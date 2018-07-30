[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/27 107/07/26 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24680 10.08490 0.16190 1.60537 未來資產台灣新趨勢基金 24.18000 23.82000 0.36000 1.51134 未來資產阿波羅基金 14.97000 14.75000 0.22000 1.49153 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.82260 14.61040 0.21220 1.45239 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.23000 14.03000 0.20000 1.42552 元大台灣50單日正向2倍基金 40.32000 39.76000 0.56000 1.40845 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.46000 36.94000 0.52000 1.40769 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.22000 22.90000 0.32000 1.39738 新光大三通基金 21.88000 21.58000 0.30000 1.39018 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.19000 15.97000 0.22000 1.37758 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.41350 10.27710 0.13640 1.32722 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653 富邦台灣科技指數基金 55.01000 54.29000 0.72000 1.32621 群益創新科技基金 36.69000 36.22000 0.47000 1.29763 新光創新科技基金 16.55000 16.34000 0.21000 1.28519 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326 復華全方位基金 35.18000 34.74000 0.44000 1.26655 野村台灣運籌基金 39.60000 39.11000 0.49000 1.25288 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164 群益奧斯卡基金 30.48000 30.11000 0.37000 1.22883 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.83000 10.70000 0.13000 1.21495 群益葛萊美基金 25.94000 25.63000 0.31000 1.20952 華頓台灣基金 33.61000 33.21000 0.40000 1.20446 元大歐洲50基金 25.23000 24.93000 0.30000 1.20337 統一中小基金 29.61000 29.26000 0.35000 1.19617 統一龍馬基金 80.15000 79.21000 0.94000 1.18672 統一大滿貫基金-A類型 38.01000 37.57000 0.44000 1.17115 統一大滿貫基金-I類型 38.01000 37.57000 0.44000 1.17115 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 20.00000 19.77000 0.23000 1.16338 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55470 10.43360 0.12110 1.16067 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------