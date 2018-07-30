業外匯兌利益加持 信邦Q2、H1獲利雙創新高

在業外匯兌利益加持下，信邦 (3023) 第二季及上半年稅後淨利雙創歷史新高。信邦指出，受惠於新台幣與人民幣貶值及外匯避險的操作，第二季匯兌利益 1.78 億元，扣除第一季匯兌損失 6,800 萬元，累計上半年度匯兌利益 1.11 億元。信邦第二季合併營收 39.41 億元，季增 13.04%；合併毛利率 24.60%，季減 0.52 個百分點；第二季稅後淨利 4.29 億元，季增 55.76%，每股稅後淨利 1.90 元；單季稅後淨利及每股淨利同創歷史高點。



信邦上半年合併營收 74.27 億元，年增 13.47%；合併毛利率 24.85%，年減 0.33 個百分點；合併營業淨利 6.87 億元，年減 9.76%；稅後淨利 7.05 億元，年增 13.40%，創歷史新高紀錄，每股稅後淨利 3.13 元。



信邦表示，在匯率貶值下，第二季增提存貨損失 2000 萬元，致使第二季毛利率季減 0.52 個百分點，排除增提存貨損失因素，還原後之毛利率為 25.11%；第二季合併營收較第一季成長 13.04%，營業費用卻較第一季成長 16.27%，係對於已發生且金額可明確估計的項目，增提費用 4,000 萬元，排除增提因素，第二季營業費用僅較第一季增長 8.80%。



信邦指出，上半年度合併毛利率 24.85%，年減 0.33 個百分點，除增提存貨損失因素外，主要係綠能產業目前已無政策補貼的福利，已較過往有政策補貼時期的毛利率減少 5 個百分點所致；上半年度合併營收較去年同期成長 13.47%，合併營業費用較去年同期成長 30.58%，排除增提因素，營業費用仍較去年增長 26.07%，其增加的原因包含，去年第四季新增歐洲合併個體上半年度營業費用 6,023 萬元、業務開發費用 (模治具、樣品) 較去年同期增加 3,100 萬元、業務銷售費用(佣金、運費) 較去年同期增加 4,500 萬元，及組織擴編造成薪資費用較去年同期增加 1.18 億元。



此外，信邦也提到，由於中國經濟及產業的快速崛起，人才短缺，為穩定在大陸端的經營團隊，董事會通過其子公司北京信邦同安執行股份制改造作業，透過股權激勵規畫吸引更多優秀人才，及規畫引進策略投資夥伴。



北京信邦同安係經營綠能產業，而信邦看好，2018 年以後整體風電市場趨向保持穩步增長態勢，上半年度綠能產業較去年同期成長 35.51%，預估未來 2~3 年風力發電機所需連接線組的金額，每年約有 65~70 億元的需求，其中中國約占 30% 的需求，因此期待建構完整的經營團隊及引進策略夥伴，藉此提升在綠能產業的滲透率。