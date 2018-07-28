貿易戰升級 路透：中國擬增加基建支出支撐經濟

政策消息人士告訴路透，中國計劃向基建項目投入更多資金並放寬對地方政府的借款限制，以幫助減輕中美貿易戰對經濟的沖擊。

中國與美國之間的貿易戰給中國經濟前景蒙上陰影，讓金融市場感到不安。如果中國經濟急劇放緩，可能導致就業崗位流失。中國已提出這方面的擔憂。

但中國領導人排除了推出新一輪強力財政刺激政策的可能性，擔心那樣會加劇債務風險。2008-09年的四萬億元(5,900億美元)刺激計劃，讓中國經受住了全球金融危機的打擊，但也讓地方政府和國有企業背上了沈重的債務負擔。

熟悉中國政府政策的四名消息人士表示，這次基建支出規模將取決於貿易戰的演變情況。這些消息人士參與內部政策討論，但不參加最終的決策過程。

「短期來說，最有效的方式是增加基建投資，」一位向政府提供建議的內部政策人士表示。「由於貨幣政策效果不彰，我們將讓財政政策在支撐經濟方面起更大的作用。」這位人士要求匿名。

中國經濟已感受到數年來去杠桿操作的痛苦，去杠桿推高了企業借貸成本並推遲了政府工程項目。

中國第二季經濟成長率略微降至6.7%，但仍高於約6.5%的2018年官方經濟成長目標。

然而中美貿易戰、中國國內地產市場放緩以及出口減少，大大加劇了中國經濟前景面臨的風險。

本月稍早，美國對價值340億美元的中國出口產品加征關稅，中國立即對同樣價值的美國產品征稅，美國總統特朗普隨之威脅將對5,000億美元中國進口產品加征關稅。

受當局收緊投資項目審查以遏制債務風險影響，中國今年上半年的基礎設施建設投資增幅從上年同期的21.1%驟降至7.3%，並拖累固定資產投資增幅降至紀錄低位。

周一的國務院常務會議要求，財政政策“要更加積極”，承諾出台更多減稅措施，並加快地方政府專項債券發行，以支持基礎設施建設投資。

中國國務院總理李克強主持召開本次會議，會議並要求引導金融機構按照市場化原則，保障融資平台公司合理融資需求，對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾。

**財政支出空間**

擴大財政支出的空間充裕。今年上半年的政府財政赤字為7,260億元，只有2018年預算赤字2.38萬億元的三分之一左右。

中國已將年度預算赤字/國內生產總值(GDP)之比的目標，從2017年的3%下調至2.6%，這是2012年以來首次下調；並將地方政府專項債券發行計劃提高5,500億元以填補這一缺口。

「可能會加快財政支出，而且對一些在建項目的投資將加速。這將為經濟帶來支撐，」第二位政策內幕人士表示。

另一位政策內幕人士稱，中國可加快對停車場和養老院等急需城市設施的支出，而不必選擇大型項目。

財政部、國家發改委和中國央行未立即回覆路透的置評請求。

**政策辯論**

政策內部人士表示，國務院此次政策動向標志著中國央行的勝利，之前中國央行和財政部的研究員就財政政策是否應發揮更大作用以刺激經濟進行了辯論。

他們表示，這在一定程度上有望給中國央行解圍，目前央行難以向小企業輸送信貸，而這些企業對經濟成長和創造就業至關重要。

國有銀行不願意向小企業放款，認為這比放貸給國有企業的風險大。

中國人行今年已經三次調降存款準備金率，市場普遍預期還將有進一步的調降。但積極放寬政策的行動可能重燃債務風險，並令本就走軟的人民幣匯率繼續承壓，從而引發資本外流。

雖然當局仍在努力推進債務削減，但一些跡象顯示他們的立場已經有所軟化。

中國決策者近來已經用「結構性去杠桿」來代替「去杠桿」的措辭，這一變化暗示削減債務的舉動放松了一些。

「去杠桿應當考慮到外部環境的轉變，行動力度料也減弱，以避免對經濟造成重大影響。」一位政策面的消息人士說道。

路透北京7月27日 北京英文記者藥朝清

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