亞馬遜季度凈利大增 美團路演 估值約600億美元

· 亞馬遜第二季凈利潤年增率大增，盤後漲 3%

亞馬遜於美股市場周四收盤後公布其 2018 財年第第二季財報，盤後股價漲 3.26%。亞馬遜第第二季凈利潤為 25 億美元，較上年同期的 1.97 億美元大幅增長 1169%; 凈銷售額為 529 億美元，較上年同期的 380 億美元增長 39%。晨星資產分析師 RJ Hottovy 表示，亞馬遜網站的第三方交易數量大幅增長，這就是為何其營收低於市場預期，但凈利潤有著超強表現的主要原因之一。因在這種模式中，亞馬遜在收取賣家傭金的同時，不會產生購買商品的庫存成本。

熱點新聞

· 消息稱美團路演，潛在投資者接受 600 億美元估值

據自媒體「IPO 早知道」消息，美團點評正在進行交表後非交易性路演，已經在香港見完第一批投資者，將於近期前往英國和美國繼續路演，並將於 8 月 23 日通過港交所聆訊。消息還表示，國際投資者非常看好美團點評作為一個超級 APP 和一站式生活服務平台的巨大價值，普遍接受 600 億美元的估值。

· 滴滴投資的燦谷掛牌紐交所

汽車金融科技服務平台燦谷在紐交所上市，開盤後股價繼續上漲一度漲逾 25%。上海燦谷投資管理諮詢服務有限公司創立於 2010 年，為用戶提供購車房貸、購車與用車交易解決方案等服務。目前，滴滴出行持有燦谷 14.8% 股權，為第三大股東。騰訊持股為 10.7%，為第五大股東。

· 極光大數據正式上市，收盤上漲 3.53%

極光大數據正式在那斯達克掛牌上市，股票代碼 JG，首日收盤報 8.8 美元，較發行價上漲 3.53%。2017 年，極光大數據凈虧損 9030 萬人民幣，2016 年凈虧損則為 6140 萬人民幣。截至 2018 年 3 月 31 日的季度凈虧損為 2210 萬人民幣，2017 年同期凈虧損為 2200 萬人民幣。

投研觀點

· 中金降金山軟體目標價至 30 港元，評級「買入」

中金髮表研究報告稱，金山軟體缺乏新遊戲，第第二季營業利潤或接近收支平衡，將其目標價由 37 港元下調至 307 港元，但維持「買入」評級。報告中稱，由於《劍網 3》和《雲裳羽衣》表現欠佳，因此將金山軟體今年和明年的收入預測分別下調 11% 和 10%，非 GAAP 凈利潤預測分別下調 42% 和 10%。

· 德銀：留意騰訊第二季及第三季盈利表現較弱

德意志銀行發報告指，預計騰訊第二季手游增長由原先料升 6%，改為跌 6%，按年升 38%，有關調整因重新評估騰訊手游延遲推出及季節性因素，目前最大問題是生還遊戲 PUBG 何時推出，建議投資者留意集團第二季及第三季騰訊盈利表現較弱。德銀調低騰訊目標價，由 512 港元降至 452 港元，投資評級為「買入」。

· 米家空調，攪動行業的新鲶魚

根據小米商城官網披露，7 月 23 日小米公司正式推出米家網路空調, 該產品為 1.5 匹分體式壁掛機, 定價為 1999 元 + 200 安裝費。天風家電團隊認為，從產品力上看，米家空調此次挑戰的不是行業的制高點，相反是從較為低端的產品切入。從產能看，考慮行業已經步入成熟階段，優質零部件供應商擴產意願較低，關鍵部件的配套供應也將制約小米空調的迅速起量。從渠道看，截至 2018 年 3 月底，國內小米之家零售門店數量達到 331 家，與格力美的 3-4 萬家左右的專賣店相比，差距甚遠。

· Facebook 股價暴跌，華爾街幾大投行都怎麼看

摩根大通認為 Facebook 第二季的業績表現和前景令人失望，或者用讓人「吃驚」來形容更貼切一些。瑞銀表示那些新的增長驅動因素 (Instagram、Messenger、WhatsApp 和虛擬現實) 在中短期內不會帶來積極的影響，並不足以改變損益表的增速和利潤率的壓力。高盛認為 Facebook 的故事模式有助於以較低的價格作為廣告盈利的新手段，但並不適合用戶付費廣告領域，因為會增加負面印象的影響。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：