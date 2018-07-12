旺宏產能滿載吸金 股價勁揚收復5日線 認購權證成交破億居冠

旺宏 (2337-TW) 第 2 季受惠於工控及車載應用需求強勁，上半年合併營收 179.41 億元，創歷年同期新高，旺宏目前產能利用率滿載，受此激勵，股價勁揚約 3%，收復 5 日線，旺宏相關權證也火燙燙，認購權證成交金額居冠，開盤一小時就衝到 1.4 億元。

旺宏 6 月合併營收 27.93 億元，較 5 月高檔 31.86 億元減少 12.3%，但與去年同期 24.24 億元相比，則大增 15.2%。第 2 季合併營收約 88.8 億元，比第 1 季的 90.61 億元、減少約 2%，主要是因為第 2 季是傳統最淡的一季，旺宏營運繳出這樣的成績單表現淡季不淡，符合預期。今年上半年合併營收為 179.41 億元，年增 36.2%，創歷年同期新高。

下半年逢旺季，依往年經驗，旺宏下半年營收可占全年營收 6 成或 6 成 5，公司預估今年軌跡變化不大，第 3 季會達全年最旺季，第 4 季要看新產品銷售情況而定，整體表現將優於上半年。

旺宏目前產能利用率滿載，致力多生產高階產品，公司估今年高階的編碼型 (NOR) 快閃記憶體還是有漲價空間，低階的則會跌價。

此外，車用 NOR Flash 市場當中，旺宏當前市占率排名第三。旺宏也已經宣誓在未來 2-3 年要站上車用第一大 NOR Flash 廠。

若投資人看好旺宏後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：旺宏富邦 7A 購 02 (075233-TW)、旺宏日盛 7A 購 04 (077782-TW)、旺宏中信 7A 購 02 (077415-TW) 等。