3000億市值募資王，中國鐵塔魅力何在？

自2015年後共用單車在中國落地開花，共用經濟理念開始為社會大眾熟知。此後，共用汽車、共用雨傘、共用充電寶、共用衣櫃等共用系產品層出不窮，市場似乎理所當然的將摩拜和ofo當做了中國共用經濟的先行者。

事實上，國內有一家低調的國企探索共用經濟更在摩拜和ofo之前，也就是本文的主角——全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商中國鐵塔。2014年7月，中國鐵塔的前身——“中國通信設施服務股份有限公司”成立。通過溢價收購國內三大運營商鐵塔，改國內鐵塔公司“自建自有自用”的自由運營模式為國際主流的“第三方持有，運營商共用”的獨立模式，有效減少通信行業重複投建現象。

今天這家成立剛滿4年的共用經濟探索者即將登陸港股。招股書內容顯示，高瓴基金、OZ Funds、Darsana、阿里巴巴旗下的淘寶中國、中油資本、Invus、海澱國資中心、華隆、上汽香港及中國工商銀行理財共10家國內外知名企業及機構為其十大基石投資者，累計投資金額高達14.235億美元；中金和高盛為其聯席保薦人，並對中國鐵塔給出約在2180億元至3400億元人民幣之間的超高估值。據招股書，中國鐵塔最終募資金額將介乎543億至681億港元，其或將成為港股市場2018年度募資王。

高估值源自重資產，重資產帶來高收益

由於行業性質原因，鐵塔公司往往重資產、高規模。招股書顯示，截至2018年6月底，中國鐵塔運營並管理約189.81萬個站址並服務278.46萬個租戶，遍佈全國31個省、直轄市及自治區，覆蓋所有城市及廣大農村區域。截至2017年底，中國鐵塔的淨資產是1275億元，構成了其3000億上下估值的基礎。

不斷攀升的營業收入支撐起了中國鐵塔另一半估值，財務數據顯示，2018年上半年，鐵塔營業收入同比增長6.2%至353.35億元人民幣，主要由於鐵塔站址及租戶增加，反應集團塔類業務、室分業務及跨行業站址應用與資訊業務持續發展；當中宏站業務達338.88億元，增長近3.6%；室分業務增長94.3%至8.24億元；跨行業站址應用與資訊業務增長16倍至3.74億元。期內營業利潤增長15.9%至47.6億元。另外，集團派息政策為派息比率擬不低於可分配利潤的50%。2015-2017年公司全面運營三年來，中國鐵塔分別實現營收88.02億元、559.97億元、686.65億元，近3年營收年複合增長率驚人！

重資產的行業特性導致了鐵塔市場較高的進入壁壘，加上高度集中的市場競爭格局已成、新進入者業務能力又往往受到政策、行政、地理、環境、人口及從業人員經驗等多方面綜合因素影響，鐵塔行業極易另市場佔有率偏高，並為市場參與者帶來豐厚的收益。

據弗若斯特沙利文報告，於2017年，按站址數量、租戶數量和收入計，中國鐵塔在全球通信鐵塔基礎設施服務提供商中均位列第一，擁有鐵塔總量比全球第二大鐵塔公司多近13倍。以站址數量計，中國鐵塔在中國通信鐵塔基礎設施市場中的份額約為96.3%；以收入計，中國鐵塔的市場份額約為97.3%。

外因再好，還靠內因起作用

以上僅僅只是中國鐵塔成為港股募資王的外在原因，市場上不乏“金玉其外，敗絮其中”的企業，但中國鐵塔顯然不是其中一員。在中國鐵塔內部，從業務結構到運營理念、從一線生產到組織管理，無一處不彰顯著中國鐵塔無限的成長潛能。

業務結構多元

不同於多數人的認知，中國鐵塔的業務非常多元。除塔類業務外，中國鐵塔亦向市場提供中國鐵塔的主營業務為塔類業務、室分業務、跨行業站址應用與資訊業務。

舉兩個近期的例子：即將通行的港珠澳大橋周圍沒有一座傳統基站，利用橋體、機房、管道、電力等社會化資源即實現移動網路精品覆蓋，讓行人在世界上最長的跨海大橋和世界最大的橋隧結合工程上也能享受滿格信號的通信體驗；

在5A級濟南大明湖景區，為了兼顧美景與通信，中國鐵塔充分利用燈杆、監控杆、景區管道、樓閣等資源進行微站建設，有效規避“西湖斷橋人太多擠斷信號”事故重演。

全社會資源共用

讓中國鐵塔如此多元多樣的業務結構成為現實的，正是中國鐵塔一直以來堅持的共用理念。不再局限於成立初期所做的行業內資源共用，中國鐵塔利用自身政企資源完美實現了業務版圖的橫向拓寬，並讓資源共用從行業內擴大至全社會。

2018年4月中國鐵塔同國家電網、南方電網簽署戰略合作協議，開啟了電力運輸設備上加掛通信設備的先河。利用現有電網鐵塔杆體進行基站建設，不僅節約了建造成本和資源還有效縮短了基站鋪設週期，而這僅僅只是中國鐵塔跨行業共用資源的冰山一角。

相關資料顯示，中國鐵塔目前已與環保、地震、公安、農業、林業、氣象、電力、海事、鐵路、物業、廣電網等十數個行業達成合作，通過通信電塔上加掛PM2.5監控、熱成像頭等設備完成氣象監測、環境監控甚至衛星地位接收等非傳統通信電塔服務，不僅提高了社會經濟效益也為中國鐵塔帶來新的業績增長點。

值得一提的是，在“鐵塔資源第三方獨立擁有，各大運營商共用使用”的主流鐵塔模式的發源地——美國，鐵塔資源的站均租戶數已經達到了2.5，印度鐵塔市場也已經達到了2.0，而中國鐵塔市場目前僅為1.47，這也佐證了鐵塔資源全社會共用的可行性。而相較於已經發展成熟、具有高共用率的美國及印度鐵塔市場，中國鐵塔於國內顯然也擁有更為廣闊、自由的成長空間。

創新生產，扁平化管理

除此之外，中國鐵塔在生產創新上體現的諸多小心思也頗為可圈可點。例如將傳統建設專案管理融入互聯網思維，建設全國一體化的工程專案管理系統（即PMS系統）——全國31省市的所有工程專案及工作人員均在同一平臺上可見，最大限度的保證資訊透明、資訊公用和經驗共用，將無謂的內部損耗降到最低。

又比如中國鐵塔積極探索電動汽車退役動力電池於基站備電、儲能領域回收迴圈再利用，控制基站備電成本的同時，也為新能源汽車產業的健康發展作出貢獻。據中國鐵塔相關負責人透露，以西雙版納通信基電站來說，採購退役動力電池比同容量鉛酸電池要低5.8%，但消耗成本卻只有鉛酸電池的31.4%。而即使一個基站僅消納一步電動汽車退役電池，僅中國鐵塔就能消納近200萬輛電動汽車鎖產生退役電池。

另一值得稱讚的地方是：中國鐵塔雖為國企，在組織管理結構上卻格外輕盈——全公司共1.5萬人絕大多數配置在生產一線，總部僅有105人，真正實現了小總部大生產的扁平化管理，保證了企業內資訊流的速度，提升企業決策效率。

結語

在4G全覆蓋、5G大普及的背景下，市場對鐵塔的需求穩步增長；兼有中國鐵塔跨行業橫向版圖擴張，鐵塔資源的共用率也將隨之不斷提升；配合輕盈的組織管理結構、輔以不斷的產業創新，從此維度看，中國鐵塔的未來擁有無限的想像空間。

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