業外匯兌進補 信邦Q2每股純益1.9元創新高

信邦 (3023-TW) 第二季受惠新台幣、人民幣走貶，業外大進補，在本業持穩之下，稅後純益達 4.29 億元，季增 55.76%、年增 21.89%，每股純益 1.9 元，上半年稅後純益來到 7.05 億元，年增 13.4%，每股純益 3.13 元，單季、上半年純益均創歷史新高。

信邦第 2 季合併營收 39.41 億元，季增 13.04%、年增 18.3%，毛利率 24.6%，季減 0.52 個百分點、年減 0.96 個百分點，營益率 8.8%，季減 0.96 個百分點、年減 2.21 個百分點，稅後純益 4.29 億元，季增 55.76%、年增 21.89%，每股純益 1.9 元，營收、獲利均創單季歷史新高。

信邦上半年合併營收 74.27 億元，較去年同期成長 13.47%；毛利率 24.85%，年減 0.33 個百分點，營益率 9.25%，年減 2.38 個百分點，稅後淨利 7.05 億元，年增 13.4%。上半年的營收獲利，也創下歷史同期新高。

信邦第二季以來營收逐月創高，雖受匯率波動、營業費用增加影響，毛利率、營益率受干擾，但新台幣與人民幣走貶，加上外匯避險得宜而有匯兌利益 1.76 億元，大幅貢獻業外獲利，推升第二季、上半年獲利創高。

看好中國綠能市場，信邦也於 27 日晚間公告，子公司北京信邦同安將規劃，引進策略性投資人。

信邦也公告，將增資轉投資的江蘇英邁能源科技，增資新設立子公司昆山英邁能源科技，增資金額最多人民幣 500 萬元，加強在中國綠能產業佈局。