0.01440 0.13729 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29840 11.28290 0.01550 0.13738 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 台新印度基金 16.18000 16.23000 -0.05000 -0.30807 台新亞美短期債券基金 10.90520 10.93000 -0.02480 -0.22690 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56140 8.53060 0.03080 0.36105 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28590 0.28430 0.00160 0.56279 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.83780 11.79520 0.04260 0.36116 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38980 0.38770 0.00210 0.54166 台新真吉利貨幣市場基金 11.08710 11.08700 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.37770 30.22310 0.15460 0.51153 台新智慧生活基金-美元 10.60670 10.66110 -0.05440 -0.51027 台新智慧生活基金-新台幣 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.66350 8.61110 0.05240 0.60852 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.77930 8.74300 0.03630 0.41519 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.26720 9.21110 0.05610 0.60905 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39910 9.36030 0.03880 0.41452 台新新興市場債券基金(A類型) 10.77920 10.80190 -0.02270 -0.21015 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34780 0.34780 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07520 8.09220 -0.01700 -0.21008 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27430 0.27430 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.92000 5.99000 -0.07000 -1.16861 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.00000 20.99000 0.01000 0.04764 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.78000 10.73900 0.04100 0.38179 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.18000 23.82000 0.36000 1.51134 未來資產全球大消費基金 15.77000 16.15000 -0.38000 -2.35294 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.75850 11.74560 0.01290 0.10983 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.53170 9.52120 0.01050 0.11028 未來資產亞洲新富基金 21.40000 21.54000 -0.14000 -0.64995 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56160 12.56150 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.97000 14.75000 0.22000 1.49153 未來資產新興市場債券基金A 8.82830 8.80780 0.02050 0.23275 未來資產新興市場債券基金B 6.74610 6.73050 0.01560 0.23178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.07480 11.07390 0.00090 0.00813 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90260 9.92680 -0.02420 -0.24378 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35210 9.34970 0.00240 0.02567 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59360 10.59080 0.00280 0.02644 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.99140 8.00150 -0.01010 -0.12623 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.11560 9.12700 -0.01140 -0.12490 永豐中小基金 60.45000 59.99000 0.46000 0.76679 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76680 1.75330 0.01350 0.76998 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32630 2.30800 0.01830 0.79289 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06990 8.02820 0.04170 0.51942 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.30840 10.25510 0.05330 0.51974 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.18000 5.23000 -0.05000 -0.95602 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.33000 23.60000 -0.27000 -1.14407 永豐主流品牌基金 18.47000 18.52000 -0.05000 -0.26998 永豐永豐基金 38.59000 38.35000 0.24000 0.62581 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.02130 10.00880 0.01250 0.12489 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.02000 10.00770 0.01230 0.12291 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98730 9.97670 0.01060 0.10625 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98700 9.97630 0.01070 0.10725 永豐亞洲民生消費基金 11.77000 11.84000 -0.07000 -0.59122 永豐南非幣2021保本基金 12.90830 12.90310 0.00520 0.04030 永豐高科技基金 28.58000 28.29000 0.29000 1.02510 永豐貨幣市場基金 13.87760 13.87750 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12930 2.12360 0.00570 0.26841 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50870 2.50200 0.00670 0.26779 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83660 7.83530 0.00130 0.01659 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47640 10.47480 0.00160 0.01527 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19590 7.17770 0.01820 0.25356 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03590 11.00810 0.02780 0.25254 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.73000 7.78000 -0.05000 -0.64267 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.68000 17.84000 -0.16000 -0.89686 永豐臺灣加權ETF基金 56.84000 56.48000 0.36000 0.63739 永豐領航科技基金 45.47000 45.05000 0.42000 0.93230 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326 永豐趨勢平衡基金 50.49000 50.19000 0.30000 0.59773 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.54170 11.54060 0.00110 0.00953 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.43850 9.41690 0.02160 0.22937 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68880 9.66660 0.02220 0.22966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.44980 9.42860 0.02120 0.22485 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61880 9.59720 0.02160 0.22507 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.45750 9.43170 0.02580 0.27355 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83860 9.81180 0.02680 0.27314 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.43150 9.40920 0.02230 0.23700 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68020 9.65720 0.02300 0.23816 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.04000 10.17000 -0.13000 -1.27827 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.76000 10.88000 -0.12000 -1.10294 兆豐國際中小基金 17.24000 17.13000 0.11000 0.64215 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.75000 14.87000 -0.12000 -0.80699 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.62000 19.88000 -0.26000 -1.30785 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.56000 19.79000 -0.23000 -1.16220 兆豐國際生命科學基金 16.36000 16.47000 -0.11000 -0.66788 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42350 10.42930 -0.00580 -0.05561 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69590 10.68870 0.00720 0.06736 兆豐國際全球基金 32.70000 32.95000 -0.25000 -0.75873 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25630 10.25580 0.00050 0.00488 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.96330 9.95660 0.00670 0.06729 兆豐國際國民基金 23.04000 22.90000 0.14000 0.61135 兆豐國際第一基金 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00490 9.96480 0.04010 0.40242 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.96520 7.93330 0.03190 0.40210 兆豐國際萬全基金 21.33000 21.23000 0.10000 0.47103 兆豐國際電子基金 27.63000 27.43000 0.20000 0.72913 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.04000 22.85000 0.19000 0.83151 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.18000 16.29000 -0.11000 -0.67526 兆豐國際豐台灣基金 33.08000 33.11000 -0.03000 -0.09061 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49780 12.49770 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 合庫全球高收益債券基金A類型 11.11180 11.09560 0.01620 0.14600 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95380 11.92390 0.02990 0.25076 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74440 10.71860 0.02580 0.24070 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.51280 11.48540 0.02740 0.23856 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16320 8.15130 0.01190 0.14599 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.51700 9.49240 0.02460 0.25915 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.06080 9.03900 0.02180 0.24118 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.01300 8.99150 0.02150 0.23911 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.34800 9.32550 0.02250 0.24127 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 合庫全球新興市場基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 合庫貨幣市場基金 10.12600 10.12590 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.56150 9.53210 0.02940 0.30843 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.82510 9.80290 0.02220 0.22646 合庫新興多重收益基金A類型 10.12130 10.10600 0.01530 0.15140 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.56890 11.53920 0.02970 0.25738 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.47100 13.43850 0.03250 0.24184 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.94440 8.91690 0.02750 0.30840 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.59860 9.57680 0.02180 0.22763 合庫新興多重收益基金B類型 7.99170 7.97960 0.01210 0.15164 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.91020 8.88680 0.02340 0.26331 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12520 10.10090 0.02430 0.24057 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95360 10.95260 0.00100 0.00913 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.00600 9.99720 0.00880 0.08802 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77410 9.78440 -0.01030 -0.10527 安聯中國東協基金 15.65000 15.74000 -0.09000 -0.57179 安聯中國策略基金 14.84000 15.10000 -0.26000 -1.72185 安聯中華新思路基金-人民幣 14.92000 15.11000 -0.19000 -1.25745 安聯中華新思路基金-美元 14.06000 14.24000 -0.18000 -1.26404 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.08000 13.27000 -0.19000 -1.43180 安聯台灣大壩基金 29.87000 29.65000 0.22000 0.74199 安聯台灣科技基金 50.86000 50.43000 0.43000 0.85267 安聯台灣貨幣市場基金 12.48690 12.48670 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 33.25000 32.96000 0.29000 0.87985 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13610 10.12730 0.00880 0.08689 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08260 15.07230 0.01030 0.06834 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68330 9.67660 0.00670 0.06924 安聯四季成長組合基金-美元 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.84000 11.91000 -0.07000 -0.58774 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.32150 12.30130 0.02020 0.16421 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15300 10.14310 0.00990 0.09760 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26710 12.25590 0.01120 0.09138 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57530 9.56210 0.01320 0.13804 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.40770 9.39850 0.00920 0.09789 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08890 9.08060 0.00830 0.09140 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.04510 12.04150 0.00360 0.02990 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96310 10.96160 0.00150 0.01368 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63210 10.63270 -0.00060 -0.00564 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.99490 8.99310 0.00180 0.02002 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.76870 8.76750 0.00120 0.01369 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.47820 8.47860 -0.00040 -0.00472 安聯全球人口趨勢基金 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.05000 10.19000 -0.14000 -1.37390 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.51000 38.08000 -0.57000 -1.49685 安聯全球油礦金趨勢基金 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 安聯全球計量平衡基金 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03770 12.04230 -0.00460 -0.03820 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45460 10.45860 -0.00400 -0.03825 安聯全球新興市場基金 17.90000 18.03000 -0.13000 -0.72102 安聯全球農金趨勢基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 安聯全球綠能趨勢基金 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯亞洲動態策略基金 23.95000 24.15000 -0.20000 -0.82816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.03130 10.02470 0.00660 0.06584 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78860 9.78210 0.00650 0.06645 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.57320 83.04170 0.53150 0.64004 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.46060 12.38890 0.07170 0.57874 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.84240 65.41600 0.42640 0.65183 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.72930 9.67340 0.05590 0.57787 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.56570 2.56080 0.00490 0.19135 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44570 10.45670 -0.01100 -0.10520 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17680 2.17050 0.00630 0.29026 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.66950 8.67910 -0.00960 -0.11061 宏利台灣動力基金 35.20000 34.99000 0.21000 0.60017 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.31840 10.32740 -0.00900 -0.08715 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03560 10.06370 -0.02810 -0.27922 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.16150 8.16730 -0.00580 -0.07101 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.09030 8.10970 -0.01940 -0.23922 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 宏利全球債券組合基金 