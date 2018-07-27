信義香港半年多賺逾28倍！業務重心轉移至新興儲能產業

在本月12日發盈喜當先預告今年上半年公司可多賺25倍至30倍之後，今日，信義香港（08328-HK）總算正式公佈了其截至2018年6月30日止6個月的中期業績，為集團預熱多時的半年成績單揭榜。

業績公告顯示，今年上半年信義香港實現收益7745萬元（港元下同），按年同比大幅增長2.34倍;毛利率32.9％，較上年同期之20.1％上升12.8個百分點;期內錄得溢利877.5萬元，按年同比增加28.45倍，盈利增長幅度確實處在公司預期範圍內。

（信義香港2018年上半年各業務分佈收益情況來源：港交所）

新業務貢獻超半壁江山，收入組合格局轉變

分業務類別來看，2018年上半年，信義香港固有業務汽車玻璃錄得收益2649.1萬元，按年增加14.4％，佔集團期內總收益34.2％;新業務儲能產品及電池包系統業務錄得收益4694.3萬元，佔總收益比重超越汽車玻璃業務達到60.6％，當中鋰電池收入203.5萬元，佔儲能產品業務的4.3％。另兩個新業務叉車貿易創收296.2萬元，佔比3.8 ％;風電場業務創收105.4萬元，佔比1.36％。

回首過去數年來的發展，自2016年從信義玻璃（00868-HK）分拆獨立上市以來，信義香港在業績增長方面取得的成就有目共睹。如下表，過去三年公司收益保持連續增長，尤其去年進步顯著，年度收益大增逾1.2倍; 2015年信義香港因計及一次性上市開支錄得盈轉虧450萬元，不過次年順利扭虧，而2017年，與超高收益增速相一致，其盈利水平更是暴增148倍，表現強勢：

除了原有汽車玻璃業務的持續增長，信義香港業績的全面爆發離不開其幾項新業務的強大助力。尤其此次中期業績報告顯示，集團包括鋰電池在內的儲能產品及電池包業務收益貢獻比重躥升至逾6成，已經一舉超過信義香港原有主營業務汽車玻璃的收入貢獻比重。

徹底轉型：重心移至儲能產品及電池包系統業務

隨著集團業務結構及收入組合的調整，信義香港宣布其未來業務重心將徹底從分拆初期僅有的汽車玻璃業務轉向新興的儲能產品及電池包系統業務：集團將繼續以儲能產品及電池包系統業務為未來發展的重要方向，打造全產業鏈的新能源領域知名企業。信義香港旗下安徽信義電源總經理楊鐵寶於27日舉行的信義香港2018年中期業績發布會上表示，隨著儲能產品及電池包系統業務成為集團新的業務重心，信義香港將由原先的汽車玻璃相關服務提供商完全轉型為一個儲能產品解決方案提供商。

對於選中儲能系統行業作為集團未來轉型的方向，楊鐵寶介紹稱，儲能系統行業市場於去年下半年剛剛興起，2018年可以說是大規模儲能應用發展的元年。從行業發展前景來看，高工產研鋰電研究所的數據顯示，未來五年中國鋰電池儲能產值預計將保持以20％以上的複合年增長率增加，預計到2022年達到人民幣137億元的規模，行業出於成長期;加之國家及地方政府相繼出台行業優惠政策，料未來大有可為。

談及集團未來的增長策略，信義香港方面表示，除了將採納積極的營銷策略，鞏固及多元化客源，全面提升服務質量與效率以穩固原有汽車玻璃業務的領先地位以外，其將積極拓展儲能產品及電池包系統業務，不斷擴大這個全新核心業務的收入佔比，提升其利潤貢獻，並深耕儲能行業，全方位完善其儲能產業鏈。

信義香港主席董清世表示，原有汽車玻璃業務主要針對本港市場，其容量有限增長空間較為穩定，而新興的儲能產品及電池包系統業務則是面對全球市場，未來該業務營收佔比還將繼續提升。他表示回顧2017年同期，新業務尚未產生任何收入，而今年上半年儲能業務營收佔比已經做到超6成，其發展態勢可見一斑。

擴產能，資金充裕，未來可期

產能方面，信義香港目前於安徽擁有一家生產電池產品的廠房，且正準備在江蘇張家港建立一個生產鋰電池，集成電池包系統及組裝儲能產品的廠房。新廠房落成後，預期到2019年底，信義香港儲能產品及電池包系統每年的生產能力將從3億瓦時增加到13億瓦時。

對於新業務的擴張發展及新廠房的投入建設會否為集團帶來開支壓力的問題，董清世回應稱，截至今年6月底止，集團賬上現金儲備將近1.9億元，相信足夠滿足業務發展的資金需求。至於近來人民幣貶值壓力會否對集團帶來影響，他表示集團廠房及業務往來在中國大陸皆以人民幣結算，目前來看匯率問題對信義香港影響不大。

而其他業務方面，董清世透露，叉車業務已與兩家領先的叉車企業達成戰略協定進行深度互動。他表示該業務從去年開始，成長態勢很好，集團亦積極發展潛在客戶，未來客戶數可能達到雙位數。

值得一提的是，過往三年信義香港的綜合毛利率連續錄得下跌，而今年中期隨著收入結構的調整，其毛利率已回升至30％以上水平。按照當前公司各板塊業務的發展情況，信義香港今年全年的毛利率極可能一改過去三年的跌勢，獲得整體的提升，這對於公司而言也是個不錯的消息。

作者：彭小留

編輯：張駿芬

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