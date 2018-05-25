第一季營收增幅105% B站大漲11%

周四，美股三大股指下跌之下，B 站收漲 11.33%，盤中漲幅一度擴大至 24%。此前財報顯示 B 站第一季營收年增率增幅 105%。

台北時間周四，B 站公布上市後首份未經審計的財報顯示，儘管第一季 B 站虧損，但虧損率較去年同期大幅收窄；受月均活躍用戶，特別是付費用戶重回增長提振，凈營收年增率翻倍；同時公司預計第二季凈營收將進一步擴增。

B 站首席財務官 Sam Fan 在財報中表示，凈營收年增率翻倍源於行動端遊戲、直播、廣告和增值業務的營收強勁增長。

此外，B 站預計第二季凈營收將進一步增長至 9.70 億元 - 10 億元之間。

儘管 2017 年 B 站 83% 的收入來自在線遊戲，但 B 站 CFO 在財報電話會仲介紹，預計未來三到五年內，在線遊戲在公司收入中的占比會降至 50%，30% 的收入會來自廣告業務，剩餘 20% 的收入將來自直播業務。

3 月 28 日晚，B 站以 11.5 美元的發行價正式登陸那斯達克，募資規模 4.83 億美元，整體市值達到 31.97 億美元。以 2017 年 B 站凈營收 24.684 億元計算，其股價營收比 8.43 倍。

截至財報公布後不久，B 站股價累計上漲 8.17%，總市值 36.59 億美元。