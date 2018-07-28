〈保單健檢攻略〉比買新保單還便宜 3招教你舊保單翻新再升級

當舊保單不符合需求，是否該解約買新保單？壽險業者表示，在收入有限、保險觀念不足的情況下，一般民眾普遍會從低保費、低保額的保單開始規劃，但隨著人生階段轉變，可能會有再提高保障的需求，因此，當舊保單不符合需求時，不用急著購買新保單，保戶可以透過契約轉換、加購或增額等 3 種方式，讓舊保單再升級，持續發揮功用。

第一金人壽總經理林元輝表示，「契約轉換」讓保戶可以以相對便宜的保費，將已不符合需求的舊保單，轉換成同一個保險公司指定的其他保單，而保費之所以會比較划算，是因為轉換後的新保單的投保年齡及保險契約生效日，會與舊保單相同。換句話說，轉換成新保單後，計算保費的基準年齡還是停留在舊保單的投保年齡，不會重新計算，所以會比投保一張新保單更便宜。

此外，林元輝說明，與其買一張新主約，不如善用舊保單「加購」醫療、意外、壽險等定期附約，來填補保障缺口。舉例來說，林先生剛畢業時投保了保額 200 萬元的終身壽險，成家之後林先生因背負 800 萬元的房屋貸款，形成了風險缺口，由於林先生的舊保單已有 200 萬元的身故給付，只需加買 600 萬元的定期壽險附約，即可達到預期的配置目標。

除了上述兩種方式，市面上部分保單具有「保額增加權」，也就是當被保險人結婚、生子、喪偶當年，且保單特定年期時，可以用原投保年齡保險費率及預定利率，增加有限保額的權利。

舉例來說，假設王小姐 10 年前購買了一張 100 萬元終身壽險，結婚以後，她希望將壽險額度提高到 120 萬，並運用定期壽險填補其餘缺口，此時王小姐只要在規定時限內向保險公司提出申請，並補繳增加保險金額後，所產生的保單價值準備金差額即可。

由於是用 10 年前的費率估算補繳費用，運用此方式增加保額，會比現在重新購買一張終身壽險還要划算，不過增額條件及額度有限，保戶可視需求評估是否辦理。