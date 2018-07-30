安永：香港成獨角獸上市熱區 陸港逾7成中型企業擬港IPO

近日新股市場受累於股市波動，部分 IPO(首次公開發售) 的估值被拖低，投資者反應冷淡，但安永大中華區媒體和娛樂行業主管合夥人陳日輝相信，香港仍是大陸獨角獸的上市熱門地之一，並且統計顯示，陸港兩地的中型企業，有逾 7 成正計劃來港上市。

安永近日公布最新的增長晴雨表，統計環球的中端企業對未來一年的增長信心，其中問及企業未來 12 個月會否考慮進行 IPO，78% 的大陸企業表示正在考慮，香港的受訪企業亦有 74% 表示在考慮，主要為集資及讓前期投資者離場，而全球其他地區則有 43% 表示正考慮。

陳日輝指出，目前新經濟行業的「獨角獸」主要是來自大陸，美國很多投資者對他們認識不深，加上 IPO 的國際配售反應都不太差，認為香港仍是大陸「獨角獸」上市的一大目的地。

對於近期部分新經濟企業估值受到質疑，陳日輝認為估值主要看業績表現，在香港上市的企業估值及本益比都可很高。他續指，最近中美貿易戰升溫，相信對傳統行業影響較大，新經濟行業的市場集中在國內，相對影響不大。

大陸日前爆出疫苗造假事件，令藥品行業的股份下挫，而香港即將有首隻未有收入的生物製藥股份上市，陳日輝認為事件對醫藥行業影響不大，因大陸醫藥業增長空間大，難以就一宗事件而一概而論。他認為，公司的管治政策，如非執行董事在企業管治上作出制衡，均有助保障投資者。

此外，安永調查顯示，逾 6 成受訪企業料未來 12 個月將有 6 至 10% 增長，比去年佔比增加 23%，3 成更認為有 10% 以上增長。近 4 成受訪者計劃擴張業務到亞太區其他市場，惟近半受訪者同時表示，資金流不足將成業務發展的最大阻力。

調查亦反映銀行借貸仍是中小企獲得資金的首選途徑，46% 受訪中小企會考慮銀行貸款，比例高於中國 (33%) 及全球其他地方 (37%)。陳日輝提醒，就算現時銀行利率不高，但企業仍需留意利息成本。

安永增長晴雨表 2018 於今年 1-3 月期間，在網上訪問了全球 21 個市場上，全年收入達 100 萬美元至 30 億美元企業的 2766 名主管，當中 60% 為行政總裁、創辦人或董事總經理。



由於統計在今年第一季內進行，安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟表示，或未能完全反映企業在近日中美貿易的陰霾下的憂慮，但認為部分公司在加速增長的策略，如轉移部分供應鏈至亞洲地區，顯示對方已提早為中美問題作出部署。