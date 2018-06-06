智能手機需求見底 瑞信看好舜宇及ASM太平洋 股價應聲揚

瑞信發表研究報告，指於過去 3 週與 74 名投資者會面，投資者大致相信智能手機需求見底，是低吸時機，但選股需謹慎和具選擇性。港股相關個股中，看好舜宇光學和 ASM 太平洋，股價應聲上漲逾 4% 和逾 3%。

報告指出，智能手機的供應鏈中，大陸手機的需求正復甦，蘋果手機於第二季見底，但供應鏈的競爭加大，投資者看好立訊精密 (002475-CN) 會是潛在的勝利者，同時重新評估瑞聲科技 (2018-HK)，但同意下調空間有限，等待第二季業績後「買入」機會。

瑞信表示，行業正面對海外業務的風險，看好海康威視 (002415-CN)，半導體市場，投資者的興趣日增。選股方面，軟體股看好中軟國際 (0354-HK)。

此外，瑞信表示，需留意中美貿易糾紛進展，目前有關風險已反映。

該行認為，相較 H 股而言，更看好 A 股，首選立訊精密 (002475-CN)、大族激光 (002008-CN)、藍思科技 (300433-CN)。

H 股則最看好舜宇光學 (2382-HK) 和 ASM 太平洋 (0522-HK)。

截至今 (6) 日 15:45，舜宇光學股價上漲 4.425%，報港幣 167 元；ASM 太平洋報港幣 108 元，或 + 3.647%。