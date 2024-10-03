美國之音爆料：美中計劃拜登、習近平未來幾天內通話

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-03 12:00

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據《美國之音》（VOA）周三（2 日）報導，知情人士透露，美國和中國政府計劃在未來幾天內安排總統拜登和國家主席習近平通話。

拜登和習近平上一次通話是在 2024 年 4 月，去年 11 月兩人曾在美國舊金山進行面對面會談。

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美國國務卿布林肯上周五與中國外交部長王毅會談後表示，雙方都「強調有必要保持美中領袖溝通管道暢通」。

上周中國外交部在聲明中指出，雙方一致認為，這次會晤坦誠、具實質性，認同兩國需要找到長久和平共存之道。雙方將繼續落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，展開對話合作，妥善管控分歧，爭取兩國關係穩定、健康、可持續發展。

台灣仍可能是下一次拜習通話的重點議題之一。

10 月 1 日是中共建政 75 周年，中國官方依例在前一晚舉行招待會，習近平周一晚間在招待會上表示，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞「心靈契合」，堅決反對「台獨」分裂活動。

習近平強調，實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪，誰都無法阻擋。