黎巴嫩地面第一戰 牛彈琴：以色列輕敵了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-03 16:00

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黎巴嫩地面戰爆發，趁著真主黨受重創，以軍開始發動地面進攻，但讓人始料未及的是，第一戰，以軍付出重大代價。

以軍周四（3 日）凌晨對黎巴嫩貝魯特南郊展開新一輪空襲。以色列國防軍發言人阿德拉伊 5 分鐘內在社交平台上三度發文，要求貝魯特南郊部分指定區域的居民立即撤離，稱以軍將攻擊這些區域附近的真主黨設施。

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另以軍周三通報，以軍上尉奧斯特在黎巴嫩南部戰死，他是以軍精銳部隊埃戈茲突擊隊的一名基層指揮官，也是以軍首位在黎巴嫩地面軍事行動中陣亡的士兵。

但這還不是全部。

除奧斯特外，以軍隨後公布，還有 4 名埃戈茲突擊隊隊員在同一個交火事件中身亡，他們應該是遭真主黨伏擊。

此外，在另一起激烈交火中，以軍另一支精銳部隊戈蘭旅偵察部隊兩名隊員殉國。此外，戰死沙場的還有一名工程部隊士兵。

看他們的年齡，基本都在 21 歲至 23 歲。

以軍總共 8 名士兵陣亡，這距以軍發動地面進攻才剛剛過去了一天。

據《CNN》報導，以軍發動第一天地面作戰後，還有 47 名士兵被緊急送往醫院治療。

最終死亡人數可能遠不只 8 人。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」，周四對此提出以下三點看法：

第一、這是以色列一個悲傷的新年。

以色列的新年，從 10 月 2 日日落時開始，到 10 月 4 日夜幕降臨後結束。

但多名士兵戰死，以及伊朗剛剛發動的報復進攻，都給新年蒙上了陰影。

從傷亡損失看，自去年 10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，共有 716 名以色列士兵陣亡。

但黎巴嫩地面作戰第一天，以軍就陣亡 8 人（甚至更多），這對以軍來說，確實是重大代價。

以色列輕敵了。

第二、以軍進退兩難。

形勢其實對以色列很有利。

在接連重大打擊下，現在真主黨無疑是最孱弱的時候。所以，現在也是以軍發動地面戰的最好機會。

因為很簡單，空中打擊固然能讓真主黨遭受重創，但要徹底剿滅真主黨，還必須地面作戰。

但中東國家的特點，地面戰往往就是巷戰，這裡畢竟是真主黨的地盤，所以地面第一戰，真主黨就給以軍當頭一棒。

憑以軍的武器裝備和戰力，真主黨阻擋不了以軍；但巷戰、游擊戰，真主黨也能讓以軍喝上一壺。

如果以軍士兵被俘虜，形勢更會複雜化。

第三、這個荒唐雙標的世界。

在西方社交媒體上，很多人都在指責西方雙標。

很簡單一點，伊朗對以色列發動報復襲擊，西方國家眾口一詞指責伊朗，甚至伊朗瞄准的以色列軍事基地、摩薩德總部，在西方媒體口中，旁邊都有密集居民住宅區，伊朗你怎能這樣做？！

所以，很多人就痛批，當以色列空襲真主黨、哈瑪斯目標時，你們卻是指責，這些目標都躲藏在密集居民區裡，他們拿居民當人盾……。