香港外匯基金上半年投資收入大減80% 金管局：下半年環境更困難

受累於環球金融市場劇烈波動，香港金融管理局（HKMA）周五公布，外匯基金於2018年上半年投資收入按年大減80%，其中，股票投資由盈轉虧，外匯收益亦大跌。

金管局此前公布外匯基金2018年首季投資收入按年大跌60%至261億港元，反映第二季仍未「見紅」。

金管局總裁陳德霖並表示，下半年環球投資環境會變得更覆雜和困難。若然貿易戰愈演愈烈，將對全球經濟以及金融市場帶來沖擊。與此同時，美聯儲可能因為通脹趨升而加大收緊貨幣政策的速度和力度，造成金融市場波動。

「在此環境下，金管局會繼續透過防禦性部署和多元化投資，提高外匯基金應對市場波動的抗震能力。」他說。

今年上半年，外匯基金錄得投資收入273億港元，去年同期則為1,362億港元。期內，香港股票及其他股票分別錄得投資虧損34億港元及27億港元；外匯收益大跌85%至50億港元；債券收益則升至195億港元，去年同期則為165億港元；其它投資收益89億港元。

截至6月底，外匯基金的總資產為41,007億港元，較去年底增加854億港元。

陳德霖指出，「正如我們在今年年初時預警，環球資產價格普遍處於歷史高位，市場可能低估了一些風險因素，包括美國利率正常化的步伐及美國政府外貿政策，這些風險因素隨時會引致資產市場大幅調整和波動。」

年初市場憂慮美聯儲加息步伐會隨著美國通脹升溫而加快，導致美國國庫券收益率飆升，環球股市在1月底創新高後大幅調整，道瓊斯工業平均指數.DJI更在一日內下跌1,175點，創下史上最大單日點數跌幅。

其後市場氣氛主要受美國與包括中國在內的主要貿易夥伴之間的摩擦和糾紛影響，環球股市走勢反覆，美元在第二季轉強，部分新興市場資產價格亦出現較大幅度下挫。

外匯基金主要用以支持港元。香港自1983年起實行港元與美元掛鉤的聯系匯率制度。

另外，金管局副總裁阮國恒提到，目前已有50-60間機構有意申請虛擬銀行牌照，有幾間機構已正式提交申請，主要是來自本港及海外的科技或金融企業，現時正處理有關申請。

路透香港7月27日

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