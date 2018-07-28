艾克森美孚業績不如預期 股價下跌逾3%

美國最大的石油公司埃克森美孚第第二季業績不及預期，截止發稿，股價下跌超 3%，創上次公布財報（4 月 27 日）以來最大單日跌幅。

財報顯示，第第二季，該公司利潤年增率上漲 18%，至 39.5 億美元，但大幅低於預期的 53.5 億美元；每股盈利 92 美分，也不及預期的每股盈利 1.27 美元。

儘管油價上漲，第第二季，該公司全球石油與天然氣總產量下降 7%，原油產量將至 360 萬桶，創 10 年新低。這已經是該公司過去 9 個季度中第 8 個季度出現產量下滑。

埃克森美孚高級副總裁 Neil Champman 對此表示，第第二季財報「令人失望」，「本季度是（公司）的低點」。

該公司也下調了全年總產量目標。埃克森美孚高級副總裁 Neil Champman 表示，減產是因為考慮到巴布亞新幾內亞的地震造成的破壞對天然氣產量的影響。

埃克森美孚第第二季產量下降主要受歐洲業務的影響。該公司在歐洲的天然氣產量暴跌 30%。埃克森美孚也表示，由於天然氣價格的下跌，該公司在有意減少美國天然氣的產量，以便更加專注於原油業務。

此外，該公司花費 6 億多美元升級在法國、加拿大、德州以及沙烏地阿拉伯阿拉伯的煉油廠，這些費用也影響了該公司的利潤。

Champman 稱，他對煉油廠的維護工作進展「不滿意」，但是強調，該公司的煉油部門「並沒有系統性的問題」。

另一個造成埃克森美孚股價大幅下跌的原因是它沒有像其競爭對手那樣宣布股票庫藏股計劃，讓投資者感到失望。

其競爭對手，美國第二大石油公司雪佛龍雖然財報也不及預期，但表示將進行價值 30 億美元的股票庫藏股。此舉提振投資者信心，推動股價一度上漲近 2%。雪佛龍第第二季盈利年增率增長超 50％至 34.1 億美元，雖不及預期的 39.4 億美元，但其產量增加 2%。

周四，另一競爭對手，荷蘭殼牌石油公司也宣布將立即庫藏股價值 20 億美元股票，庫藏股計劃總規模將達到 250 億美元。殼牌公司財報也不及市場預期。

第二季，埃克森美孚業績也不是毫無亮點。該公司在西德克薩斯和新墨西哥州的二疊紀盆地產量年增率上漲 45%。該公司在當地有 34 個鑽井平台在開採，超出今年年底目標 4 個。

雪佛龍是二疊紀盆地第三大開採商，上季度該地區產量也增加了 50％，埃克森美孚產量在該地區排名第五。

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『新聞來源／華爾街見聞』