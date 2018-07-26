【華冠投顧】OTC指數將加速衝出底部「贏家寶馬」載你快意奔馳

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2478 大毅、2360 致茂

＜大盤分析＞

昨夜美股道瓊、標普再創波段新高，Nasdaq 更創歷史新高，激勵大盤早盤越過「萬一」關卡，不過盤中受到美股電子盤回落、亞股普遍下跌影響，漲幅有所收斂，但最後一盤仍藉由拉抬鴻海等權值股 + 44 點收上「萬一」，若還原權息幾已逼近年初高點。

OTC 指數則如預期持續第二隻腳的打底動作，繼昨日重上五日線、十日線、月線糾結區後，今日高點進一步挑戰半年線壓力，終場 + 0.65%。

由於下週一即將進行摩台期結算，明日短線不排除遇到轉倉壓盤干擾，但是大盤週 KD 指標形成黃金交叉應不成問題，且下週 OTC 指數月線亦可望扣低翻揚，技術面將對多方更為有利，後市一旦 OTC 指數正式突破頸線完成 "Ｗ底型態"，內外資雙箭頭便可望合流展開下半年的選舉行情。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變，仍以大盤月線為多方防守點。

＜被動元件族群＞

最近利多齊發的被動元件族群，今日三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》漲跌互見，走勢開始分歧，帶動反彈的二線股也輪到線形最弱的《2478 大毅》等，由於反彈過程吸引的人氣有限，整體族群要扭轉結構當非一蹴可幾，還需要時間沉澱籌碼，整理期操作以短進短出為主。

＜蘋概族群＞

7/13 開始介紹蘋概族群所列舉的標的，如機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《4958 臻鼎 - KY》、封裝的《6147 頎邦》、散熱模組的《2421 建準》、設備廠的《2360 致茂》、軟性銅箔基板的《3144 新揚科》... 等，大致上都能逐步走高，但當中已有部分個股出現短線技術面過熱跡象，可適度調節來回操作或進行換股。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。