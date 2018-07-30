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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/07/27  107/07/26 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.24680   10.08490   0.16190    1.60537
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.18000   23.82000   0.36000    1.51134
未來資產阿波羅基金                                               14.97000   14.75000   0.22000    1.49153
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.82260   14.61040   0.21220    1.45239
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.23000   14.03000   0.20000    1.42552
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.32000   39.76000   0.56000    1.40845
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.46000   36.94000   0.52000    1.40769
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.22000   22.90000   0.32000    1.39738
新光大三通基金                                                   21.88000   21.58000   0.30000    1.39018
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.19000   15.97000   0.22000    1.37758
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.41350   10.27710   0.13640    1.32722
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
富邦台灣科技指數基金                                             55.01000   54.29000   0.72000    1.32621
群益創新科技基金                                                 36.69000   36.22000   0.47000    1.29763
新光創新科技基金                                                 16.55000   16.34000   0.21000    1.28519
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.34000   10.21000   0.13000    1.27326
復華全方位基金                                                   35.18000   34.74000   0.44000    1.26655
野村台灣運籌基金                                                 39.60000   39.11000   0.49000    1.25288
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.60000   10.47000   0.13000    1.24164
群益奧斯卡基金                                                   30.48000   30.11000   0.37000    1.22883
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.83000   10.70000   0.13000    1.21495
群益葛萊美基金                                                   25.94000   25.63000   0.31000    1.20952
華頓台灣基金                                                     33.61000   33.21000   0.40000    1.20446
元大歐洲50基金                                                   25.23000   24.93000   0.30000    1.20337
統一中小基金                                                     29.61000   29.26000   0.35000    1.19617
統一龍馬基金                                                     80.15000   79.21000   0.94000    1.18672
統一大滿貫基金-A類型                                             38.01000   37.57000   0.44000    1.17115
統一大滿貫基金-I類型                                             38.01000   37.57000   0.44000    1.17115
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                20.00000   19.77000   0.23000    1.16338
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.55470   10.43360   0.12110    1.16067
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