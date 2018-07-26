ASM太平洋逾10家晶園廠在建 中期業務強 交銀國際喊目標價147元

交銀國際 (3329-HK) 維持 ASM 太平洋 (0522-HK) 目標價港幣 147 元及「買入」評級。該行認為，ASM 太平洋將受益於半導體數量增長，包括來自光電、感應及分離器件，和始於 7nm 對熱壓複晶焊接及扇出的加快採用。

ASM 太平洋今 (26) 日股價走低，午盤後跌 1.285%，報港幣 96.05 元，跌 1.131%。

圖：新浪財經

ASM 太平洋今年上半年純利港幣港幣 14.02 億元，跌 6.1%，每股獲利港幣 3.46 元，中期息每股港幣 1.3 元，較去年增港幣 0.1 元，行政總裁李偉光表示，期望下半年派息亦可增港幣 0.1 元至 1.4 元，漸進式派息政策會維持。公司暫時未有新的回購計畫。

上半年來自汽車及工業電子市場的需求強勁，帶動後工序設備業務及 SMT 業務表現。SMT 解決方案業務表現較好，收入及新增定單總額分別增長約 25%。上半年收入增 17.5% 至 96.16 億元，新增定單總額按年增 16.7% 至 14.8 億美元，兩者均創新高。

公司有大量未完成定單，預計第三季收入可維持高水平，介乎 6.5 至 7 億美元；惟受到傳統季節性因素影響，料第三季新增定單金額將按季下跌。

另外，集團第二季毛利率創新高，達 43.2%，惟因為產品及地區組合，料第三季毛利率料按季下降 1.5% 至 3%。

中美貿易戰持續，李偉光指首批 301 清單對集團「影響非常非常不明顯，感覺不到」，目前 SMT 業務產品主要由歐洲及新加坡付運予客戶，另有測試處理器是香港生產，但銷售至美國的數量十分少。

李偉光表示，沒有計畫將廠房遷離中國，因中國的半導體市場大、增長快，目前有約 10 多家晶圓廠正在興建，2-3 年後對設備的需求大。人民幣持續貶值實際影響不大，大部分生產基地都在中國，但中國亦是最大收入來源，不少產品以人民幣結算，有自動對沖作用。

交銀國際認為，ASM 太平洋將受益於半導體數量增長，包括來自光電、感應及分離器件，和始於 7nm 對熱壓複晶焊接及扇出的加快採用。因此維持 ASM 太平洋目標價港幣 147 元及「買入」評級。交銀給出的目標價及評級，基於 2019 年預期本益比率 18 倍。

交銀國際表示，ASM 太平洋第 2 季所有業務均表現強勁，毛利率超出預期，收入年升 19% 至 6.71 億美元，符合指引，毛利率按季上升 5.6 個百分點，至 43.2%，而市場預期為 40.5%，動力來自產品組合升級，帶動後段及表面貼裝表現強勁和工廠效率提升。

此外，ASM 太平洋第 2 季訂單年增 10% 至 7.28 億美元，也略高於公司同比單位數增長的指引。

交銀指出，ASM 太平洋預期第 3 季訂單將面臨季節性放緩，毛利率將按月下降 1.5 至 3 個百分點，ASM 太平洋將增加下半年訂單的不確定性。