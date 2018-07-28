中國央行加強跨境金融網絡與信息服務管理 對相關報告事項實施評估

中國人民銀行周五發布關於加強跨境金融網絡與信息服務管理的通知，央行根據宏觀審慎管理需要，對境外提供人履行報告的事項和境內使用人的報告事項實施評估。

通知稱，境外提供人不得在境內建設專用金融網絡提供金融信息傳輸等服務。境外提供人可授權其在中國境內設立的機構履行相關報告義務。

通知要求境外提供人和境內使用人應當加入中國支付清算協會，接受行業自律管理。中國支付清算協會應當根據本通知要求，制定完善跨境金融網絡與信息服務行業自律規範，建立跨境金融網絡與信息服務風險保障和自律懲戒機制，切實維護會員機構在跨境網絡與信息服務中的合法權益。

本通知所稱跨境金融網絡與信息服務，是指境外提供人通過專用金融網絡，使用特定報文標準，為境內使用人提供跨境金融信息傳輸等服務。境內使用人和境外提供人應當遵守中華人民共和國法律、行政法規及有關監管規定，按照雙方簽訂的服務協議約定，共同防禦網絡攻擊，維護跨境金融網絡與信息服務安全。

路透北京7月27日

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