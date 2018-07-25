中石化財測報喜 上半年賺逾400億 國際油價漲油股齊揚

中石化 (0386-HK) 昨 (24) 日財測報喜，今 (25) 日股價開高，早盤一度觸及漲停，報港幣 7.46 元，漲 3.47%；截至發稿，漲幅收斂至 2.635%，報港幣 7.4 元。

圖：新浪財經

中石化昨於上交所公佈財測，數據報喜，預計今年上半年淨利將超過人民幣 400 億元，每股盈利人民幣 0.224 元。該公司去年同期錄得淨利潤人民幣 270.92 億元，按照中國企業會計準則，預計上半年盈利將年增 50% 左右

有外媒綜合多位分析師的報告預測，中石化 2018 年全年淨利或可錄得人民幣 742 億元。中石化表示，上半年國際原油價格較去年同期上揚，公司上游業務大幅改善，同時中下游業務抓住有利市場形勢、加大結搆調整和優化力度，保持良好的創效水平，公司盈利能力按年增長。

中石化財測報喜，石化股雨露均霑，中海油 (0883-HK) 開盤上漲 2.73%，報港幣 12.78 元，截至發稿，上漲 1.768%，報港幣 12.66 元；上海石化 (0338-HK) 漲 5.508%，報港幣 4.98 元；中石油 (0857-HK) 漲 1.779%，報港幣 5.72 元；中石化油服 (1033-HK) 漲 1.818%，報港幣 1.12 元。