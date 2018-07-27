亞股波動加劇投資難 法人建議股債平衡搶反彈

今年全球市場大震盪，亞洲市場也明顯受到影響，法人指出，亞股向來與全球景氣連動度高，但回歸基本面時，多能率先受惠，不過，近期亞股波動度加劇，建議投資人以股債方式參與，達到降低波動的目標，其中股票部位建議加碼循環型股票；另債市則可加碼收益率較佳的亞洲高收益債。

根據統計顯示，金融海嘯後，任一月底進場投資亞洲市場，透過股債各 50% 的策略，不僅幾乎持有任何天期的滾動報酬率，都勝過單持有 100% 亞股表現，且持有時間越長，報酬率越高。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，以亞洲股票資產來說，亞洲股市向來有高息特性，有助於增加亞股的投資吸引力，且近年來亞洲企業具備強勁獲利增長、良好財務結構，現金水平豐厚。

據路透數據，2017 年亞洲大企業自由現金流量達 3740 億美元，創 10 年新高，不少企業的營運現金流超過資本開支，而且負債比率偏低，有利提高股息配發與股東權益。

至於針對亞洲債市，亞洲國家的經濟增長與財務體質均明顯優於其他新興區域，搭配企業違約率大幅滑落，根據預期，2018 年亞洲高收益債的違約率僅 2.1%，明顯低於拉美的 13.6%，也低於歐非中東的 3.4%，看好有利亞洲債券價格表現。

亞股自 2 月以來股市出現一波回檔，估值回落歷史長期平均，看好在景氣增長與獲利上調趨勢下，股票部位建議加碼循環型股票；另外，雖然美國進入升息階段，但全球收益需求不減，建議加碼收益率較佳的亞洲高收益債，以提供良好收息與成長機會。