13.02760 13.02010 0.00750 0.05760 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77820 2.77690 0.00130 0.04681 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70450 11.70640 -0.00190 -0.01623 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70050 8.70230 -0.00180 -0.02068 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41420 2.40720 0.00700 0.29079 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.87460 10.89170 -0.01710 -0.15700 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.99370 3.96910 0.02460 0.61979 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64480 0.64100 0.00380 0.59282 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.64000 18.55000 0.09000 0.48518 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74640 11.72870 0.01770 0.15091 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.47140 10.43120 0.04020 0.38538 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12520 10.11920 0.00600 0.05929 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.98080 8.96720 0.01360 0.15166 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56450 8.55320 0.01130 0.13211 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46970 8.46570 0.00400 0.04725 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.53720 8.52150 0.01570 0.18424 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80440 2.78900 0.01540 0.55217 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40720 0.40510 0.00210 0.51839 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.35380 12.30070 0.05310 0.43168 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92890 0.92410 0.00480 0.51942 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.55070 7.51780 0.03290 0.43763 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09110 2.07990 0.01120 0.53849 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30060 0.29910 0.00150 0.50150 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26390 9.22370 0.04020 0.43583 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33790 0.33620 0.00170 0.50565 宏利萬利貨幣市場基金 13.63770 13.63760 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.80000 2.82000 -0.02000 -0.70922 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.68000 12.77000 -0.09000 -0.70478 宏利臺灣股息收益基金 29.65000 29.67000 -0.02000 -0.06741 宏利澳幣保本基金 12.03490 12.02700 0.00790 0.06569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.83000 10.70000 0.13000 1.21495 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24680 10.08490 0.16190 1.60537 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.56880 9.50900 0.05980 0.62888 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.91650 8.87790 0.03860 0.43479 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55230 10.50660 0.04570 0.43496 貝萊德亞美利加收益基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 貝萊德新台幣基金 12.93100 12.93090 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.40000 27.18000 0.22000 0.80942 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19740 11.20430 -0.00690 -0.06158 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85490 9.91860 -0.06370 -0.64223 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.20000 10.32000 -0.12000 -1.16279 保德信大中華基金-新台幣 30.11000 30.51000 -0.40000 -1.31105 保德信中小型股基金 51.42000 51.08000 0.34000 0.66562 保德信中國中小基金-人民幣 9.77000 9.90000 -0.13000 -1.31313 保德信中國中小基金-美元 9.51000 9.68000 -0.17000 -1.75620 保德信中國中小基金-新臺幣 9.10000 9.28000 -0.18000 -1.93966 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.35750 9.45800 -0.10050 -1.06259 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.41150 9.51030 -0.09880 -1.03887 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.48690 9.58350 -0.09660 -1.00798 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.21570 10.31960 -0.10390 -1.00682 保德信中國品牌基金-人民幣 9.25000 9.45000 -0.20000 -2.11640 保德信中國品牌基金-美元 9.21000 9.41000 -0.20000 -2.12540 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.99000 10.20000 -0.21000 -2.05882 保德信台商全方位基金 38.61000 38.45000 0.16000 0.41612 保德信全球中小基金 30.72000 30.56000 0.16000 0.52356 保德信全球消費商機基金 18.39000 18.44000 -0.05000 -0.27115 保德信全球基礎建設基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 保德信全球資源基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 保德信全球醫療生化基金-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.74000 33.81000 -0.07000 -0.20704 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.82660 9.81680 0.00980 0.09983 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60880 10.59860 0.01020 0.09624 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24730 9.25620 -0.00890 -0.09615 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.96940 9.97900 -0.00960 -0.09620 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24980 8.24230 0.00750 0.09099 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83390 10.82400 0.00990 0.09146 保德信亞太基金 22.06000 22.12000 -0.06000 -0.27125 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50240 8.49010 0.01230 0.14487 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21920 11.20290 0.01630 0.14550 保德信店頭市場基金 37.03000 36.89000 0.14000 0.37951 保德信拉丁美洲基金 7.03000 7.09000 -0.06000 -0.84626 保德信金平衡基金 30.63000 30.53000 0.10000 0.32755 保德信金滿意基金 45.10000 44.88000 0.22000 0.49020 保德信科技島基金 28.10000 27.90000 0.20000 0.71685 保德信高成長基金 99.53000 99.13000 0.40000 0.40351 保德信第一基金 28.36000 28.16000 0.20000 0.71023 保德信貨幣市場基金 15.76250 15.76230 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65500 10.68890 -0.03390 -0.31715 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.73870 10.79370 -0.05500 -0.50956 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90450 10.93860 -0.03410 -0.31174 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.29040 10.34250 -0.05210 -0.50375 保德信新世紀基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.10170 8.08910 0.01260 0.15577 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89360 10.87670 0.01690 0.15538 保德信新興趨勢組合基金 11.39000 11.53000 -0.14000 -1.21422 保德信瑞騰基金 15.54020 15.54010 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80320 9.78990 0.01330 0.13585 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03240 10.01820 0.01420 0.14174 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.73920 9.73480 0.00440 0.04520 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84950 9.84520 0.00430 0.04368 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99450 9.95770 0.03680 0.36956 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99460 9.95740 0.03720 0.37359 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83680 9.81700 0.01980 0.20169 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83940 9.81960 0.01980 0.20164 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.10680 10.09490 0.01190 0.11788 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.15630 10.11930 0.03700 0.36564 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15560 10.11880 0.03680 0.36368 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.03130 10.01000 0.02130 0.21279 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.03130 10.01000 0.02130 0.21279 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.77190 9.73320 0.03870 0.39761 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61030 9.58530 0.02500 0.26082 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96070 1.95400 0.00670 0.34289 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65630 2.64790 0.00840 0.31723 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29660 0.29610 0.00050 0.16886 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43650 0.43580 0.00070 0.16062 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.47130 8.46780 0.00350 0.04133 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69050 11.68850 0.00200 0.01711 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.55260 9.53700 0.01560 0.16357 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66190 11.64430 0.01760 0.15115 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.70930 8.70880 0.00050 0.00574 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.63880 10.63820 0.00060 0.00564 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22320 10.19990 0.02330 0.22843 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14030 10.12690 0.01340 0.13232 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12480 10.11520 0.00960 0.09491 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68710 10.67680 0.01030 0.09647 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03320 10.03260 0.00060 0.00598 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83640 9.82610 0.01030 0.10482 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14110 10.13040 0.01070 0.10562 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80740 9.80700 0.00040 0.00408 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01220 10.00980 0.00240 0.02398 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.71270 10.63980 0.07290 0.68516 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.32370 6.30890 0.01480 0.23459 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.79110 10.76580 0.02530 0.23500 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64640 11.64640 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 20.58000 20.48000 0.10000 0.48828 施羅德樂活中小基金-I類型 4687.420004665.60000 21.82000 0.46768 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.44050 10.49770 -0.05720 -0.54488 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.50530 11.55120 -0.04590 -0.39736 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.73630 10.77860 -0.04230 -0.39244 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.31350 9.36460 -0.05110 -0.54567 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.78740 9.82640 -0.03900 -0.39689 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.58080 9.61860 -0.03780 -0.39299 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.67270 10.73120 -0.05850 -0.54514 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.27520 11.32010 -0.04490 -0.39664 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.20600 11.25020 -0.04420 -0.39288 柏瑞五國金勢力建設基金 6.64000 6.66000 -0.02000 -0.30030 柏瑞巨人基金 13.29000 13.21000 0.08000 0.60560 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65030 13.65020 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.43000 16.46000 -0.03000 -0.18226 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.54170 13.52250 0.01920 0.14199 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92520 11.89470 0.03050 0.25642 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.53580 12.50480 0.03100 0.24790 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.01470 9.00190 0.01280 0.14219 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.86000 6.85020 0.00980 0.14306 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.89510 8.87230 0.02280 0.25698 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52280 8.50380 0.01900 0.22343 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.89250 10.86560 0.02690 0.24757 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41220 8.39720 0.01500 0.17863 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.10200 12.07100 0.03100 0.25681 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.73140 11.71470 0.01670 0.14256 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.76220 11.73600 0.02620 0.22324 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.41150 11.38330 0.02820 0.24773 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.09060 9.07770 0.01290 0.14211 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.93850 9.91300 0.02550 0.25724 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74190 9.72020 0.02170 0.22325 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.68810 9.66410 0.02400 0.24834 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.51480 9.49790 0.01690 0.17793 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.25330 10.25090 0.00240 0.02341 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12920 10.11520 0.01400 0.13841 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01590 10.00270 0.01320 0.13196 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09470 10.08270 0.01200 0.11902 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.05780 10.05540 0.00240 0.02387 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88300 9.86930 0.01370 0.13881 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82240 9.80940 0.01300 0.13253 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.90170 9.88990 0.01180 0.11931 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.23370 10.23130 0.00240 0.02346 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12920 10.11510 0.01410 0.13940 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01590 