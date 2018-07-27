美律Q2轉盈 單季EPS 0.38元 累計H1淨利279萬元 每股賺0.01元

美律 (2439) 將於 30 日舉行法說會，趕在法說會前，美律公布第二季及上半年財報，第二季轉虧為盈，優於先前法人預估第二季仍虧損的局面，不過上半年稅後盈餘淨利 278.8 萬元，合併稅後盈餘 279.1 萬元，年下滑 99.67%，每股盈餘 (EPS)0.01 元。而美律昨(26) 日也公告將降低配息率至 15.82460305 元，8 月 10 日為除息交易日。美律第二季營收雖季增 54%，不過毛利率僅 9.67%，季增約 0.38 個百分點，年減超過 9 個百分點，第二季稅後盈餘 7391 萬元，轉虧為盈，EPS 約 0.38 元。累計上半年營收 110.67 億元，營業毛利 10.54 億元，毛利率 9.52%，營業淨利 1.32 億元，營益率 1.19%，稅前盈餘 4792.9 萬元，本期淨利 278.8 萬元，合併稅後盈餘 279.1 萬元，年下滑 99.67%，EPS0.01 元。



而美律昨日也公告，調整 2017 年度現金股利配息率，原先每股配發 16.442 元，降為每股配發 15.82460305 元。而 8 月 10 日為除息交易日，除息基準日為 8 月 18 日。

