【永豐期貨】台指選擇權盤後－金融傳產拉抬 台股拉尾收復萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 50 點至 10914 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 96.61 點，電子期逆價差縮至 - 2.74 點，金融期逆價差擴至 - 19.07 點。現貨部分，三大法人買超 20.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2193 口至 18134 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2120 口至 46895 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1490 口至 22664 口。

週三美股大漲，週四早上 Nasdaq 電子盤因 Facebook 財報不佳而重挫，不過仍未影響台股多頭上漲力道，早盤一路走高一舉攻上萬一關卡，雖盤中一度壓回平盤，但在上揚 5 日線的推升下，指數反彈上漲，尾盤更見拉尾衝高，在多檔權值股拉抬之下，終場加權指數上漲 44.82 點或 0.409%，收在 11010.61 點，成交量能 1327.03 億，較前一日增加 83.91 億。今日權值股中主要靠金融傳產類股為拉抬主力，八大類股全數上漲收紅，其中水泥窯類股漲幅 1.41% 表現較佳。技術面觀察，今日大盤以帶短上影線中紅 K 站上萬一關卡，日線連 4 紅且站在所有均線之上，盤勢短線為多頭控盤格局，仍有向上反彈空間，觀察指數若能守穩萬一關卡，搭配量能有效擴大之下還有機會向上挑戰前波高點，惟建議操作上仍須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.26，大於中性值 1，買權平均隱含波動率由 11.5% 降至 11.13%，賣權平均隱含波動率由 14.43% 降至 14.36%，選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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