【富蘭克林】主流類股反彈 台股回萬一再戰高點

在權值高檔持強帶領下，台股本周續走上攻格局，輔以多頭指標被動元件族群強勢反彈、矽晶圓轉強，加上蘋概股旺季迎來買盤挹注，加權指數周間上漲 143 點，27 日收 11,075 點，短期均線多頭排列，有利後市。

富蘭克林華美投信表示，近期加權指數主要由半導體龍頭漲勢所帶動，面對再戰高點壓力，後續各主流類股是否能維繫多方氣勢至關重要。目前盤面以具業績或旺季題材的個股較有表現空間，在財報公布期前夕，已見業績明確度相對較高的被動元件、矽晶圓轉強，同時隨蘋果新機供應鏈拉貨，低基期蘋概股亦有明顯彈升。預估台股第 2 季財報表現應可受美元指數強勢影響而受惠，而第 3 季訂單狀況則有待觀察。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，蘋果即將公布財報，市場多持正面期待，至於展望中最重要的新機銷售，是否能開出佳績取決於訂價策略，從市場預估的三款新機訂價來看，若 LCD 版本新機能契合購機意願，將可望帶動銷量，對於蘋概股十分正面。

被動元件族群在籌碼鬆動造成大幅修正後，本周重回盤面多方重點，除技術面短線跌升反彈，市場普遍認為其業績明確度相對高，也後續還有潛在漲價題材可以期待，基於族群連動性，宜觀察填權息出乎市場意料陷入波折的指標龍頭後續走勢，未來能否藉利多消息續漲，將影響資金對於族群的推升動能。

近期留意重點還包括法說會展望，半導體指標大廠法說內容獲市場正面解讀，進而帶動台股上攻，另外像是 PCB 設備廠公布上半年獲利大增、記憶體廠毛利攀升等，股價因此有所表現，但也有展望不如預期，面對賣壓衝擊的個股，布局趨勢題材須謹慎。

其他部分，塑化因與國際油價走勢相關，相對看好；而生技醫療類股之前有生技月題材，但族群漲勢不一，偏向個股表現；自動化設備出貨以中國市場為主，雖智能製造是長線發展方向，但美中貿易協商後續情勢不明朗使企業在投資上有所遲疑，造成對自動化設備的需求趨緩，股價反映市場擔憂。近期美中貿易協商雖喊出 5,000 億美元清單，但內容實踐可能性偏低，市場反應鈍化，加上美歐達成貿易協議，本周相關個股有止跌跡象，未來持續觀察 8 月下旬 2,000 億美元商品課稅聽證會後，美中關係變化情形。

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