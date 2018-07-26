「淬自然」帶你品嘗台灣茶的好味道

要讓一般人也喝得起昂貴的台灣茶，「淬自然」與阿里山、梨山茶農契作，寧可讓利，也希望加盟商堅持用台灣好茶，連鎖品牌之路走得雖慢，但希望能遍地開花，成為台灣的星巴克。

文．蔡武穆 圖．淬自然提供

要讓台灣小朋友知道，茶最根本的味道」，「淬自然」茶飲老闆宋立偉一語道出成立初衷，「一斤要價四、五千元的梨山福壽山茶，在這裡二十五元就可以喝到」，高雄人趨之若鶩，一星期要喝二、三次，家裡冰箱放的是「淬自然」，公司款待客人用的也是「淬自然」，這一股原淬的台灣高山好茶，從高山走到平地，從茶杯變成手搖杯，高雄人人手一杯，在口裡回甘。

宋立偉原本是紅酒商，因為自己喜歡喝茶，對茶有興趣，一頭栽進對茶的研究，甚至跑到阿里山去契作喜歡的茶。自己喝之外，也分享給親戚朋友，第一間「淬自然」開業不久，朋友鼓勵「為什麼不開第二家？」進而踏上連鎖品牌之路，目前「淬自然」在高雄有八家、台南有兩家，今年度還要再擴展兩家分店。

為什麼要叫「淬自然」？宋立偉回想當初登記註冊時，原本想要取的名字是「醉自然」，但是有人搶先註冊，後來想一想，「因為我們都是比較健康的，所以取名叫『淬自然』。淬，是原淬，表現茶本身的味道之意。無心插柳，沒想到『淬』比『醉』更能表達我們對於健康、自然、原味的訴求，更接近我們當初成立的理念。」

通過 SGS 無農藥、無重金屬檢測

宋立偉回憶「淬自然」剛成立的第一年，南台灣小朋友喝了說：你們茶不對！他感嘆：「現在小朋友都被香精汙染，喝不出最根本的茶，反而四十歲以上都喜歡喝我們的茶，覺得怎麼跟公司泡的一樣。」

「淬自然」的茶，來自於阿里山、梨山的契作，行銷總監吳易穗說，茶農都很辛苦，五、六年前，網路還沒那麼發達，茶農的茶賣到茶莊，中間經過大盤、中盤層層剝削，原本一斤可以賣到八、九千元的梨山福壽山茶，砍到茶農血本無歸，賺不到錢，後來老闆去跟茶農談，「整顆、賣相好的，茶農用高價格賣給外面茶莊，剩下碎茶、賣相較差的，看多少划算，『淬自然』全部收購」，補貼茶農，也讓「淬自然」茶源無虞。

整顆的茶葉和小顆碎茶味道上沒有差別，一樣都是一心二葉，吳易穗解釋，「淬自然」堅持對土地友善，要求茶農不灑農藥，全程以有機肥、液態肥栽種，且必須通過 SGS 四九八項無農藥、無重金屬檢測，「自己不吃的，就不要賣給別人」，嚴格控管栽種及茶葉品質，對消費者負責。

遵循古法 保存最多茶元素

「我們的茶，一年四季有稍許的不一樣，因為天然的茶，沒辦法控制到百分之百。」吳易穗回憶，曾有來客抱怨，「為什麼你們的烏龍青都不穩，都沒有喝到第一批相同味道？」其實這才是「淬自然」真正的價值。她解釋，因為以前用阿里山福壽山茶當烏龍青，有較多的花香、果香，現在用的是梨山茶，如果是烘烤過程用香精調味，味道會一致，但是「淬自然」就是堅持用最自然、最根本的茶葉來沖泡。

年輕茶農用現代化烤箱烘焙製茶，控制一定的溫度火候，快速量產，「淬自然」的茶農則遵循古法，曬青、攏茶、光萎凋等全都是在太陽光底下完成，因此能保存最多的茶元素。就算是炭焙老茶，也絕對不加香精，讓茶呈現自然的蜜香、果香。

市面上的茶飲店用大火熬煮，「淬自然」則堅持用攝氏一百度水沖泡，然後急速冷卻，確保茶葉不再發酵，吳易穗說明，「喝茶是在喝它的兒茶素和花青素，用煮的就有可能把不好的重金屬或茶鹼煮出來」，所以「淬自然」店裡的茶桶都是冷的，控制溫度，客人要的時候就用一定的比例沖泡，對健康不會有負擔。

