港股盤前—大盤仍待變 關注預期績優股及板塊

今天推介 - 中國交通建設 （1800）

1）港股週五反覆靠穩，盤中曾一度下跌超過 200 點，但最終能收復失地，收報 28804 點，上升 23 點。大市成交按日再回落約 20% 至 655 億，創 14 個月成交的新低。滬深港通成交金額也減少約 20% 至 70 億；流向則轉為淨流入，但金額只有 2 億。



板塊方面，風電、教育、水泥、基建和鋼鐵表現突出。藍籌股是 30 升 14 跌 6 持平。建行（939）、騰訊（700）和平保（2318）報跌影響了指數的表現。吉利（175）被一大行調低評級而受壓，反而其他車企及零部件公司卻從昨天弱勢反彈。做空方面，佔大市成交又回升至 13.5%，屬偏高水平。牛熊証街貨最新比重仍為 47:53，重貨區方面，熊証重貨區不變在 29100-29299，牛証重貨區則在 28200-28258。

簡評 ：在期指結算（今天）和聯準局議息（週二及週三）前，港股上週五的淡靜交投是可以理解的。回看當天的走勢也不是太差，起碼在人民幣及 A 股偏弱下最終也能倒升，而藍籌股也是升多跌少。



大盤只是被權重股拖著後腳，尤以騰訊為甚。臉書和 Twitter 股價受業績和前景不明而跳崖式下瀉，而騰訊第二季的業績也被多間證券商看淡，股價弱勢是在所難免。最近大市回彈下騰訊明顯跑輸，某程度上亦應反影了很多不利因素。



最近北水不停減持騰訊，筆者覺得北水的流向應是重要指標股價能否回穩。港股開始進入業績高峰期，在市況仍然處於極不明朗下，預期績優板塊或個股會是熱錢的目標。電力、風電、鋼鐵、基建、水泥和內險應是熱門對象；除內險外，中央加大基建投資或會令這些板塊免疫於貿易戰陰霾。



華能（902）、華電（1071）、龍源（916）、華能新能源（958）、鞍鋼（347）、中國建築（3311）、中交建（1800）、海螺（914）和中國建材（3323）是筆者建議留意的股份。週末有報導指中交建成功中標巴拿馬運河第四橋項目，中標合同價 14.2 億美元。 可優先考慮。其他個股可憧憬業績的，筆者提供華虹（1347）、澳優（1717）及龍工（3339）。

2）美股三大指數上週五全高開低走。美國第二季國內生產總值（GDP）按年率計加快至增長 4.1%，符合市場預期並帶動股市早段向上，但及後受企業業績，包括埃克森美孚與英特爾等拖累下轉跌。道指收市跌 76 點或 0.3%。標指和納指下跌 0.66% 及 1.46%。



其中，Twitter 用戶減少，股價急瀉 20.54%，成為科技股下挫的元兇之一；臉書周四瀉近 19% 後，周五早段造好但收市倒跌 0.78%。另外，俄羅斯暗示增產，紐約期油跌 1.3%。十年期國債債息最新為 2.958%。港股 ADR 下跌 73 點，相當於恆指 28731 點水平。



另外，有臉書小股東在地方法院，提出訴訟指控 FB、朱克伯格以及 CFO David Wehner 作誤導性陳述，未有披露收入增長放緩、利潤率下降、以及活躍用戶數量下跌等公司重要營運數據。

3）個股訊息 ：

江西銅業 （358）- 預料中期淨利潤按年增加 50% 至 80%。

安徽省六安市一個碧桂園（2007）地盤，有一處圍牆和活動板房坍塌，16 人一度被困，當中 6 人搶救後不治。碧桂園表示，針對近期發生的工地安全事故，已通知所有施工合作單位立即停工，徹底排查和整改安全隱患。

裕元集團（551）-，預期截至 6 月底止，中期股東應佔溢利將按年減少約 40% 至 45%。溢利減少主要是衍生金融工具公平值變動造成賬面虧損、融資成本上升、以及製造業務營業收入減少所致。

中國人壽 （2628）- 預期截至 6 月底止，中期盈利將按年增加 25% 至 35%。盈利增加主要由於公司傳統險準備金折現率假設更新等所致。

4）新股訊息

主要研發癌症創新型分子靶向及免疫腫瘤藥物，並在納市掛牌的百濟神州（6160），將於今天起招股。招股價介乎 94.4 元至 111.6 元，一手 100 股。入場費 11272.46 元。招股日期至 8 月 2 日截止，預期於 8 月 8 日主板掛牌。

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