【IPO追蹤】中國拼多多將IPO價格定在區間高端

今年第二大中國企業在美上市交易啦！這個企業就是中國折扣類電商拼多多。在中國，拼多多是精明的消費者必然會使用的。

路透香港7月26日引述三位知情人士稱，拼多多將美國首次公開發行(IPO)價格定在每份美國存托股份(ADS)19美元，籌資16.3億美元。

包括所有已發行股票期權在內，上述定價對虧損的拼多多估值為238億美元，4月份融資輪後的估值為150億美元。拼多多背後有中國網絡巨擘騰訊(00700-HK)的支持。

拼多多在IPO中出售了大約8560萬份ADS，佔擴大後股本的6.8%左右，發行價區間為每份16-19美元。拼多多對發行價不予置評。

在過去幾個月內，拼多多已成為當地下載量最高的應用之一，威力直逼淘寶、天貓、京東等電商巨頭。該公司估值接近150億美元，投資方包括中國科技巨頭騰訊，以及紅杉資本中國基金(Sequoia Capital China)。

據報道，拼多多此次邀請曾任新加坡外交部長楊榮文擔任獨立董事，是希望未來在平台治理上，拼多多可以得到更多專業建議。

拼多多創始人、董事長兼首席執行官黃崢曾說，「拼多多要做電商行業的『新加坡』」，在平台治理領域中永不放棄做正確的事情。同時，絕不會讓老實守法的商家吃虧。

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