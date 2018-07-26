日央行或調整ETF購買策略 日股分化東證指數大漲

儘管市場普遍不認為日本央行會在 7 月 30 日 - 31 日的議息會議上，推出貨幣緊縮政策，但一條關於日央行資產購買策略變動的消息，令日股早盤顯著分化。

日本經濟新聞周四晨間報導提到，日本央行將在下周的議息會議上，重新評估目前的資產購買規模分配，以避免對個股影響過度；考慮削減對掛鈎日經平均指數的 ETF，增加對錨定東證指數的 ETF 產品的購買。

日經平均指數、東證指數雙雙高開，日經平均指數其後下挫跌幅一度擴大至 0.25%，東證指數目前漲 0.84%。

在每年 6 兆日元的資產購買中，日本央行購買約 1.5 兆日元的日經平均指數（亦稱日經 225 指數）相關 ETF，東證指數（TOPIX）相關的 ETF 則購入 4 兆日元左右。但由於日經平均指數涵蓋的範圍不如 TOPIX 廣泛，日本央行對日經平均指數的購買，會帶來更大的影響。

日經新聞周二的一篇報導提到，相比於日經平均指數，如果日本央行對東證指數採取了類似的 ETF 購買策略，效果會是目前的 7 倍。

日本央行目前對 ETF 的購買已經超出了其所能承擔的規模，其大量購買流通股份影響了股市的定價能力，部分個股價格大幅波動。優衣庫母公司迅銷本周股價大跌，截止 6 月底，日本央行持有迅銷 17.8% 的股份，在其流通股中占 89%。

曾是日本央行貨幣政策委員會委員的木內登英此前提到，與可以到期贖回的公債不同，日本央行持有的 ETF 必有出售的一天，「大量購買 ETF 的結果是，日本央行不能再奢望避免副作用的政策正常化」。