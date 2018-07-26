【華冠投顧】台股快速輪動!主流未浮現前!應對策略很重要!

武傑關注個股: 6477 安集、1795 美時、8069 元太、3141 晶宏、6552 易華電。

◆台股盤勢分析:

◇看法不變

美國科技股再創歷史新高下，台北股市早盤小漲 + 3 點開出，隨即在鋼鐵、塑化的帶動下，指數衝上 11000 點大關；雖然高檔賣壓湧出下，指數一度殺回平盤，尾盤在權值股的拉抬下，上漲 + 44 點作收，收在 11010 點，成交量 1325 億。

美股尾盤激情性的拉抬，讓那斯達克指數再創歷史新高。不過，反觀台股今天僅僅小漲 + 3 開出，顯示出黑手在『萬一』的心態偏弱。今天晚上美股在 fb 的重挫下，恐怕會有一場仗要打；再加上目前量能萎縮明顯，市場觀望氣氛濃厚。所以我們保持先前『回測月線』的看法依舊不變。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3563 牧德、5340 建榮、4903 聯光通、2371 大同、8069 元太、6477 安集… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2376 技嘉、6150 撼訊、2303 聯電、8039 台虹、3645 達邁、2363 矽統… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估