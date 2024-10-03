一天等於三年！港股交投熱絡券商忙翻天 專家：全球資金出現FOMO現象

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-03 17:12

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雖然香港股市今 (3) 日結束連 6 日漲勢，成交額 3103 億港元不如昨日的 4340 億港元，但近來漲勢已讓當地券商忙到不可開交，有業者更打趣稱「做一天等於做三年」，足見交投火熱程度。

香港大型本地券商耀才證券行政總裁許繹彬說，該行新開戶數成長一倍，而「啟動」戶數也增逾一倍，同時交易額同港交所一樣創下新高，並稱「昨日有部分分行出現排隊開戶，晚上還要處理手機 APP 開戶。」

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許繹彬指出，目前見到兩類客戶交投最多，一是散戶「心驚」，另一類是當日買賣的投資人。

凱基亞洲投資策略主管溫傑也表示，他整天都很忙，午餐都沒吃，因為客戶詢問從未停過。未來一、兩個月可能會一直很忙，因為市場情緒樂觀，交易量可能會維持高檔。

駿利亨德森基金經理 Sat Duhra 在週三 (2 日) 跟分析師會談後發現，對韓國和印度等市場的興趣正在消退，中國成了唯一選擇。

有專家認為，全球資金在面對這波行情時出現「FOMO」(錯失恐懼症) 。瑞聯銀行北亞股票諮詢主管 Linda Lam 指出，外國純做多的基金正討論是否要終結對中國股票的低配置率，或許是對本月相對表現跑輸的擔憂導致股市近日出現恐慌性買盤模式。