茶香回甘溫潤 喝出「山的味道」

「台灣的茶，其實相當優雅」，自然呈現多種不同程度的花香、果香，每一個海拔高度的味道都不一樣，這一種獨特的味道，叫做「山縫」(台語)，意指「山的味道」，在喝的時候，就可以喝出山的味道，是茶葉在水氣、空氣所氤氳出來的味道。

吳易穗舉例，淬自然的綠茶，有淡淡的清香；台灣紅茶含在口中有一種蜜香；梨山的金萱 (台十三)，聞起來有奶香、喝起來有桂花香；用梨山烏龍茶、福壽山烏龍茶，下去做焙火，有甜蜜的感覺，即便是海拔較低的四季春，都有花香回甘。「正常的、好茶香，它會讓你在嘴巴裡有味道，淡淡地從嘴巴裡回甘，一般的茶香，在口中，喝下去就沒有了」。記者當場試喝，梨山烏龍茶除了在口中回甘之外，確有花香、果香不同層次在口中徘徊，久久不散。

「淬自然」茶飲有七、八種系列，包括奶茶系列、氣泡系列、冷泡系列及冰滴系列，消費者各有所好，每一地區加盟分店主打產品也不一樣，因為自然呈現花香、果香，並在口中回甘溫潤，很多消費者本來喝全糖的，也都漸漸改喝無糖，去品嘗台灣茶最根本的味道。

以冰滴來說，福壽山茶一般用熱水沖泡，「淬自然」採用冰滴，用冷水、用時間下去淬取，釋放出更多的花青素及兒茶素，一滴一滴下來，咖啡因含量少，在口中滑順自然，「很天然，沒有化學、澀澀的感覺，你的嘴巴會告訴你，什麼是對的」。

常溫飲用更佳 無須冰塊掩飾苦澀

「外面的茶，不會讓你喝常溫，因為會苦、會澀，加上冰塊掩飾味道，我們的茶更適合在常溫飲用」。宋立偉相當自豪店裡的水果珍珠茶系列，他說道，水果珍珠，像是藍莓汁、荔枝汁、芒果汁、櫻桃汁，台灣水果百分百原汁冷壓，因為單價高，原廠只賣國外，國內也只有愛之味、統一等大廠買得起，其他茶店不敢做，但他為了天然、健康，不惜成本，一頭栽下去。

水果珍珠與天然茶互搭所產生的奇妙變化，成為店裡獨有招牌，相當暢銷，「在外頭，荔枝珍珠只能加牛奶或氣泡水，我們的就是加紅茶」，原廠也很訝異，自家的水果珍珠搭配紅茶竟然可以這麼自然，茶的花香、果香和果汁原味奇異和諧，「外面的茶搭他們的水果珍珠不合，因為有香精，只有彼此都是天然成分，才能擦撞出這麼奇妙的火花。」

絕不混茶 保持最原始的風味

「台灣茶很貴，一般人喝不起，我要讓一般人喝得起昂貴的台灣茶，所以我開了淬自然」，而且絕對不混茶，吳易穗強調，「是一萬元的梨山福壽山茶，就不會跟阿里山的碎茶混在一起」，保持茶最原始的風味，即便是現在流行的氣泡茶，也是用原味茶直接二氧化碳下去打氣泡，「不花俏，給你最天然的！」

不像一般茶飲連鎖店迅速擴張，「淬自然」成立五年來，在高雄、台南只有十家分店，經營策略穩紮穩打，並嚴選加盟商，宋立偉強調「淬自然」創立初衷，本來就不是以賺錢為目的，而是要將健康、自然的茶帶給消費者，能夠深刻瞭解並認同淬自然理念的業主才會開放加盟。

為了維持一貫品質，宋立偉寧可讓利加盟商，希望加盟商堅持用台灣好茶，母公司今年要再開兩家分店，高雄加盟業主兩年內打算再開六家店，以目前阿里山、梨山契作的農地，供應三、四十家店無虞。連鎖品牌之路，走得慢、走得辛苦，但是宋立偉有野心，希望「淬自然」在台灣遍地開花，成為台灣的星巴克。

來源：《理財周刊》 935 期

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