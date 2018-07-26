站上萬一關卡 台股擁五大利多 滿足點先看11080點

台股今 (26) 日在台積電、鴻海等尾盤急拉撐盤下，終場站上 11000 點關卡，法人表示，目前外資和內資攻守交換，台股擁五大利多，包括產業併購題材、資金從債市流向股市、壽險業再投資動能、蘋果拉貨動能以及上市櫃半年報將公布等，對台股持審慎樂觀看法，短期先看 11080 點的滿足點。

第一金投顧董事長陳奕光表示，第一外資和內資攻守交換，日本央行提高長期利率、美國 10 年期公債公債殖利率向上攀升，市場資金由債券流向股市，Nasdaq 指數衝高，台股也受惠此現象，資金湧向大型權值股；第二產業併購題材，包括電子業和金融業併購，其中國際私募基金 KKR 收購榮化，另金管會也推動金融整併等。

第三壽險業再投資動能，台積電等權值股除權息，估計壽險業資金再投資效應會在第 3 季財報顯現；第四蘋果股價日前創歷史次高，下半年將有拉貨動能、接單循環等利多；第五則是上市櫃公司半年報 8 月中旬公布，成長幅度仍審慎樂觀。

陳奕光表示，為了活絡股市，政府進行資本市場、財政等政策鬆綁，估計資金行情將持續，此外，目前內資回籠，OTC 連三紅，國巨也將於 8 月舉行法說會，內資行情可望持續點火。

至於指數方面，陳奕光指出，接下來可聚焦個股表現，指數表現空間不會太大，估計將呈盤整格局，滿足點先看 11080 點，若要突破前一波高點，則需要多方表態，外資態度仍是觀察重點。