10.00270 0.01320 0.13196 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09480 10.08270 0.01210 0.12001 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.05770 10.05540 0.00230 0.02287 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88310 9.86940 0.01370 0.13881 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82240 9.80950 0.01290 0.13151 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.90180 9.89000 0.01180 0.11931 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.62710 10.59430 0.03280 0.30960 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82080 11.77130 0.04950 0.42051 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23490 11.18940 0.04550 0.40663 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07230 9.04430 0.02800 0.30959 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79050 9.74950 0.04100 0.42053 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.64690 9.60780 0.03910 0.40696 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.34110 10.30920 0.03190 0.30943 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00650 10.96030 0.04620 0.42152 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85410 10.81020 0.04390 0.40610 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07250 9.04460 0.02790 0.30847 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79090 9.74980 0.04110 0.42155 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.64730 9.60820 0.03910 0.40694 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.56000 13.59000 -0.03000 -0.22075 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.65000 13.71000 -0.06000 -0.43764 柏瑞拉丁美洲基金 9.64000 9.80000 -0.16000 -1.63265 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.36500 11.38860 -0.02360 -0.20722 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46800 7.48350 -0.01550 -0.20712 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.46040 11.44440 0.01600 0.13981 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.12870 11.10150 0.02720 0.24501 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.25350 10.22960 0.02390 0.23364 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.43690 8.42510 0.01180 0.14006 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51190 9.48860 0.02330 0.24556 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.52890 9.50670 0.02220 0.23352 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.70520 10.67900 0.02620 0.24534 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06440 10.05030 0.01410 0.14029 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.23680 10.21290 0.02390 0.23402 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.85440 9.83030 0.02410 0.24516 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.11620 9.10340 0.01280 0.14061 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99970 8.98040 0.01930 0.21491 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.55320 9.53090 0.02230 0.23398 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06100 12.01330 0.04770 0.39706 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.52920 11.46870 0.06050 0.52752 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.95540 10.90000 0.05540 0.50826 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.22890 7.20030 0.02860 0.39721 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.06630 9.01870 0.04760 0.52779 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.67960 9.63070 0.04890 0.50775 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36780 10.32680 0.04100 0.39703 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.97280 10.91730 0.05550 0.50837 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.81140 9.75990 0.05150 0.52767 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.21800 9.18150 0.03650 0.39754 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.88580 9.83580 0.05000 0.50835 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.11960 11.10510 0.01450 0.13057 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69910 11.67190 0.02720 0.23304 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73560 10.71170 0.02390 0.22312 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.13210 9.12020 0.01190 0.13048 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68270 9.66020 0.02250 0.23291 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.66600 9.64450 0.02150 0.22292 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.02700 11.00140 0.02560 0.23270 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92110 9.90820 0.01290 0.13020 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.22950 10.20670 0.02280 0.22338 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.48040 9.46800 0.01240 0.13097 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28500 9.27280 0.01220 0.13157 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.90180 9.87880 0.02300 0.23282 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.42870 9.40770 0.02100 0.22322 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.53000 18.55000 -0.02000 -0.10782 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.38000 17.42000 -0.04000 -0.22962 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.93840 12.93330 0.00510 0.03943 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.85120 10.83770 0.01350 0.12457 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.76440 11.74230 0.02210 0.18821 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34180 12.32190 0.01990 0.16150 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.29100 11.27240 0.01860 0.16500 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.90850 9.89610 0.01240 0.12530 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.45070 10.43110 0.01960 0.18790 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.34830 10.33150 0.01680 0.16261 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.33240 10.31550 0.01690 0.16383 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.04950 10.03700 0.01250 0.12454 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.24560 10.22640 0.01920 0.18775 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.83370 11.81460 0.01910 0.16166 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.27310 10.25630 0.01680 0.16380 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.64000 27.74000 -0.10000 -0.36049 國泰大中華基金 21.59000 21.49000 0.10000 0.46533 國泰小龍基金 16.19000 16.11000 0.08000 0.49659 國泰中小成長基金 47.33000 47.16000 0.17000 0.36047 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.57000 19.91000 -0.34000 -1.70768 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61470 9.58210 0.03260 0.34022 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20590 8.17810 0.02780 0.33993 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91260 9.95710 -0.04450 -0.44692 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.81000 21.29000 -0.48000 -2.25458 國泰中港台基金台幣級別 15.35000 15.76000 -0.41000 -2.60152 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.84000 27.70000 0.14000 0.50542 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.49000 12.56000 -0.07000 -0.55732 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.78000 36.40000 0.38000 1.04396 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.24950 10.26060 -0.01110 -0.10818 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.24970 10.26080 -0.01110 -0.10818 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.24990 10.26110 -0.01120 -0.10915 國泰台灣貨幣市場基金 12.40820 12.40810 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.00000 29.81000 0.19000 0.63737 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 國泰全球資源基金台幣級別 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.70000 20.99000 -0.29000 -1.38161 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.84000 21.73000 0.11000 0.50621 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.38840 11.46040 -0.07200 -0.62825 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.28410 10.34910 -0.06500 -0.62807 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.96000 12.07000 -0.11000 -0.91135 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.08000 19.18000 -0.10000 -0.52138 國泰科技生化基金 39.14000 38.85000 0.29000 0.74646 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.68000 27.20000 -0.52000 -1.91176 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.37000 13.44000 -0.07000 -0.52083 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.84830 39.44720 -0.59890 -1.51823 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.69430 19.58450 0.10980 0.56065 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.07680 19.32010 -0.24330 -1.25931 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.97030 40.54830 -0.57800 -1.42546 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.70780 41.40000 -0.69220 -1.67198 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.79170 43.59520 -0.80350 -1.84309 國泰高科技基金 14.49000 14.37000 0.12000 0.83507 國泰國泰基金台幣I級別 25.16000 24.98000 0.18000 0.72058 國泰國泰基金台幣級別 25.16000 24.98000 0.18000 0.72058 國泰富時中國A50基金 18.68000 18.76000 -0.08000 -0.42644 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.47000 11.58000 -0.11000 -0.94991 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.63550 10.63260 0.00290 0.02727 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.67750 7.67550 0.00200 0.02606 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.98740 9.99950 -0.01210 -0.12101 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.99870 39.99940 -0.00070 -0.00175 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.01000 20.01000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.20000 12.33000 -0.13000 -1.05434 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50110 10.46660 0.03450 0.32962 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.82700 6.80460 0.02240 0.32919 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.64000 13.73000 -0.09000 -0.65550 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.46000 36.94000 0.52000 1.40769 國泰價值卓越基金 17.39000 17.25000 0.14000 0.81159 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.27000 11.38000 -0.11000 -0.96661 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.78640 38.86860 -0.08220 -0.21148 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.69000 20.55000 0.14000 0.68127 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 20.00000 19.77000 0.23000 1.16338 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08450 12.07290 0.01160 0.09608 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62940 9.61620 0.01320 0.13727 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30600 8.33720 -0.03120 -0.37423 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.66430 10.65000 0.01430 0.13427 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29940 9.33430 -0.03490 -0.37389 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16430 11.16360 0.00070 0.00627 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83380 9.84500 -0.01120 -0.11376 第一金大中華基金 29.61000 29.41000 0.20000 0.68004 第一金小型精選基金 43.22000 43.02000 0.20000 0.46490 第一金中國世紀基金-人民幣 14.15000 14.31000 -0.16000 -1.11810 第一金中國世紀基金-美元 8.92620 9.06290 -0.13670 -1.50835 第一金中國世紀基金-美元-N 8.92710 9.06380 -0.13670 -1.50820 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.41000 10.58000 -0.17000 -1.60681 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.40000 10.58000 -0.18000 -1.70132 第一金中概平衡基金 27.32000 27.16000 0.16000 0.58910 第一金台灣貨幣市場基金 15.24580 15.24560 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.79400 177.79200 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.07710 10.06970 0.00740 0.07349 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.07720 10.06960 0.00760 0.07547 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.57480 14.76090 -0.18610 -1.26076 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.57540 14.76130 -0.18590 -1.25937 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.87000 14.08000 -0.21000 -1.49148 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.88000 14.08000 -0.20000 -1.42045 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87630 9.85660 0.01970 0.19987 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87950 9.85980 0.01970 0.19980 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50920 9.50090 0.00830 0.08736 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53380 9.52540 0.00840 0.08819 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.31910 10.29850 0.02060 0.20003 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.94400 9.93530 0.00870 0.08757 第一金全球大趨勢基金 24.00000 24.17000 -0.17000 -0.70335 第一金全球不動產證券化基金A 8.23910 8.23180 0.00730 0.08868 第一金全球不動產證券化基金B 5.85910 5.85380 0.00530 0.09054 