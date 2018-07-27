圖解亞馬遜二季報 除了電商 這些業務更賺錢

美東時間 7 月 26 日周四盤後，亞馬遜公布公曆 2018 年第第二季、即公司第二財季的財報顯示，第二季營業收入不及市場預期，但每股收益（EPS）是市場預期的兩倍多，連續四個季度盈利大超預期，凈利潤連續第三個季度超過 10 億美元。

從營業收入構成來看，電商仍然是亞馬遜營收最重要的來源，但增速明顯放緩。2018 財年第二季，電商營收年增率增速僅 12%，不僅低於訂閱服務 55% 和 AWS 49% 的年增率增速，也不及第三方賣家服務的 36%。不過，在各門類中，年增率增速最快的是包括廣告在內的「其他業務」，年增率大增 129%。

報告期內，電商業務營收占總營收的比重僅為 51.4%，去年同期這一比重為 62.6%。

數據來源：公司公告，見智整理

從地區來看，北美市場增速已經連續六個季度快過全球其他地區市場增速。在報告期內，北美市場增速達 46%，全球其他地區市場增速為 21%。

數據來源：公司公告，見智整理

從利潤角度來看，亞馬遜報告期內營業利潤增速達 377.7%，這也是亞馬遜九個季度以來營業利潤增速再次超過 300%。同時，亞馬遜實現連續三個季度營業利潤正增長。

數據來源：公司公告，見智整理

從凈利潤的角度來看，亞馬遜實現連續四個季度凈利潤正增長，報告期內凈利潤年增率增長接近 1200%。

數據來源：公司公告，見智整理

第二季主要業績數據如下：

EPS 為 5.07 美元，市場預期 2.49 美元，去年同期 0.4 美元。

營業收入 529 億美元，年增率增長 39%，市場預期 533.5 億美元。其中產品收入 318.64 億美元，年增率增長 29%；服務收入 210.22 億美元，年增率增長 59%。

營業利潤 30 億美元，約為去年同期的 4.8 倍，去年第二季為 6.28 億美元。

凈利潤 25 億美元，是去年同期的 12.7 倍，去年第二季為 1.97 億美元。

雲端運算服務 Amazon Web Services（AWS）營業收入 61.05 億美元，年增率增長 49%，為連續三個季度增長，去年同期 41.00 億美元，今年第一季同樣年增率增長 49%。

包括數字媒體內容等在內的電商業務營收 271.65 億美元，年增率增長 12%，去年同期 237.54 億美元；

去年第三季才開始錄入的實體店營收 43.12 億美元，環比增長 1%；

第三方賣家服務業務營收 97.02 億美元，年增率增長 36%；

訂閱服務營收 34.08 億美元，年增率增長 55%，去年第二季 21.65 億美元；

廣告等其他業務營收 21.94 億美元，年增率增長 129%，去年第二季 9.45 億美元。

周四當天，亞馬遜收跌近 3%，盤後公布財報後，股價急劇震盪，先是盤後一度跌 5%，後迅速反彈，一度漲超 4%，股價一度升破 1870 美元刷新最高記錄，後跌幅一度收窄到不足 1%，截至最近一次更新，漲幅擴大到 3.6%。

華爾街見聞主編精選文章指出，

在核心電商業務上，亞馬遜持續從直營向第三方市場平台的高利潤業務轉移，第二季直營電商收入年增率增長 14%，至 272 億美元；為第三方賣家提供服務的收入年增率增長 39%，至 97 億美元。

最受市場期待雲服務和數位廣告業務，歷來提供了亞馬遜最高的利潤率，第二季也沒令人失望。彭博社指出，這是因為這兩款業務利多，才令投資者看輕了營收和盈利指引不佳。

AWS 的營業利潤為 16.42 億美元，較去年同期的 9.16 億美元增長 79.2%，既高於預期的 14.7 億美元，也大於第一季利潤增長率 57%（或營業利潤 14 億美元）。AWS 利潤占整體營業利潤（29.8 億美元）的 55%，較第一季的占比 73% 有所回落，但營業利潤率為 26.9%，創紀錄新高。

其他利潤更高的業務，例如廣告等「其他營收」項目收入為 21.94 億美元，是去年同期 9.45 億美元的兩倍多（129%）；包括 Prime、影音、音樂、電子書、有聲書等非 AWS 的訂閱服務營收為 34.08 億美元，較去年同期 21.65 億美元增加了 57%。

由此，雖然電商從營收上來說依舊是亞馬遜的主業，但亞馬遜的財報結構逐漸向利潤更高的訂閱服務、雲業務、數位廣告，以及第三方商家平台服務等方向轉移，使得這些更小的業務部門，反而成為了公司最能產生盈利的引擎。