ASM Pacific Technology收購Amicra以進入光電子市場

新加坡，香港, 2018 年 4 月 4 日 - (亞太商訊) - ASM Pacific Technology Ltd.（「ASMPT」）宣布已完成收購 AMICRA Microtechnologies GmbH（「Amicra」）100％的股份。 Amicra 為光電子和先進封裝市場的高精密固晶機主要供應商。這項於 2018 年 4 月 4 日完成的交易將加強公司業務，不僅能夠為快速發展的矽光電子組裝設備市場提供服務，還能夠服務更高精度的覆晶和固晶市場。



總部位於新加坡，並在香港聯交所上市的 ASMPT 是全球最大的後工序半導體設備供應商和 SMT 解決方案提供商。 ASMPT 將把 Amicra 重新命名為 ASM AMICRA Microtechnologies GmbH，並將 Amicra 合併到 ASMPT 的後工序設備業務分部。



ASMPT 集團行政總裁李偉光表示：「我們對這一戰略投資感到非常興奮。 Amicra 的亞微米高精度貼片機補充了集團現有的產品組合。 Amicra 在光電子市場中佔有領先地位，而集團認為該市場具有高增長潛力。我相信這次合併將進一步加強我們未來的發展機遇，並為我們的客戶提供更高的附加價值。」



「隨著我們對高精度固晶市場的滲透日益增加，特別是在矽光電子製造業，與強大的戰略合作夥伴進行合併可以更好地支持我們不斷增長的國際客戶基礎。憑藉其規模、已建立的國際供應鏈、銷售渠道和客戶支援能力，與 ASMPT 的合併將使我們能夠進一步發展業務。我為 Amicra 和我們的客戶感到高興，亦很高興有機會與 ASMPT 合作。」Amicra 董事總經理 Rudolf Kaiser 說。



關於 ASM Pacific Technology Limited

作爲全球科技及市場領導者，ASMPT(香港聯交所股份代號: 0522) 致力為全球半導體裝嵌及封裝行業研發及提供尖端解決方案及物料。其表面貼裝技術解決方案廣泛應用於不同的終端用戶市場，包括一般電子產品、移動通信器材、汽車工業、工業、LED 以及替代能源。



ASMPT 自一九八九年起於香港聯交所上市。目前，ASMPT 已獲納入為恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生香港 35 指數及恒生環球綜合指數的成份股。



欲了解更多關於 ASMPT 的信息，請遊覽我們的網頁 www.asmpacific.com 。



關於 AMICRA MicroTechnologies

AMICRA MicroTechnologies 是全球領先的超高精度固晶設備供應商，貼裝精度低至 ±0.3μm @ 3σ。公司成立於 2001 年，總部位於德國雷根斯堡，為在電子行業的多個分部的客戶提供後工序生產和封裝制程的領先產品和工程服務，是矽光子和光纖市場的領導者。其設備支援固晶技術和覆晶焊接技術，並具備對光電子市場的專業知識，為迅速發展中的超大規模數據中心市場提供服務。



AMICRA 還提供高速滴膠系統，並根據技術平台提供自訂解決方案。 AMICRA 在歐洲、北美、亞太地區以及中國均設有辦事處，銷售和支援網絡遍及全球各地。



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