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.50750 9.46060 0.04690 0.49574 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.50860 9.46170 0.04690 0.49568 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.82850 9.78000 0.04850 0.49591 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.82980 9.78130 0.04850 0.49584 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66040 8.63140 0.02900 0.33598 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20110 10.16700 0.03410 0.33540 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.74640 9.72730 0.01910 0.19635 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.74550 9.72640 0.01910 0.19637 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.00660 7.99690 0.00970 0.12130 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87430 8.87140 0.00290 0.03269 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87460 8.87180 0.00280 0.03156 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17040 11.14850 0.02190 0.19644 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17130 11.14940 0.02190 0.19642 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99610 9.98410 0.01200 0.12019 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.77000 14.76540 0.00460 0.03115 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.29920 14.19360 0.10560 0.74400 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.31700 14.21130 0.10570 0.74377 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.37000 13.30000 0.07000 0.52632 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.40000 13.33000 0.07000 0.52513 第一金亞洲科技基金 19.97000 19.91000 0.06000 0.30136 第一金亞洲新興市場基金 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804 第一金店頭市場基金 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 第一金創新趨勢基金 27.95000 27.66000 0.29000 1.04845 第一金電子基金 37.71000 37.41000 0.30000 0.80192 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.98000 20.83000 0.15000 0.72012 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.86000 19.00000 -0.14000 -0.73684 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.76000 9.94000 -0.18000 -1.81087 統一大中華中小基金(美元) 9.05000 9.22000 -0.17000 -1.84382 統一大中華中小基金(新台幣) 13.25000 13.53000 -0.28000 -2.06948 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 統一大東協高股息基金(美元) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 38.01000 37.57000 0.44000 1.17115 統一大滿貫基金-I類型 38.01000 37.57000 0.44000 1.17115 統一大龍印基金 15.82000 16.00000 -0.18000 -1.12500 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.25000 10.43000 -0.18000 -1.72579 統一大龍騰中國基金(美元) 9.51000 9.68000 -0.17000 -1.75620 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.71000 10.92000 -0.21000 -1.92308 統一中小基金 29.61000 29.26000 0.35000 1.19617 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78990 9.75150 0.03840 0.39379 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.25010 9.22340 0.02670 0.28948 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94130 8.92480 0.01650 0.18488 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.57240 11.52700 0.04540 0.39386 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86150 10.83010 0.03140 0.28993 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49590 10.47640 0.01950 0.18613 統一台灣動力基金 20.45000 20.24000 0.21000 1.03755 統一全天候基金-A類型 124.46000 123.19000 1.27000 1.03093 統一全天候基金-I類型 124.46000 123.19000 1.27000 1.03093 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.12060 9.11420 0.00640 0.07022 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92790 8.93090 -0.00300 -0.03359 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.87820 8.88910 -0.01090 -0.12262 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.39880 9.39220 0.00660 0.07027 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.20000 9.20320 -0.00320 -0.03477 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.14890 9.16010 -0.01120 -0.12227 統一全球債券組合基金 11.97360 11.96410 0.00950 0.07940 統一全球新科技基金(人民幣) 16.68000 16.76000 -0.08000 -0.47733 統一全球新科技基金(美元) 15.91000 16.00000 -0.09000 -0.56250 統一全球新科技基金(新台幣) 15.12000 15.23000 -0.11000 -0.72226 統一亞太基金 27.19000 27.35000 -0.16000 -0.58501 統一亞洲大金磚基金 13.20000 13.37000 -0.17000 -1.27150 統一奔騰基金 68.10000 67.40000 0.70000 1.03858 統一強棒貨幣市場基金 16.65420 16.65400 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957 統一強漢基金(美元) 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 統一強漢基金(新台幣) 26.32000 26.54000 -0.22000 -0.82894 統一統信基金 36.35000 36.03000 0.32000 0.88815 統一黑馬基金 68.37000 67.66000 0.71000 1.04936 統一新亞洲科技能源基金 19.38000 19.51000 -0.13000 -0.66632 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05430 8.05090 0.00340 0.04223 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18810 10.18370 0.00440 0.04321 統一經建基金 52.84000 52.28000 0.56000 1.07116 統一龍馬基金 80.15000 79.21000 0.94000 1.18672 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.18000 25.92000 0.26000 1.00309 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.52000 52.19000 0.33000 0.63231 野村中國機會基金 14.11000 14.33000 -0.22000 -1.53524 野村巴西基金 5.55000 5.69000 -0.14000 -2.46046 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725 野村台灣高股息基金 23.41000 23.26000 0.15000 0.64488 野村台灣運籌基金 39.60000 39.11000 0.49000 1.25288 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.55790 9.52890 0.02900 0.30434 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.51270 9.48670 0.02600 0.27407 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.56910 9.54600 0.02310 0.24199 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76490 9.73530 0.02960 0.30405 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.67060 9.64420 0.02640 0.27374 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.63800 9.61480 0.02320 0.24129 野村平衡基金 20.73000 20.58000 0.15000 0.72886 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.37000 13.37000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 野村全球生技醫療基金 17.91000 18.06000 -0.15000 -0.83056 野村全球品牌基金 28.88000 28.98000 -0.10000 -0.34507 野村全球氣候變遷基金 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.79000 19.76000 0.03000 0.15182 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46380 10.45130 0.01250 0.11960 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36250 10.35670 0.00580 0.05600 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59410 9.58490 0.00920 0.09598 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34860 9.33900 0.00960 0.10279 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.92020 8.92000 0.00020 0.00224 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.20640 11.19570 0.01070 0.09557 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.70950 10.69850 0.01100 0.10282 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.27750 10.27710 0.00040 0.00389 野村成長基金 29.82000 29.69000 0.13000 0.43786 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.10940 9.09050 0.01890 0.20791 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.12220 9.10400 0.01820 0.19991 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.24500 9.24180 0.00320 0.03463 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.52070 9.50090 0.01980 0.20840 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.44700 9.42820 0.01880 0.19940 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.57710 9.57370 0.00340 0.03551 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.58360 9.55550 0.02810 0.29407 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64070 9.61960 0.02110 0.21934 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.71150 9.70230 0.00920 0.09482 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.08810 10.05980 0.02830 0.28132 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.06080 10.03870 0.02210 0.22015 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.14090 10.13140 0.00950 0.09377 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.69640 8.66290 0.03350 0.38671 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30760 9.26060 0.04700 0.50753 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.17040 9.12530 0.04510 0.49423 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.17720 13.12650 0.05070 0.38624 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.21630 12.15490 0.06140 0.50515 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.95800 9.90890 0.04910 0.49551 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23440 10.21720 0.01720 0.16834 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.88450 9.87260 0.01190 0.12054 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42140 9.41890 0.00250 0.02654 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.18440 11.18130 0.00310 0.02772 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20280 10.21220 -0.00940 -0.09205 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28790 11.28270 0.00520 0.04609 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.78850 10.78700 0.00150 0.01391 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.53800 10.54880 -0.01080 -0.10238 野村泰國基金 41.20000 41.08000 0.12000 0.29211 野村高科技基金 13.40000 13.27000 0.13000 0.97965 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.26510 10.29620 -0.03110 -0.30205 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.47810 10.48880 -0.01070 -0.10201 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62950 10.65420 -0.02470 -0.23183 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.83090 9.84490 -0.01400 -0.14221 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.71190 9.74170 -0.02980 -0.30590 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.62280 9.63920 -0.01640 -0.17014 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.01120 12.02280 -0.01160 -0.09648 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.07760 13.11060 -0.03300 -0.25170 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.95100 10.96660 -0.01560 -0.14225 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.82490 10.85810 -0.03320 -0.30576 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.97550 10.99430 -0.01880 -0.17100 野村貨幣市場基金 16.26130 16.26110 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.05000 16.03000 0.02000 0.12477 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03210 10.01240 0.01970 0.19676 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.02100 10.02670 -0.00570 -0.05685 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97440 9.99930 -0.02490 -0.24902 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.83710 9.82060 0.01650 0.16801 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80560 9.80200 0.00360 0.03673 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80270 9.80420 -0.00150 -0.01530 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83710 9.82060 0.01650 0.16801 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80560 9.80200 0.00360 0.03673 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80270 9.80420 -0.00150 -0.01530 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.11240 10.03600 0.07640 0.76126 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.07700 10.01470 0.06230 0.62209 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.04940 9.99710 0.05230 0.52315 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.11230 10.03600 0.07630 0.76026 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.07700 10.01470 0.06230 0.62209 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.04940 9.99710 0.05230 0.52315 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.08460 10.07930 0.00530 0.05258 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.97530 7.97090 0.00440 0.05520 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77760 11.77100 0.00660 0.05607 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.68000 -0.01000 -0.13021 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 野村精選貨幣市場基金 12.07640 12.07630 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 野村歐洲高股息基金季配型 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257 野村歐洲高股息基金累積型 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 野村積極成長基金 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.03000 36.69000 0.34000 0.92668 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23630 10.23630 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60550 8.59500 0.01050 0.12216 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93510 7.92670 0.00840 0.10597 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.85580 7.85380 0.00200 0.02547 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.61760 11.60370 0.01390 0.11979 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47410 10.46300 0.01110 0.10609 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40140 10.39860 0.00280 0.02693 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678 野村環球基金-人民幣計價 