埃克森美孚風光不再 深陷「失敗十年」

美國石油工業之王埃克森美孚 (XOM-US) 深陷泥沼。獲利已經跌到谷底，即使靈活的競爭對手利用頁岩革命大賺特賺，埃克森美孚開採的原油繼續減少。儘管油價飆升，其股價依然低迷。

Edward Jones 資深能源分析師 Brian Youngberg 說：「對他們來說這是個失敗的十年。」

埃克森美孚的掙扎反映出未能及時的投資，讓這家全美最大石油公司面對油市榮景只能從旁觀望。雖然此刻美國石油產量比以往任何時候都多，但埃克森美孚的產量在過去 8 季中有 7 次下跌。

CEO Darren Woods 試圖在南美洲、非洲和巴布亞紐幾內亞等遠程計畫投入數十億美元來實現成長，同時在西德州當紅的二疊紀盆地上花費巨資，以期趕上這股頁岩開採風潮。

埃克森美孚將於本週五 (27 日) 公佈財報，華爾街希望這些計畫能帶來一些希望。

該公司的投資人越來越不耐煩，特別是因為埃克森美孚的競爭對手通過豐厚的股票回購來回報股東。荷蘭皇家殼牌 (RDSA-US) 週四公佈 250 億美元的回購計劃。康菲石油 (ConocoPhillips) (COP-US) 最近將回購計劃新增加了 90 億美元。

不過到目前為止，埃克森美孚並沒有返還現金的壓力。它的重點是投資未來。

Youngberg 說，「問題在於股市變得更加短線操作。」「很難讓投資人耐心等待，特別是最近交出的業績不太理想時。」

埃克森美孚在幾項重大交易中失誤。最引人注目的是 2010 年以 410 億美元收購天然氣生產商 XTO Energy，隨後天然氣價格就崩盤。

競爭對手的石油公司也讓埃克森美孚陷入困境。其股價過去一年僅上漲 4%，而雪佛龍 (CVX-US) 股價上漲 20%。在快速成長的頁岩油氣中開展業務的小型石油公司飛得更高，先鋒自然資源 (Pioneer Natural Resources) (PXD-US) 在過去一年中成長了 26%，而康菲石油成長了 28%。

埃克森美孚的市值仍有 3530 億美元，是全球規模最大的上市石油公司。但它幾年前將美國最有價值企業的稱號讓給了蘋果 (AAPL-US)。此後，它一路滑落至第八位，排在微軟 (MSFT-US)、臉書 (Facebook) (FB-US) 和摩根大通 (JPM-US) 之後。

好消息是，埃克森美孚對其海外的一些長期項目越來越樂觀。

本週稍早，埃克森美孚將圭亞那開發計畫的可開採量估值提高了 25%，達到驚人的 40 億桶。

諮詢公司 Wood Mackenzie 企業上游分析師 Kris Nicol 表示，「在所有重點超級石油企業中，埃克森美孚的產量成長前景最為強勁。」

Nicol 表示，：「埃克森美孚認為這是一個步入循環底部定價的絕佳機會。」

埃克森美孚資深副總裁 Neil Chapman 在聲明中表示，圭亞那的成功，再加上二疊紀盆地、莫三比克和巴西等地的進展，使埃克森美孚對長期獲利成長目標「充滿信心」。

埃克森美孚表示，圭亞那計畫的第一階段目標是最快在 2020 年初開始生產每天 12 萬桶原油。第二階段預計最快在 2022 年中期上線。

但對於許多股東來說，這幾乎就等於是永恆了。