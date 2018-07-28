中興通訊(00763-HK)更新首季業績 由賺16億變蝕54億

中興通訊(00763-HK)公布重新編制的首季業績報告，虧損54.07億元(人民幣.下同)(2017年度盈利為12.14億元)，每股虧損1.29元。收入275.2億元，按年增長6.9%。公司預期，中期虧損70億至90億元，主要因為受早前的美國禁令影響，主要經營活動無法進行，以及要為解除禁令作出10億美元罰款。

另外，公司在第一季亦出現資產減值損失，涉及近10億元，主要因為期內計提的存貨跌價準備增加所致。

在新金融工具準則下，中興通訊需要變更多項計算規則，包括應收帳款減值計提、可供出售權益工具投資計量。其中，應收帳款計提方法從「已發生損失法」調整為「預期信用損失法」。

此外，中興與Maxell的專利侵權案中，上月底陪審團議決認為美國中興7件涉案專利構成侵權，須賠償4330萬美元(約3.37億港元)，尚待法官作出一審判決，集團已為此作撥備。

為保障出口合規工作，遵照適用法律法規，中興特設立董事會出口合規委員會，負責監管出口管制和經濟制裁法律合規事宜。出口合規委員會委員包括執行董事李自學，非執行董事方榕，獨立非執行董事蔡曼莉、鮑毓明及吳君棟。

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