16.39000 16.50000 -0.11000 -0.66667 野村環球基金-美元計價 12.81000 12.92000 -0.11000 -0.85139 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.79000 17.96000 -0.17000 -0.94655 野村鴻利基金 23.99000 23.82000 0.17000 0.71369 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85620 16.85600 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 21.47000 21.23000 0.24000 1.13048 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.77000 13.81000 -0.04000 -0.28965 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.12710 10.12750 -0.00040 -0.00395 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.28700 13.28750 -0.00050 -0.00376 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.74290 9.72920 0.01370 0.14081 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.72790 9.70930 0.01860 0.19157 凱基台商天下基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 凱基台灣精五門基金 21.25000 21.24000 0.01000 0.04708 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.83160 10.80790 0.02370 0.21928 凱基亞太高股息基金 12.94000 12.99000 -0.05000 -0.38491 凱基亞洲四金磚基金 17.61000 17.80000 -0.19000 -1.06742 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.12000 14.16000 -0.04000 -0.28249 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.90530 12.99060 -0.08530 -0.65663 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.62000 12.73000 -0.11000 -0.86410 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53970 11.53950 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.61000 27.50000 0.11000 0.40000 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.71000 23.18000 -0.47000 -2.02761 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.17530 22.59310 -0.41780 -1.84924 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.97000 18.05000 -0.08000 -0.44321 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.29950 17.34350 -0.04400 -0.25370 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.96440 11.92840 0.03600 0.30180 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.82210 11.89040 -0.06830 -0.57441 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.02000 12.11000 -0.09000 -0.74319 凱基護城河基金-台幣計價A 13.40000 13.58000 -0.18000 -1.32548 凱基護城河基金-美元計價B 13.23220 13.38330 -0.15110 -1.12902 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.61000 13.53000 0.08000 0.59128 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.82000 36.18000 -0.36000 -0.99502 富邦NASDAQ-100基金 30.95000 31.38000 -0.43000 -1.37030 富邦上証180基金 28.58000 28.74000 -0.16000 -0.55672 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21360 0.21620 -0.00260 -1.20259 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.54000 6.63000 -0.09000 -1.35747 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.08000 38.19000 -0.11000 -0.28803 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.71900 11.72300 -0.00400 -0.03412 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.83910 10.87250 -0.03340 -0.30720 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.38940 10.50630 -0.11690 -1.11267 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.26970 10.27310 -0.00340 -0.03310 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.42270 9.45180 -0.02910 -0.30788 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.03940 9.14110 -0.10170 -1.11256 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.33810 20.37420 -0.03610 -0.17718 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.31440 11.31340 0.00100 0.00884 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33620 10.45460 -0.11840 -1.13252 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87850 12.79460 0.08390 0.65575 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89620 1.88550 0.01070 0.56749 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43990 9.37840 0.06150 0.65576 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43770 1.42970 0.00800 0.55956 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.71010 11.69910 0.01100 0.09402 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70950 1.71420 -0.00470 -0.27418 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13730 10.12770 0.00960 0.09479 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49870 1.50280 -0.00410 -0.27282 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.30000 14.36000 -0.06000 -0.41783 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.39000 24.23000 0.16000 0.66034 富邦日本東証基金 22.68000 22.58000 0.10000 0.44287 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.55000 43.52000 0.03000 0.06893 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 50.47000 50.29000 0.18000 0.35792 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.06000 52.69000 0.37000 0.70222 富邦台灣心基金 24.77000 24.61000 0.16000 0.65014 富邦台灣釆吉50基金 49.53000 49.18000 0.35000 0.71167 富邦台灣科技指數基金 55.01000 54.29000 0.72000 1.32621 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.08380 41.16920 -0.08540 -0.20744 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.18700 41.18320 0.00380 0.00923 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29490 0.29440 0.00050 0.16984 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.49940 2.47830 0.02110 0.85139 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33820 0.33900 -0.00080 -0.23599 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51790 10.54350 -0.02560 -0.24280 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17140 2.15320 0.01820 0.84525 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32440 0.32520 -0.00080 -0.24600 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07830 9.10040 -0.02210 -0.24285 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.03000 23.95000 0.08000 0.33403 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.14000 14.22000 -0.08000 -0.56259 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.72000 31.43000 0.29000 0.92269 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63530 15.63510 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 71.05000 70.50000 0.55000 0.78014 富邦科技基金 28.20000 27.97000 0.23000 0.82231 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.07270 40.30650 -0.23380 -0.58006 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.35840 39.93200 -0.57360 -1.43644 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.81250 39.07320 -0.26070 -0.66721 富邦恒生國企ETF基金 20.70000 20.63000 0.07000 0.33931 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.15000 29.02000 0.13000 0.44797 富邦高成長基金 26.93000 26.76000 0.17000 0.63528 富邦基金 14.54000 14.46000 0.08000 0.55325 富邦深証100基金 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 富邦富時歐洲ETF基金 21.12000 20.88000 0.24000 1.14943 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40880 0.40870 0.00010 0.02447 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25610 12.24300 0.01310 0.10700 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51320 9.50300 0.01020 0.10733 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30440 0.30440 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86240 8.85300 0.00940 0.10618 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.48880 9.46960 0.01920 0.20275 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93360 9.93250 0.00110 0.01107 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.41700 9.39780 0.01920 0.20430 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.84520 9.84410 0.00110 0.01117 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.55000 20.49000 0.06000 0.29283 富邦精準基金 52.12000 51.75000 0.37000 0.71498 富邦精銳中小基金 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.42000 20.24000 0.18000 0.88933 富邦臺灣公司治理100基金 22.07000 21.95000 0.12000 0.54670 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.40000 7.45000 -0.05000 -0.67114 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.19000 15.97000 0.22000 1.37758 富邦標普美國特別股ETF基金 19.79000 20.39000 -0.60000 -2.94262 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55470 10.43360 0.12110 1.16067 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.49310 10.49490 -0.00180 -0.01715 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.54560 10.57220 -0.02660 -0.25160 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.28720 10.16920 0.11800 1.16037 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.18040 10.18210 -0.00170 -0.01670 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.21290 10.23860 -0.02570 -0.25101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.35000 31.22000 0.13000 0.41640 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84210 8.76010 0.08200 0.93606 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.31840 9.23550 0.08290 0.89762 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05960 8.98070 0.07890 0.87855 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.77860 9.68790 0.09070 0.93622 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.72260 9.63610 0.08650 0.89767 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.45290 9.37070 0.08220 0.87720 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52130 9.43820 0.08310 0.88046 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56240 8.54510 0.01730 0.20246 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.52920 9.51320 0.01600 0.16819 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.03130 9.01730 0.01400 0.15526 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58880 10.56750 0.02130 0.20156 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.28030 10.26300 0.01730 0.16857 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81180 9.79720 0.01460 0.14902 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14920 9.13540 0.01380 0.15106 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.63710 9.62270 0.01440 0.14965 富達卓越領航全球組合基金 15.51000 15.43000 0.08000 0.51847 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79890 8.77590 0.02300 0.26208 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.44540 9.42310 0.02230 0.23665 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14770 9.12780 0.01990 0.21802 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.96400 9.93690 0.02710 0.27272 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.86070 9.83740 0.02330 0.23685 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58620 9.56490 0.02130 0.22269 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.23380 9.21360 0.02020 0.21924 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.65020 9.62900 0.02120 0.22017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.94000 11.07000 -0.13000 -1.17435 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.53000 9.66000 -0.13000 -1.34576 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.63000 8.71000 -0.08000 -0.91848 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.95000 10.15000 -0.20000 -1.97044 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.64000 9.85000 -0.21000 -2.13198 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.69870 9.60750 0.09120 0.94926 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17630 9.12630 0.05000 0.54787 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76940 8.73010 0.03930 0.45017 富蘭克林華美中華基金 13.93000 14.03000 -0.10000 -0.71276 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.21000 22.05000 0.16000 0.72562 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.16000 21.10000 0.06000 0.28436 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.93480 7.96140 -0.02660 -0.33411 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.08680 9.10970 -0.02290 -0.25138 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73730 9.76180 -0.02450 -0.25098 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27070 9.30180 -0.03110 -0.33434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.05270 11.03360 0.01910 0.17311 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77410 8.75900 0.01510 0.17239 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.22610 9.21020 0.01590 0.17263 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13920 13.12620 0.01300 0.09904 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29860 10.28840 0.01020 0.09914 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09310 10.08650 0.00660 0.06543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69040 7.68530 0.00510 0.06636 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17160 9.16560 0.00600 0.06546 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.65170 10.65480 -0.00310 -0.02909 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57920 7.58140 -0.00220 -0.02902 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05790 9.06050 -0.00260 -0.02870 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38710 10.37910 0.00800 0.07708 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73580 7.72990 