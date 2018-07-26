財去如山倒 香港女首富身家8個月縮水74% 跌出全球500大富豪

七個月前還是香港女首富的金利豐金融 (1031-HK) 行政總裁朱李月華，受到金利豐股價 8 個月大跌 80% 的影響，個人財富縮水 74%，跌出彭博 500 大富豪榜。

在香港人稱「朱太」的朱李月華，1958 年出生於賭業世家，同時有「融資大亨」、「殼后」、「賭廳公主」之稱，為投資界頂級大姐大，父親李惠文是澳門賭業的元老級人物。

去年 11 月金利豐股價最高來到 10.3 港元，但隨著股價下跌到昨天收盤價 2.04 港元，朱李月華持有的 101.57 億股金利豐股票，總值也從 207.2 億港元大幅蒸發到 207.2 億元。

在金利豐去年股價高檔時，朱李月華以 84 億美元的財富，名列彭博 500 大富豪榜中的第 183 名，但在持股大跌下，個人財富已縮水到 22 億美元，被踢出 500 大富榜。

激進投資人 David Webb 指出，金利豐大部分融資來自朱李月華和其家人提供的無抵押貸款，而該公司的財報顯示，2018 財年獲利為 14 億港元 (約 1.78 億美元)，較去年同期下跌 9%，在不良貸款增加下，加劇朱李月華的財富下跌。

香港證監會今年元月點名金利豐股權高度集中在少數股東的手上，極易出現成交量小卻暴漲暴跌，該公司股價應聲於 1 月 30 日暴跌 17%；接著 FTSE Russell 指數將金利豐自成分股剔除後，股價在 3 月份進一步下滑。

朱李月華是金利豐的主要持股人，由於她在香港小型股市場活躍，而有「殼后」之稱。

儘管朱李月華的身家大跌，但港媒報導，朱太可以參與總值 402 億港元收購中環中心 75% 股權的計畫，並以 65.3 億港元購入太古地產 (1972-HK) 位於九龍灣的甲級商廈等，彭博富豪榜未必完全反映朱太真正的財富。