占了半壁江山！亞馬遜在美線上零售市佔率即將達到49%

全球最大網路零售商亞馬遜在美國電商中的市場市佔率將接近一半。

市場研究公司 eMarketer 在日前發布的一份報告中預測，到 2018 年年底，亞馬遜將佔領 49.1% 的美國電子商務零售市場。

eMarketer 預計 2018 年亞馬遜在美國的銷售額將達到 2582 億美元，較 2017 年增長近 30%。這說明亞馬遜不僅規模龐大，擴張速度也依舊強勢，去年，它占據了電子商務零售總額的 44.1%。

eMarketer 指出，亞馬遜主要業務增長來源仍然是亞馬遜 Marketplace 賣場，它允許第三方賣家在平台上銷售產品並使用亞馬遜的物流網路。根據 eMarketer，這占亞馬遜零售額的 68%，大約 1760 億美元，而相比之下，亞馬遜的直接銷售額僅為 32%。

在購物類別方面，eMarketer 預計消費類電子產品和計算機將成為亞馬遜的最主要的銷售產品類別，預計銷售額為 658.2 億美元，約占總銷售額的四分之一。其次是服裝和配飾，預計大約 398.8 億美元；再接着是是健康、個人護理和美容，預計 160 億美元。最後，食品和飲料價格為 47.5 億美元。

此外，在 eMarketer 列出的美國十大電子商務公司榜單上，排名第二的 eBay 在美國電子商務零售市場上的占比僅為 6.6%，再接下來是蘋果的 3.9%，而全球最大的零售商沃爾瑪（被認為是亞馬遜在電子商務市場的頭號競爭對手）似乎尚未真正在電子商務領域中嶄露頭角，以 3.7% 的占比位列第四。其他還包括家得寶、百思買、QVC Group、梅西百貨、Costco 和 Wayfair。

不過，亞馬遜的銷售額雖然在美國電商中的市場市佔率已接近一半，但這還僅占美國總零售銷售額的 5％。

昨日，亞馬遜稱今年的 Prime Day 打破了此前的紀錄，活動期間銷售額增長逾 60%，售出過億件商品，是有史以來最大的購物活動。Prime Day 首日，7 月 16 日新增會員數量也創歷史之最。周三盤中，亞馬遜股價再刷新紀錄高位，市值一度達到 9000 億美元。