0.00590 0.07633 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.21530 8.21360 0.00170 0.02070 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.24740 9.23790 0.00950 0.10284 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98090 9.97070 0.01020 0.10230 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60270 12.60010 0.00260 0.02063 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.81000 10.71000 0.10000 0.93371 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.73000 8.64000 0.09000 1.04167 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.06000 10.95000 0.11000 1.00457 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.42480 13.48260 -0.05780 -0.42870 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 富蘭克林華美第一富基金 43.71000 43.31000 0.40000 0.92357 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29980 10.29970 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.37000 14.25000 0.12000 0.84211 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.48000 15.53000 -0.05000 -0.32196 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.06820 8.05500 0.01320 0.16387 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.15950 11.17120 -0.01170 -0.10473 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.74250 9.67100 0.07150 0.73932 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.10500 11.02360 0.08140 0.73842 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.00220 6.99060 0.01160 0.16594 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.22550 9.20400 0.02150 0.23359 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.26880 10.24490 0.02390 0.23329 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.65990 10.64230 0.01760 0.16538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.22000 20.22000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華人民幣貨幣市場基金 11.60430 11.60340 0.00090 0.00776 復華人生目標基金 41.56280 41.31290 0.24990 0.60490 復華大中華中小策略基金 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 復華中小精選基金 85.85000 84.99000 0.86000 1.01188 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.72000 8.88000 -0.16000 -1.80180 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.95000 11.07000 -0.12000 -1.08401 復華六年到期新興市場債券基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 復華台灣智能基金 12.65000 12.58000 0.07000 0.55644 復華全方位基金 35.18000 34.74000 0.44000 1.26655 復華全球大趨勢基金-美元 14.33000 14.27000 0.06000 0.42046 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.30000 22.25000 0.05000 0.22472 復華全球平衡基金-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 20.63000 20.68000 -0.05000 -0.24178 復華全球物聯網科技基金-美元 17.75000 17.81000 -0.06000 -0.33689 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.91000 17.00000 -0.09000 -0.52941 復華全球原物料基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 14.00000 14.09000 -0.09000 -0.63875 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44850 11.45380 -0.00530 -0.04627 復華全球債券基金 13.41420 13.43570 -0.02150 -0.16002 復華全球債券組合基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.43210 13.43200 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 13.27000 13.34000 -0.07000 -0.52474 復華亞太成長基金 16.58000 16.54000 0.04000 0.24184 復華亞太神龍科技基金-美元 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 復華東協世紀基金 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 復華南非幣長期收益基金A 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 復華南非幣長期收益基金B 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242 復華南非幣短期收益基金A 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.50000 13.47000 0.03000 0.22272 復華美國新星基金-新臺幣 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 復華恒生基金 21.43000 21.39000 0.04000 0.18700 復華恒生單日反向一倍基金 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 33.27000 33.28000 -0.01000 -0.03005 復華神盾基金 28.74260 28.54970 0.19290 0.67566 復華高成長基金 75.65000 74.89000 0.76000 1.01482 復華高益策略組合基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39280 14.39260 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.47000 19.50000 -0.03000 -0.15385 復華富時台灣高股息低波動基金 52.29000 52.23000 0.06000 0.11488 復華復華基金 23.79000 23.55000 0.24000 1.01911 復華華人世紀基金 19.04000 19.27000 -0.23000 -1.19357 復華傳家二號基金 32.91420 32.70010 0.21410 0.65474 復華傳家基金 28.29880 28.08620 0.21260 0.75696 復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.44000 14.51000 -0.07000 -0.48243 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 復華新興人民幣債券基金B 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 復華新興市場10年期以上債券基金 19.38000 19.38000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 復華新興市場高收益債券基金B 5.68000 5.67000 0.01000 0.17637 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 復華滬深300 A股基金 21.55000 21.71000 -0.16000 -0.73699 復華數位經濟基金 68.21000 67.53000 0.68000 1.00696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.83420 9.81220 0.02200 0.22421 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.67450 9.65730 0.01720 0.17810 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.98940 9.96710 0.02230 0.22374 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.79700 9.77960 0.01740 0.17792 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.77450 9.75860 0.01590 0.16293 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.19840 10.20150 -0.00310 -0.03039 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.78520 9.77090 0.01430 0.14635 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.21050 10.21520 -0.00470 -0.04601 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.78430 9.77000 0.01430 0.14637 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.21290 10.21760 -0.00470 -0.04600 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.36860 9.33070 0.03790 0.40619 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.53340 8.53440 -0.00100 -0.01172 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.43260 8.44990 -0.01730 -0.20474 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.60530 11.55830 0.04700 0.40663 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.58680 10.58810 -0.00130 -0.01228 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58390 10.60570 -0.02180 -0.20555 景順主流基金 19.15000 19.09000 0.06000 0.31430 景順台灣科技基金 33.26000 33.08000 0.18000 0.54414 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 景順全球科技基金 22.78000 23.29000 -0.51000 -2.18978 景順全球康健基金 19.01000 19.03000 -0.02000 -0.10510 景順貨幣市場基金 15.93280 15.93270 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.24000 35.09000 0.15000 0.42747 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.47000 15.67000 -0.20000 -1.27632 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.34000 14.55000 -0.21000 -1.44330 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.68620 8.65670 0.02950 0.34078 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97090 7.99330 -0.02240 -0.28023 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.08630 11.04860 0.03770 0.34122 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15120 10.17980 -0.02860 -0.28095 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.09000 8.18000 -0.09000 -1.10024 華南永昌中國A股基金(美元) 7.86000 7.93000 -0.07000 -0.88272 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.43000 11.56000 -0.13000 -1.12457 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.46580 9.45350 0.01230 0.13011 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57420 9.58020 -0.00600 -0.06263 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.75370 9.74080 0.01290 0.13243 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.86790 9.87400 -0.00610 -0.06178 華南永昌永昌基金 19.90000 19.80000 0.10000 0.50505 華南永昌全球亨利組合基金 14.32800 14.31020 0.01780 0.12439 華南永昌全球神農水資源基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 華南永昌全球精品基金 16.38000 16.55000 -0.17000 -1.02719 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.67000 11.78000 -0.11000 -0.93379 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.06000 14.16000 -0.10000 -0.70621 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.82000 13.95000 -0.13000 -0.93190 華南永昌物聯網精選基金 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777 華南永昌策略報酬基金 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19830 16.19810 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.65610 24.56270 0.09340 0.38025 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93340 11.93320 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.13090 10.10490 0.02600 0.25730 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.02230 10.10680 -0.08450 -0.83607 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.78890 9.76370 0.02520 0.25810 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.65200 9.73340 -0.08140 -0.83630 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.96380 9.93240 0.03140 0.31614 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.79740 9.87420 -0.07680 -0.77778 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.72140 9.69070 0.03070 0.31680 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.55280 9.62760 -0.07480 -0.77693 華頓中小型基金 28.27000 28.19000 0.08000 0.28379 華頓中國多重機會平衡基金 12.23700 12.39900 -0.16200 -1.30656 華頓台灣基金 33.61000 33.21000 0.40000 1.20446 華頓平安貨幣市場基金 11.51570 11.51560 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.94000 18.21000 -0.27000 -1.48270 華頓全球高收益債券基金A 13.41510 13.40330 0.01180 0.08804 華頓全球高收益債券基金B 8.36220 8.35480 0.00740 0.08857 華頓全球黑鑽油源基金 6.00000 5.98000 0.02000 0.33445 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77800 2.82010 -0.04210 -1.49285 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.47680 12.74380 -0.26700 -2.09514 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40810 0.41600 -0.00790 -1.89904 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.60790 11.65430 -0.04640 -0.39814 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.59000 10.62090 -0.03090 -0.29094 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.36450 10.47000 -0.10550 -1.00764 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.37930 9.47480 -0.09550 -1.00794 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.66960 10.75750 -0.08790 -0.81710 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.70260 9.77950 -0.07690 -0.78634 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.03000 12.19000 -0.16000 -1.31255 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.41000 10.61000 -0.20000 -1.88501 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.26000 11.46000 -0.20000 -1.74520 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49000 2.48110 0.00890 0.35871 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05440 2.03970 0.01470 0.72069 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.72190 11.73010 -0.00820 -0.06991 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.55590 9.56260 -0.00670 -0.07006 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36510 0.36540 -0.00030 -0.08210 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30460 0.30450 0.00010 0.03284 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.52000 -0.02000 -0.56818 匯豐中國動力基金(台幣) 15.71000 15.92000 -0.21000 -1.31910 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.52000 -0.01000 -1.92308 匯豐台灣精典基金 25.35000 25.20000 0.15000 0.59524 匯豐全球趨勢組合基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922 匯豐全球關鍵資源基金 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562 匯豐安富基金 26.22000 26.12000 0.10000 0.38285 匯豐成功基金 41.45000 41.52000 -0.07000 -0.16859 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57250 2.55900 0.01350 0.52755 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35330 2.33940 0.01390 0.59417 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.54900 11.52500 0.02400 0.20824 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.95270 7.92850 0.02420 0.30523 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37860 0.37820 0.00040 0.10576 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33870 0.33840 0.00030 0.08865 匯豐金磚動力基金 14.30000 14.47000 -0.17000 -1.17484 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97820 14.97810 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.11000 -0.03000 -0.58708 匯豐新鑽動力基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.53980 5.56050 -0.02070 -0.37227 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.11280 9.13360 -0.02080 -0.22773 匯豐龍鳳基金-A類型 54.56000 54.25000 0.31000 0.57143 匯豐龍鳳基金-I類型 54.56000 54.25000 0.31000 0.57143 匯豐龍騰電子基金 39.72000 39.42000 0.30000 0.76104 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27990 12.26560 0.01430 0.11659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.88000 21.58000 0.30000 1.39018 新光中國成長基金(人民幣) 11.10000 11.27000 -0.17000 -1.50843 新光中國成長基金(美元) 11.30000 11.45000 -0.15000 -1.31004 新光中國成長基金(新臺幣) 11.17000 11.34000 -0.17000 -1.49912 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.52510 