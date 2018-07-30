長和本週四曬中期業績 高盛樂觀料賺180億 年增13%

長和 (0001-HK) 及長實 (1113-HK) 將於 8 月 2 日 (本週四) 公佈上半年業績，這是李澤鉅接任兩間公司主席後，首次公佈的中期成績表。綜合數家券商預測，長和上半年純利介乎港幣 164.48 億元至 180.67 億元，較去年同期的港幣 159.19 億元，年增 3.3% 至 13.5%。

長和上週五 (27 日) 收報港幣 84.6 元，上漲 0.36%；長實收跌 0.91%，報港幣 60 元。

長和股價

高盛在各個券商中最樂觀，估計長和上半年純利年增 13.5%，至港幣 180.67 億元。主要受惠於期內美匯造好，外匯環境對長和有利，加上油價回升，估計長和的核心 EBIT(除息稅前利潤) 將達到港幣 342.66 億元，年升 14%。

該行估計，長和旗下零售業務上半年 EBIT 可按年升 13% 至港幣 59.12 億元，主要因屈臣氏在大陸業務表現穩定，而赫斯基能源的貢獻上半年也可達港幣 23 億元，年增高達 1.74 倍。

赫斯基能源上週四 (26 日) 已公佈，上半年錄得純利 6.96 億加元，折合約港幣 41.84 億元，業績扭虧為盈，其中第 2 季按季多賺逾 80% 至 4.48 億加元。虧轉盈主要受惠於油價上升、美國煉油及銷售毛利擴闊，以及亞太區的天然氣產量提高。

至於長和旗下的電訊業務上半年 EBIT 料達港幣 78.93 億元，按年跌 3%。高盛指，主要是香港業務因出售固網業務，使其與電訊有關的收益下降，估計「3」的歐洲業務上半年 EBIT 為港幣 76.43 億元，年增 2%。

基建業務方面，高盛料長和相關業務於上半年 EBIT 為港幣 130.24 億元，年增 9%，料期內受惠上年 3 個新收購項目所帶動。

高盛估計長和每股中期盈利將達港幣 4.68 元，每股中期息將派港幣 0.84 元，年升 7.7%。預期長和未來 6 至 12 個月潛在的重組或出售資產，以及其電訊及零售分部數碼化策略透明度增加，或可帶動股份重估。

美銀美林亦預測，長和或在中期業績後計劃出售部分資產，以減低負債率及維持信用評級，相信此舉有助釋放公司價值。此外美林認為，在全球經濟增長前景不明朗下，長和的抗衰退業務將可吸引投資者，故重申長和「買入」評級，惟目標價由港幣 116 元降至 105 元。

同系的長建 (1038-HK) 及電能 (0006-HK) 已在上週公佈了業績，純利分別錄得港幣 59.42 億元及 41.2 億元，雖然達到了市場的預期，但兩股都被部分大行下調了目標價。