25年來最大力度IPO改革，騰訊“投行”進入收穫期

最近，港股IPO的春風吹向了新經濟，港交所在今年推出《新興及創新產業公司上市制度》,並伴隨著H股全流通改革、新三板+H股聯動的政策推出，成就了港交所近25年以來最大的上市改革力度。

借此春風，新經濟企業赴港上市的情緒高漲；據數據統計，今年內地赴港上市的企業數量已經達到45家。僅7月份以來，這一數字就達到了17家。從6月份開始，內地赴港上市企業就開始猛增。6月份，內地赴港上市企業數量就達到了10家，較5月份增加了7家。

融資需求增加，助推赴港上市情緒

一方面隨著國內金融去杠杆化，監管收緊的背景下，新興產業與創新型公司融資工作受阻，融不到資金，資金鏈斷裂的情況將有可能在這些公司發生；隨著港交所新政的推出，上市流程縮減、准入門檻降低，更有利於企業上市融資，從而解決資金難的問題。

另一方面國內對新經濟公司的支持還不夠，對該領域盈利要求比較高，上市排隊時間又長，有的企業可能根本撐不了太久，所以借著港交所IPO改革的浪潮，解決融資難的同時，在香港上市也能提高國際知名度，對新興產業與創新型公司將是難得的機遇。

IPO改革，增強港市活躍度

鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位，將香港發展成為區域內新經濟企業的首選融資平臺。據普華永道最新發佈的報告預計，2018年全年將有220家企業赴港上市，加上預計創業板市場首次上市企業有90家，全年集資總額預計將達到2000億-2500億港元，使香港有望再次成為全球最大的IPO市場。

IPO改革的推進，騰訊系“投行”，是最後的贏家，作為業內新經濟投資領域最大的投資方，騰訊這幾年也憑藉“資本+流量”的打法，投資了600多家企業，其中大部分是屬於新經濟產業的公司。截至目前，從騰訊投資的已上市的企業情況看，閱文集團、虎牙直播、搜狗、

眾安保險、易鑫集團、B站，騰訊近一年來借助6家企業IPO共計獲得了約820億元人民幣的投資收入，占其2017年總營收的30%以上。隨著IPO新政的推進，騰訊旗下參股的新東方、美團點評、同程藝龍、富途證券等都選擇赴港上市，伴隨著中國互聯網企業又一波上市浪潮的來臨，騰訊或將成為最大的IPO紅利收割者。

騰訊助推控股公司上市，是戰略部署

近年來密集上市的被騰訊投資的公司，獲得資本和端口流量雙重增值，這也印證了騰訊一直以來通過投資孵化對方成長，再通過上市獲得雙贏的戰略思路。

控股公司上市，有利於騰訊轉型升級

7年前，在一次討論“什麼是騰訊開放能力”的總辦會上，馬化騰和與會的 16 名高管一起，從21個他們心目中的騰訊核心能力中，敲定了兩個：一個叫作資本，一個叫作流量。而騰訊的核心流量大部分基於QQ，微信等平台，而QQ、微信用戶數增長已經非常慢，流量增速明顯放緩，用戶的使用時長也因為頭條抖音等平台的發展而被分流，所以這些依靠騰訊流量的公司新興產業的公司，必須趕在流量枯竭之前上市套現，也給騰訊轉型路上資源的效應化儘量放大。

綜上所述，香港作為一個全球性的成熟資本市場，港交所修訂上市準則，是續深港通、滬港通試點後進一步推進中國金融市場對外開放過程，既可以使中國快速對接全球市場，又可以對尚未實現資本項下完全開放的內地市場起到緩衝區作用。而在此新政之下，也給了進行多元化發展的公司利好的作用，除了騰訊之外，阿里巴巴以及百度都在這次IPO熱潮中也收益頗豐，其中百度是愛奇藝和優信的大股東，阿里巴巴投資了美團和搜狗。

作者：沈少鴻

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