10.50250 0.02260 0.21519 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.84770 9.82200 0.02570 0.26166 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.06830 10.05320 0.01510 0.15020 新光台灣富貴基金 23.83000 23.72000 0.11000 0.46374 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 新光全球生技醫療基金(美元) 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98730 9.98260 0.00470 0.04708 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.67720 9.68360 -0.00640 -0.06609 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64000 9.63560 0.00440 0.04566 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33070 9.33690 -0.00620 -0.06640 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光吉星貨幣市場基金 15.43890 15.43880 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034 新光多重資產基金(A累積)美元 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 新光亞洲精選基金-美金 23.43000 23.47000 -0.04000 -0.17043 新光亞洲精選基金-新台幣 23.55000 23.61000 -0.06000 -0.25413 新光兩岸優勢基金 12.76000 12.92000 -0.16000 -1.23839 新光店頭基金 27.88000 27.69000 0.19000 0.68617 新光南非幣保本基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.28000 20.32000 -0.04000 -0.19685 新光創新科技基金 16.55000 16.34000 0.21000 1.28519 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.77110 9.74740 0.02370 0.24314 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05320 10.01620 0.03700 0.36940 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.70140 9.66490 0.03650 0.37766 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28310 9.26060 0.02250 0.24296 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.55420 9.51990 0.03430 0.36030 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22150 9.18670 0.03480 0.37881 新光澳幣八年期保本基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光澳幣保本基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04960 10.03430 0.01530 0.15248 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.80700 9.79250 0.01450 0.14807 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74750 9.74290 0.00460 0.04721 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.94700 9.94230 0.00470 0.04727 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.90020 9.88820 0.01200 0.12136 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.69950 9.68770 0.01180 0.12180 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67380 9.66140 0.01240 0.12835 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87470 9.86210 0.01260 0.12776 瑞銀全球創新趨勢基金 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79800 9.72380 0.07420 0.76308 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42440 9.35040 0.07400 0.79141 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.74160 9.66900 0.07260 0.75085 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.41810 9.34790 0.07020 0.75097 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48990 9.42090 0.06900 0.73241 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87930 9.80740 0.07190 0.73312 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.79130 13.70420 0.08710 0.63557 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.51670 8.46290 0.05380 0.63572 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.18240 37.27630 -0.09390 -0.25190 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.26390 38.43450 -0.17060 -0.44387 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.41300 39.47270 -0.05970 -0.15124 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16890 11.16790 0.00100 0.00895 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99240 10.00360 -0.01120 -0.11196 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.74510 13.91560 -0.17050 -1.22524 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.41320 10.53490 -0.12170 -1.15521 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.68000 10.83000 -0.15000 -1.38504 群益大印度基金-人民幣 14.09140 14.10850 -0.01710 -0.12120 群益大印度基金-美元 13.43270 13.43950 -0.00680 -0.05060 群益大印度基金-新臺幣 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.82520 12.76060 0.06460 0.50625 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.53610 12.46410 0.07200 0.57766 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.89410 11.83420 0.05990 0.50616 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.60950 10.54860 0.06090 0.57733 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.29180 10.24000 0.05180 0.50586 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.21690 9.16390 0.05300 0.57836 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.93330 9.88320 0.05010 0.50692 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.19390 9.14110 0.05280 0.57761 群益中小型股基金 53.80000 53.35000 0.45000 0.84349 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.95240 9.98670 -0.03430 -0.34346 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.36530 9.39090 -0.02560 -0.27260 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.70750 8.74820 -0.04070 -0.46524 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.79730 8.82760 -0.03030 -0.34324 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.27810 8.30080 -0.02270 -0.27347 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.69740 7.73340 -0.03600 -0.46551 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91750 10.88500 0.03250 0.29858 群益中國高收益債券基金-美元 10.58350 10.55300 0.03050 0.28902 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.81130 9.79120 0.02010 0.20529 群益中國新機會基金N-人民幣 9.43840 9.55690 -0.11850 -1.23994 群益中國新機會基金N-美元 8.78440 8.88840 -0.10400 -1.17006 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.30000 9.43000 -0.13000 -1.37858 群益中國新機會基金-人民幣 8.37040 8.47550 -0.10510 -1.24004 群益中國新機會基金-美元 9.39260 9.50380 -0.11120 -1.17006 群益中國新機會基金-新臺幣 8.88000 9.00000 -0.12000 -1.33333 群益平衡王基金 19.95250 19.88540 0.06710 0.33743 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.93000 0.01000 0.16863 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.97720 10.93800 0.03920 0.35838 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.62020 10.57480 0.04540 0.42932 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.88460 9.84930 0.03530 0.35840 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.56320 9.52240 0.04080 0.42846 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.11060 10.11200 -0.00140 -0.01384 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.90490 9.90760 -0.00270 -0.02725 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.50290 9.50420 -0.00130 -0.01368 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40660 9.40910 -0.00250 -0.02657 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.16910 10.17060 -0.00150 -0.01475 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.21550 10.21830 -0.00280 -0.02740 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.67030 9.67170 -0.00140 -0.01448 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.06440 10.06710 -0.00270 -0.02682 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21320 10.19290 0.02030 0.19916 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.42810 7.41340 0.01470 0.19829 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.10310 10.09320 0.00990 0.09809 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.00620 9.99780 0.00840 0.08402 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.14080 10.14260 -0.00180 -0.01775 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.10310 10.09320 0.00990 0.09809 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 10.00620 9.99780 0.00840 0.08402 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.14080 10.14260 -0.00180 -0.01775 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.10320 10.09320 0.01000 0.09908 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.00620 9.99780 0.00840 0.08402 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.14080 10.14260 -0.00180 -0.01775 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.10310 10.09320 0.00990 0.09809 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 10.00620 9.99770 0.00850 0.08502 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.14080 10.14260 -0.00180 -0.01775 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.34000 11.38000 -0.04000 -0.35149 群益全球關鍵生技基金-美元 16.08660 16.11610 -0.02950 -0.18305 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.73000 15.79000 -0.06000 -0.37999 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 群益印度中小基金N-美元 9.99560 9.97640 0.01920 0.19245 群益印度中小基金N-新臺幣 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 15.90340 15.88400 0.01940 0.12214 群益印度中小基金-美元 14.29630 14.26880 0.02750 0.19273 群益印度中小基金-新臺幣 16.39000 16.39000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 群益多重收益組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 群益多重資產組合基金 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788 群益安家基金 27.79040 27.50960 0.28080 1.02073 群益安穩貨幣市場基金 16.07900 16.07880 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.04000 24.39000 -0.35000 -1.43501 群益亞太中小基金 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697 群益亞太新趨勢平衡基金 17.17000 17.24000 -0.07000 -0.40603 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70180 9.70510 -0.00330 -0.03400 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47790 7.48050 -0.00260 -0.03476 群益店頭市場基金 114.83000 113.61000 1.22000 1.07385 群益東方盛世基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 群益東協成長基金-人民幣 13.43610 13.40870 0.02740 0.20434 群益東協成長基金-美元 11.95370 11.92090 0.03280 0.27515 群益東協成長基金-新臺幣 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.35100 11.35220 -0.00120 -0.01057 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.77960 10.78460 -0.00500 -0.04636 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.21680 10.23240 -0.01560 -0.15246 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.99420 9.99530 -0.00110 -0.01101 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.49430 9.49880 -0.00450 -0.04737 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.99650 9.01020 -0.01370 -0.15205 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.78050 9.78160 -0.00110 -0.01125 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.66330 9.66790 -0.00460 -0.04758 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.05050 10.06580 -0.01530 -0.15200 群益長安基金 31.81000 31.46000 0.35000 1.11252 群益美國新創亮點基金-美元 15.26220 15.45750 -0.19530 -1.26346 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.61000 14.82000 -0.21000 -1.41700 群益真善美基金 17.80220 17.69360 0.10860 0.61378 群益馬拉松基金A類型 138.47000 137.01000 1.46000 1.06562 群益深証中小板基金 13.38000 13.48000 -0.10000 -0.74184 群益創新科技基金 36.69000 36.22000 0.47000 1.29763 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.02550 10.11140 -0.08590 -0.84954 群益華夏盛世基金N-美元 9.35200 9.42550 -0.07350 -0.77980 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 群益華夏盛世基金-人民幣 10.91770 11.01120 -0.09350 -0.84914 群益華夏盛世基金-美元 10.31200 10.39300 -0.08100 -0.77937 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.85000 17.02000 -0.17000 -0.99882 群益奧斯卡基金 30.48000 30.11000 0.37000 1.22883 群益新興金鑽基金-美元 12.60790 12.67300 -0.06510 -0.51369 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 群益葛萊美基金 25.94000 25.63000 0.31000 1.20952 群益道瓊美國地產ETF基金 20.07000 20.06000 0.01000 0.04985 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.23000 14.03000 0.20000 1.42552 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69970 11.72800 -0.02830 -0.24130 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33160 11.34460 -0.01300 -0.11459 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.24290 11.26120 -0.01830 -0.16250 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59240 8.61320 -0.02080 -0.24149 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.19480 9.20530 -0.01050 -0.11406 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.79730 8.81160 -0.01430 -0.16229 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.16340 10.17500 -0.01160 -0.11400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.81000 31.52000 0.29000 0.92005 德信中國精選成長基金 11.38000 11.54000 -0.16000 -1.38648 德信台灣主流中小基金 21.05000 20.87000 0.18000 0.86248 德信新興股票組合基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 德信萬保貨幣市場基金 11.92920 11.92910 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74200 10.74970 -0.00770 -0.07163 德信數位時代基金 28.91000 28.70000 0.21000 0.73171 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65750 11.65740 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.90000 16.83000 0.07000 0.41592 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.78000 19.79000 -0.01000 -0.05053 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.41350 10.27710 0.13640 1.32722 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.82260 14.61040 0.21220 1.45239 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.11640 8.09640 0.02000 0.24702 