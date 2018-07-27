多檔港股發財測 晶門料半年虧損擴大50% 股價跌逾4%

多檔港股發上半年財測，憂喜參半，其中晶門科技 (2878-HK) 預期上半年虧損將擴大約 50%，至 560 萬美元，股價今 (27) 日開低走低，盤中一度跌逾 6%，截至發稿，報港幣 0.3 元，跌 4.762%。

圖：新浪財經

公司指出，上半年虧損增加，主要因市場需求改變出現的過時庫存作出撥備而導致毛利率下降；及今年首 6 個月的投資環境比對去年同期稍遜，導致財務收入淨額減少。

明樑控股 (8152-HK) 預期今年上半年由盈轉虧因收入下跌 30%，及人民幣及澳元匯率而產生的損失。香港最近沒有新的隧道掘進機隧道工程推出，中國市場面對激烈的市場競爭，特別是供應切削工具予隧道設備製造商，及新加坡新的隧道掘進機隧道工程還未開展。截至發稿，股價維持平盤，報港幣 0.245 元。

惠生工程 (2236-HK) 亦預料，上半年溢利較去年同期有大幅度減少。截至發稿，股價跌 3.175%，報港幣 1.22 元。

內房股財測則報喜，金地商置 (0535-HK) 受益於銷售物業交付面積大幅增加，預計今年上半年盈利將錄得不低於 40% 增長；公司毛利率亦較去年取得進步。但股價今天不埋單，截至發稿，跌 2.469%，報港幣 0.79 元。

樂游科技 (1089-HK) 預計上半年純利至少 1200 萬美元，較 2017 年相應期間的溢利 300 萬美元大幅增加。集團表示，溢利主要由於集團視頻遊戲產品 Warframe 的收益按年大增 58%、遊戲業務穩定增長帶動毛利率有所改善等原因。截至發稿，股價跌 4.249%，報港幣 3.38 元。

彩客化學 (1986-HK) 預計今年上半年綜合溢利將較去年同期增長不低於 80%，不少於人民幣 4600 萬元。染料中間體的銷量及平均售價上升，維持相對較高毛利率所致。截至發稿，股價跌 0.192%，報港幣 5.19 元。