【盈警】利興發展(00068-HK)預計上半年虧損大幅增至4.3億港元

利興發展(00068-HK)公布，根據對集團截至2018年6月30日止6個月之未經審核綜合管理賬目的初步審閱，截至2018年6月30日止6個月，集團預期錄得公司股東應占虧損金額為數約港幣4.3億元，相比於截至2017年6月30日止6個月的虧損為數約港幣1900萬元大幅增加。

公司股東應佔虧損大幅增加原因是公司自2018年1月1日開始之會計期間採納香港財務報告準則9(「HKFRS 9」)。HKFRS 9之生效日期及HKFRS 9有關集團的主要規定已載述於公司2017年年報内。由於HKFRS 9生效，集團於2018年6月30日持有上市股本證券併歸類為按公平值計入損益之財務資產的公平值損益於損益中確認。公司應佔股東虧損主要是包括集團於2018年6月30日持有4573.17萬股PureCircle Limited (一間於倫敦證券交易所上市之公司)股份的股價由2017年12月29日每股4.67英磅下跌至2018年6月29日每股3.895英磅的虧損。

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