長和股價長期跑輸大盤 分析師：再等1年 就是買入時機

長和 (0001-HK) 主席李嘉誠昨 (10) 日正式退任主席一職，在許多市場人士眼中，是「一個時代的終結」，股東都希望該集團可延續以往的理想表現。長和及長實 (1113-HK) 略偏軟，均跌 0.2%。

長和股價

香港《文匯報》報導，長和自 2015 年完成重組後，股價長期跑輸大盤，不單股價大幅跑輸恒指，長和的純利升幅也轉趨溫和。

訊匯證券行政總裁沈振盈指出，長和股價跑輸，主要由於 2 大原因：1) 市場因素，當年重組就是為了釋放價值，投資者先行炒高了股價，此後再無其他重大利多消息，股價近 2 年便反覆回落。2) 英國「脫歐」問題困擾長和，事情未有定案前，不明朗因素會影響投資意慾。

長實股價

由於長和仍持有屈臣氏等零售品牌，單是屈臣氏的分店數量全球便逾 6600 間，遍佈 12 個歐洲和亞洲地區，沈振盈指有關板塊往往是復甦周期中最先反彈的業務。

另外，當英國「脫歐」塵埃落定後，市場對長和的估值「折讓」便會消失，他指再待 1 年左右，便是買入長和的時機。

李嘉誠昨日退下火線，轉任長和系集團資深顧問，由長子李澤鉅接任主席，系內股份表現不一，長和及長實跌約 0.2%，長建 (1038-HK) 則升 0.5%，電能 (0006-HK) 跌 0.6%。

電能股價

港股昨日承接外圍升勢，加上騰訊 (0700-HK) 午後挾升，帶動港股全日再升 273 點，升至 30809 點，收復 50 日線 (30661 點) 及 100 日線(30754 點)，連升 4 日，已累漲了 883 點，成交額也略回升至港幣 938 億元。國指也反覆升 0.4%，報 12233 點。