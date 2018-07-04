MAGIC！信邦6月營收續創新高 Q2、H1營收雙寫同期新猷

信邦 (3023)6 月營收再創新高，自 3 月份起，已連續 4 個月改寫單月營收歷史高點紀錄，6 月營收達 14.03 億元，月增 6.24%，年增 16.54%；第二季合併營收首度突破 40 億元，達 40.07 億元，較第一季成長 13.33%，與去年同期相比成長 19.72%；累計 1-6 月合併營收為 75.44 億元，較去年同期成長 13.78%。信邦指出，6 月合併營收 14.03 億元，繼 5 月單月營收首次突破 13 億後，6 月單月營收再向 14 億元邁進，而第二季及上半年度營收均為歷年同期之高點；6 月合併營收之成長，係綠能、醫療及健康照護、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較 5 月成長 7.40%、23.46% 及 16.70%。



信邦表示，MAGIC 5 大產業今年上半年度營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業，過往因產品過度集中於大型檢測設備，花費 2 年以上的時間進行產品多元化的耕耘，歷經 2 年度的沉寂，今年度已展現成績，產品線延伸至手術設備、監護設備、輔助設備、體外診斷設備及復健設備等領域，上半年度之銷售已較去年同期成長 20.80%。



在汽車產業部分，信邦提到，在中國電動車市場已耕耘 2 年以上的時間，專注於高電流充電領域，開發給中國電動車客戶的充電座及線組，今年度已開始投產；汽車智能化是未來發展的趨勢，將朝輔助汽車駕駛更高層次領域深耕，上半年度之銷售較去年同期成長 11.97%。



信邦表示，綠能產業之發展，係為國際知名風力發電設備大廠，高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商，以及太陽能微逆變器國際大廠，直流電與交流電之連接線組的主力供應商，受惠於風力設備客戶滲透率的提升及微逆變器連接線組需求的增加，帶動上半年度銷售較去年同期成長 35.31%，展望政府積極推動風力發電，信邦為國際風力發電設備大廠連接線組的主要供應商，並在台灣設有工廠，有助風電產業未來的發展。



信邦工業應用產業在搬運機器人、自動化、電源管理、農耕、資料擷取及半導體等設備用之連接線組，長期深耕客戶端的需求，伴隨新開發案的投產及客戶端需求穩定的增加，上半年度之銷售較去年同期成長 5.21%。通訊及電子週邊產業雖然競爭激烈，由於產品項目完整及長期深耕客戶需求，上半年度之銷售仍較去年同期成長 7.62%。



就信邦產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收 72.55%；連接器及零組件銷售佔 27.45%；而在產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收 29.26%；工業應用產業佔 29.09%；綠能及節能產業佔 22.92%；汽車產業佔 9.65%；醫療及健康照護產業佔 9.08%。