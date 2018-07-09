貿易戰鳴槍開跑 亞股上周資金動能續疲 台股外資賣超幅度逐周縮減

美國鳴響美中互徵關稅第一槍，宣告美中貿易戰正式開跑，不過上周國際資金維持謹慎態度，根據法人統計，亞股上周普遍遭到外資賣超，不過，外資對印度已終結連三周賣超，首度由賣轉買 0.73 億美元，至於台股外資賣超壓力不輕，但賣超幅度已逐周縮減。

根據摩根投信統計，上周除了印度由賣超轉賣超 0.73 億美元之外，其餘亞股資金均呈現淨流出，其中台股遭賣超 8.31 億美元，較前一周賣壓減少 2.51 億美元，賣超幅度已逐漸縮減，至於泰國、買來西亞、南韓、越南、印尼和菲律賓等，均遭賣超 0.3 至 3.17 億美元區間。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，美國 6 日凌晨宣布對價值 340 億美元的中國商品加徵 25% 高額關稅，中國也同步向美國等值商品加徵 25% 的關稅予以回擊，國際風險規避氣氛濃厚，也同步壓抑亞股資金動能，所幸資金對亞股賣超幅度已逐周縮減，印度更率先突圍轉吸金，告別過去三周連續淨流出的陰霾。

張致寧表示，亞股向來和國際情勢存有高度正相關關係，加上中國又是亞洲主要經濟體，隨著美中貿易關係緊張，市場投資情緒也轉趨悲觀，不過，觀察亞洲景氣與企業盈餘上修雖然有所放緩，但獲利動能穩定增長趨勢不變，且相較美股偏高估值，估計後續將有助於吸引國際資金回心轉意。

至於台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股自 6 月 7 日收盤以來，迄今已經拉回修正超過 600 點，加上外資持續賣超，市場面走勢已與基本面出現明顯背離。

觀察基本面，6 月上市櫃公司營收表現，迄今包括部分鏡頭、機殼、觸控面板、被動元件、MLCC 及 IC 設計等廠商表現搶眼，顯示營運狀況加溫。

其中，零組件缺貨漲價不斷，科技產業榮景延續，包括消息指出，蘋果今年將一口氣推出三款新 iPhone 手機，市場評估零組件鋪貨潮有望從第 3 季啟動，受惠非蘋陣營提前卡位，來自大陸品牌手機訂單，也有望為相關供應鏈增添營運成長動能。

展望後市，廖哲宏認為，隨著美中貿易戰開打，後續發展對產業和市場潛在的不確定性升高，外資近期賣壓持續，後續動向是否緩和、甚至有望出現反轉，也是牽動市場投資信心和權值股多空表現的重要關鍵。