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.04290 10.99520 0.04770 0.43383 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.29570 11.24690 0.04880 0.43390 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.94770 12.91670 0.03100 0.24000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.69000 18.61000 0.08000 0.42988 摩根中小基金 25.61000 25.46000 0.15000 0.58916 摩根中國A股基金 14.08000 14.37000 -0.29000 -2.01809 摩根中國A股基金(美元) 11.16000 11.37000 -0.21000 -1.84697 摩根中國亮點基金 14.10000 14.26000 -0.16000 -1.12202 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.27860 11.38810 -0.10950 -0.96153 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.50420 12.56550 -0.06130 -0.48784 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.60130 9.68060 -0.07930 -0.81916 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.61400 12.73630 -0.12230 -0.96025 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.47120 14.54200 -0.07080 -0.48687 摩根台灣金磚基金-累積型 21.67000 21.53000 0.14000 0.65026 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.67000 21.53000 0.14000 0.65026 摩根台灣增長基金 53.56000 53.28000 0.28000 0.52553 摩根平衡基金 28.81000 28.73000 0.08000 0.27845 摩根全球α基金 19.53000 19.55000 -0.02000 -0.10230 摩根全球平衡基金 15.39130 15.43830 -0.04700 -0.30444 摩根全球發現基金 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76540 9.74480 0.02060 0.21139 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74040 10.69710 0.04330 0.40478 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15110 10.12390 0.02720 0.26867 摩根多元入息成長基金-累積型 11.41090 11.38690 0.02400 0.21077 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.01530 9.98840 0.02690 0.26931 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.63610 10.63600 0.00010 0.00094 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.60390 13.60380 0.00010 0.00074 摩根亞洲基金 57.78000 57.97000 -0.19000 -0.32776 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.47120 8.42460 0.04660 0.55314 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86900 9.79350 0.07550 0.77092 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.74030 8.68490 0.05540 0.63789 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.22770 12.15800 0.06970 0.57329 摩根東方內需機會基金 18.30000 18.37000 -0.07000 -0.38106 摩根東方科技基金 36.55000 36.63000 -0.08000 -0.21840 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 摩根金龍收成基金 22.91000 23.15000 -0.24000 -1.03672 摩根第一貨幣市場基金 15.07470 15.07450 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040 摩根新金磚五國基金 11.75000 11.83000 -0.08000 -0.67625 摩根新絲路基金 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 摩根新興35基金 13.72000 13.79000 -0.07000 -0.50761 摩根新興日本基金 25.32000 25.25000 0.07000 0.27723 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.53170 7.50200 0.02970 0.39589 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83540 9.78160 0.05380 0.55001 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57530 9.53330 0.04200 0.44056 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.75800 10.71740 0.04060 0.37882 摩根新興科技基金 60.73000 60.26000 0.47000 0.77995 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.36300 8.35870 0.00430 0.05144 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56640 10.56100 0.00540 0.05113 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.74670 8.76590 -0.01920 -0.21903 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55090 9.54390 0.00700 0.07335 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.98950 8.99420 -0.00470 -0.05226 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.99940 10.02130 -0.02190 -0.21853 摩根龍揚基金 34.24000 34.61000 -0.37000 -1.06906 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 摩根環球股票收益基金-累積型 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34160 9.32590 0.01570 0.16835 摩根總收益組合基金-累積型 11.25170 11.23280 0.01890 0.16826 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.66000 27.36000 0.30000 1.09649 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77420 11.71330 0.06090 0.51992 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.03700 10.98370 0.05330 0.48526 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98450 9.95000 0.03450 0.34673 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28740 10.23420 0.05320 0.51983 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.69370 9.64690 0.04680 0.48513 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.76370 8.73340 0.03030 0.34694 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.46900 10.50400 -0.03500 -0.33321 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.44010 10.49530 -0.05520 -0.52595 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.88240 9.84680 0.03560 0.36154 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.94810 9.93150 0.01660 0.16714 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.66230 9.62760 0.03470 0.36042 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.72630 9.71000 0.01630 0.16787 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.40970 11.36870 0.04100 0.36064 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.19470 11.15330 0.04140 0.37119 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.27510 10.25410 0.02100 0.20480 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.84980 10.81080 0.03900 0.36075 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.62870 10.58930 0.03940 0.37207 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75850 9.73860 0.01990 0.20434 聯邦金鑽平衡基金 25.90880 25.75040 0.15840 0.61514 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.82550 9.83880 -0.01330 -0.13518 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.05880 10.09180 -0.03300 -0.32700 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.82550 9.83880 -0.01330 -0.13518 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.05880 10.09180 -0.03300 -0.32700 聯邦貨幣市場基金 13.15890 13.15880 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.00000 13.85000 0.15000 1.08303 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.03090 16.03360 -0.00270 -0.01684 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.02290 12.99510 0.02780 0.21393 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.60510 12.62020 -0.01510 -0.11965 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.10720 12.12170 -0.01450 -0.11962 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77570 11.76590 0.00980 0.08329 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02680 11.03450 -0.00770 -0.06978 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55200 10.54320 0.00880 0.08347 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62490 8.63090 -0.00600 -0.06952 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.59000 38.35000 0.24000 0.62581 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.36000 13.33000 0.03000 0.22506 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.56000 15.54000 0.02000 0.12870 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.76000 20.77000 -0.01000 -0.04815 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.89000 18.90000 -0.01000 -0.05291 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.79000 15.80000 -0.01000 -0.06329 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.54000 16.54000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.58000 15.58000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.76000 15.77000 -0.01000 -0.06341 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.88000 14.89000 -0.01000 -0.06716 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.27000 17.26000 0.01000 0.05794 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.35000 13.34000 0.01000 0.07496 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99310 14.99300 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.52820 10.51870 0.00950 0.09032 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.94340 13.91690 0.02650 0.19042 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.66050 7.65350 0.00700 0.09146 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.09000 14.05000 0.04000 0.28470 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.80000 24.57000 0.23000 0.93610 瀚亞中國基金-人民幣 12.60000 12.79000 -0.19000 -1.48554 瀚亞中國基金-新台幣 13.26000 13.49000 -0.23000 -1.70497 瀚亞巴西基金 4.83000 4.90000 -0.07000 -1.42857 瀚亞外銷基金 47.07000 46.71000 0.36000 0.77071 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.64070 10.65170 -0.01100 -0.10327 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.33770 10.31940 0.01830 0.17734 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.23900 12.22640 0.01260 0.10306 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.10250 10.08030 0.02220 0.22023 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.57800 7.58590 -0.00790 -0.10414 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.06180 8.04760 0.01420 0.17645 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.14340 8.13500 0.00840 0.10326 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.17110 7.15530 0.01580 0.22082 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.92060 8.91150 0.00910 0.10212 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.32290 9.33260 -0.00970 -0.10394 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.42440 9.40780 0.01660 0.17645 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.29830 9.28880 0.00950 0.10227 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 瀚亞印度基金-人民幣 14.37000 14.25000 0.12000 0.84211 瀚亞印度基金-美元 13.74000 13.61000 0.13000 0.95518 瀚亞印度基金-新台幣 30.22000 30.00000 0.22000 0.73333 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.13000 15.16000 -0.03000 -0.19789 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 瀚亞亞太基礎建設基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.86330 11.87540 -0.01210 -0.10189 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.00550 13.00390 0.00160 0.01230 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.93470 10.93220 0.00250 0.02287 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.66780 10.68100 -0.01320 -0.12358 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.69280 11.69650 -0.00370 -0.03163 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.23470 9.24410 -0.00940 -0.10169 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.68130 9.68020 0.00110 0.01136 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.14960 9.14760 0.00200 0.02186 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.91610 8.92710 -0.01100 -0.12322 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.20340 9.20630 -0.00290 -0.03150 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.58620 14.60650 -0.02030 -0.13898 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.92140 10.93880 -0.01740 -0.15907 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.84790 10.84600 0.00190 0.01752 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.78150 12.79930 -0.01780 -0.13907 瀚亞非洲基金-南非幣 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.46000 21.33000 0.13000 0.60947 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55780 13.55770 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 27.44000 27.83000 -0.39000 -1.40137 瀚亞高科技基金 63.44000 63.09000 0.35000 0.55476 瀚亞理財通基金 28.04000 27.95000 0.09000 0.32200 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 瀚亞菁華基金 25.02000 24.85000 0.17000 0.68410 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.17560 13.15550 0.02010 0.15279 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.34860 9.33430 0.01430 0.15320 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.68270 10.68280 -0.00010 -0.00094 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.31750 10.32770 -0.01020 -0.09876 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.59960 10.58420 0.01540 0.14550 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.92940 9.93410 -0.00470 -0.04731 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.02550 10.02010 0.00540 0.05389 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.56930 8.56930 0.00000 0.00000 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.96140 7.96930 -0.00790 -0.09913 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.13080 9.11750 0.01330 0.14587 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.43710 8.44110 -0.00400 -0.04739 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.98070 7.97640 0.00430 0.05391 瀚亞電通網基金 16.53000 16.40000 0.13000 0.79268 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71200 13.69580 0.01620 0.11828 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.46870 10.45730 0.01140 0.10901 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.00240 9.97840 0.02400 0.24052 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.55030 11.53660 0.01370 0.11875 瀚亞歐洲基金 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------