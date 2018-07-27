投行紛紛看淡騰訊Q2業績 降目標價 股價開低走低

大行普遍下調騰訊 (0700-HK) 第二季業績預測及目標價，主要是憂慮其第二季網路遊戲收入放緩。騰訊今 (27) 日股價開低走低，截至發稿，跌 1.121%，報港幣 370.6 元，距離大行給予的平均目標價港幣 500 元有近 3 成潛在升幅。

圖：新浪財經

最近有近 10 家大行發表報告，全部維持「買入」或「增持」的正面評級，但除麥格理外均下調騰訊目標價，最新平均值約港幣 500 元。

德銀給予騰訊的估值最低，目標價港幣 452 元，指騰訊受手遊延遲推出及季節性因素影響，預測第二季手遊收入由按季升 6% 變成跌 6%，旗下「財付通」的年複合收入增長由 73% 降至 61%，或導致集團第二及第三季的盈利表現較弱。

麥格理繼續看好騰訊前景，維持目標價 560 元，指集團本周在中國推出《堡壘之夜》的測試版，意味求生射擊型遊戲開始變現，加上旗下拼多多及騰訊音樂陸續上市，騰訊有潛在的價值增長。該行預計騰訊第二季網游收入按季跌 5%，但第三季將回升 13%。

瑞銀報告稱，預計騰訊二季度手機及個人電腦遊戲業務收入按季下降 9%（原預期持平及跌 5%）。瑞信和野村都認為騰訊 Q2 手遊收入會環比下滑 20% 左右，維持在人民幣 170 億元。大和證券預估騰訊 Q2 手遊收入會環比下滑 7%。

野村則建議將騰訊控股目標價從港幣港幣 520 元下調至港幣 492 元。7 月 10 日，瑞信也下調騰訊 12 個月目標價，從港幣港幣 523 元下調至港幣 496 元。

投行集體做出這樣的預測，主要基於騰訊核心業務遊戲台塊的表現。

瑞銀報告指出，手遊方面，因缺乏新遊戲推出，部分現有主要遊戲流失市占率，預計第二季度廣告收入 144 億元，全年為 601 億元，分別較原預期低 10% 及 6%。不過，集團長遠增長可改善，預期騰訊第三季度及末季整體收入按季增長分別為 11% 及 10%。

另外，中金、瑞信、野村、花旗和大摩等多家投行分析認為，騰訊 Q2 遊戲受制于《絕地求生》端遊尚未過審，手遊版在國內還未展開變現，PC 端游收入從高點下滑等方面影響，收入會較為疲軟，影響公司總體收入。