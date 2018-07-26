趙薇被追加訴訟萬家文化又出事？

近日，趙薇被追加投訴的事情又出現在大眾的視線。2018年7月18日，關於祥源文化（原名萬家文化，下面統稱為萬家文化），西藏龍薇文化傳媒有限公司（下面簡稱“龍薇傳媒”）涉及證券虛假陳述責任糾紛案件，在杭州中院首次開庭。此次開庭涉及的起訴投資者共計19人，另有42人訴訟法院已受理，但尚未開庭。更有意思的是，不論是原告方（19人）還是被告方（祥源文化），都在法庭上表示應該追加趙薇，黃有龍為被告，承擔相應的法律責任。

女版巴菲特的滑鐵盧

很長時間以來，趙薇在娛樂圈有著“女版巴菲特”的稱號。作為娛樂圈最會撈金的投資人，趙薇最知名的投資有兩筆。一個是2014年12月，耗資30.88億買入阿里影業9.18％的股份，另一個則是2016年，以51倍槓桿收購萬家文化失敗，最終被證監會判罰禁止入市5年以及罰款。兩筆投資，一個成就趙薇娛樂圈“女版巴菲特“的稱號，一個讓趙薇成為眾矢之的。

那麼，滑鐵盧是怎麼發生的呢。根據證監會發布的資料，財華社小編總結了這樣的一個故事。

2016年12月，趙薇，黃有龍夫婦旗下的公司龍薇傳媒試圖用30.6億元人民幣收購萬家文化29.135％的股份，並簽訂股權轉讓協議。然而從一開始，身價過56億的趙薇夫婦並未打算用自有資金購買，而是通過高達51倍的槓桿來實現。財華社小編看來，雖然51倍的槓桿很高，但在金融領域也並不是新鮮的事情。龍薇傳媒獲得了西藏銀必信資產管理有限公司（以下簡稱銀必信）15億人民幣授信，根據網上公開的資料來看，銀必信似乎與“明天系”有著眾多聯繫。另外一半資金龍薇傳媒希望通過質押萬家文化的股權，向中信銀行杭州分行貸款來獲得，而萬家文化董事長孔德永與萬家文化財務總監是龍薇傳媒和中信銀行杭州分行的介紹人。

2016年12月27日，萬家文化美滋滋的公佈了股份即將被龍薇傳媒收購的信息。市場一片激動，股民散戶很興奮，萬家文化在停牌與復牌之間連續幾個漲停，股價最高漲到了25元，漲幅高達32.77％。根據證監會公佈資料來看，中信銀行杭州銀行某負責人曾對孔德永表示，對於龍薇傳媒30億的貸款，15億是沒問題的，具體能貸多少要看股價，如果漲到27元，30億是沒問題的。然而，故事並沒有趙薇夫婦以及孔德永的劇本走，在請示了中信銀行總行之後，中信銀行杭州分行拒絕了這筆貸款，15億也沒有給。不過，財華社小編並沒有找到中信銀行拒絕貸款的理由。然後，2017年2月，萬家文化公告表示轉讓給龍薇傳媒的股份比例降到5％左右。最後，2017年4月，雙方表示轉讓停止，並簽訂了解除協議。

股民怎麼辦

2018年4月11日，證監會宣布了對龍薇傳媒以及萬家文化的懲罰措施，對孔德永，黃有龍，趙薇分別採取5年證券市場禁入措施;對萬家文化，龍薇傳媒責令改正，給予警告，並分別處以60萬元罰款;對孔德永，黃有龍，趙薇，趙政給予警告，並分別處以30萬元罰款財華社小編總結了一下，在這個案子中，萬家文化與龍。薇傳媒主要的過錯是嚴重誤導，重大遺漏，虛假記載，未及時披露。這幾條指責其實都指向了龍薇傳媒貸款的事情，關於貸款的一些信息萬家文化沒有在公告中和後續的問詢中說全，而是隱瞞了部分消息。

除了禁止入市的限制和不痛不癢的幾十萬的罰款，趙薇，黃有龍夫婦並沒有受到大的影響。而那些跟風進場，高位被套牢的散戶股民則是真實受到了財產損失此次。 ，杭州中院受理開庭19位投資人的訴訟，還尚未公佈結果，財華社小編衷心希望財產受損的投資人能夠合法追回自己的損失。

股市有風險，投資須謹慎

股市從來不是一個可以讓大眾獲得穩定收益的地方，從開始炒股的第一天，每個股民都會被告知，股市有風險，投資需謹慎。每天我們都可以看到眾多的上市公司發布的公告，有的真真假假，有的含糊其辭。股民因為上市公司的虛假信息而遭受損失也並不是新鮮的事情，分辨，甄別上市公司公告中的有效真實信息，是每個股民都要掌握的技能。追漲殺跌是很多股民掉坑的原因，在股市中保持理性是最重要的事情之一。

作者：呂品

編輯：賀秋霞

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