【華冠投顧】台股站回11000點!還原權值逼近今年新高!

台股今日在金融與傳產股以及中小型股的帶動下，指數最高來到 11018 點，再創 7 月份以來新高，終場收盤漲 44 點，以 11010 作收，成交量 1325 億元，價漲量增格局。

前天說大盤會有回馬槍，昨日果然跌，大盤昨日跌，我們說是良性，是好事，今日看吧～指數漲上 11000 點，不過卻要提醒大家今日盤面結構並不好，原因是由金融與傳產股以及空頭太陽能族群所帶動下創高，而不是台積電 (2330) 與大立光 (3008) 以及主流股所帶動，這並非是好事，因此，接下來盤勢觀盤重點在台積電與大立光是否能快速過高，很重要! 盤面焦點: 傳產龍頭台泥 (1101)，中鋼 (2002)，統一 (1216) 等強勢表態，生技股合富 (4745)，保瑞(6472) 強攻漲停板，逸達 (6576)，晟德(4123)，奈米醫(6612) 等大漲，帶動傳產股向上，另昨日挖礦股大漲，市場一片講好，但是我們提醒挖礦股能追嗎? 昨日撼訊 (6150)，青雲(5386)，華擎(3515)，麗臺(2465)，映泰(2399)，承啟(2425) 等均大漲表現，但是今日都看到了吧，不是開高走低，就是由紅翻黑，或者連紅都沒有! 散戶又被套了! 今日空頭走勢的太陽能族群強勢，元晶 (6443)，安集(6477)，茂迪(6244)，新日光(3576)，昱晶(3514) 等漲幅都逾 5%，能追嗎?

大盤今日創 7 月新高，還原權值逼近今年新高! 但一般投資人都賺不到，因強勢族群表現一日強一日弱，整體個股表現續航力不足，建議大家勿看漲追漲，操作務必謹慎小心，否則很容易賺指數賠價差。

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