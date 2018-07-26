光伏行業協會：多家組件企業已處於虧損狀態

中國光伏行業協會今天(7月26日)在北京組織召開“光伏行業2018年上半年發展回顧與下半年形勢展望”研討會。來自國家工信部、國家能源局、水規總院、國家發展改革委能源研究所、國網能源研究院的500多位業内人士參會。

中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華在會上表示，上半年國内光伏組件產量約42吉瓦，同比增長約24%，出口量約為19吉瓦，同比增幅25%以上，主要受價格下降導緻國外市場激活、新興市場國家加速進入等影響。

他表示，在技術層面，雙玻雙面組件正加速產業化，領跑者基地雙面電池佔有率已達45%，60片組件功率已達300瓦。但產業層面，上半年搶裝不如預期，1-5月份組件價格基本處於持續下降狀態，尤其是“5·31”之後，組件價格甚至跌破2元/瓦，半年降幅達到近30%。多家組件企業處於虧損狀態，尤其中小企業特别明顯。另一方面，骨幹企業開始加速開拓國外市場，部分企業海外市場已佔其出貨量的70%以上。

此外，他透露，上遊多晶矽上半年產量超過14萬噸，增長約24%，進口量6.7萬噸，自給率不斷提高，達到68%，創歷史新高。

“多晶矽發展正呈現以下特點，首先是增，低能源要素成本地區的新增產能開始陸續釋放，如新疆、内蒙古等;其次是長，矽料生產成本略有提升;其三是停，‘5·31’之後，國内多家矽料廠開始停產檢修，總計超過10家;最後是降，矽料價格自1月份以來開始穩步下降，尤其是‘5·31’後價格跌幅加快，7月份已跌至9萬元/噸以下，但單晶所需矽料價格依然較高。”王勃華說。

至於矽片方面則呈現產量持續提升、價格快速下降的趨勢。據他介紹，上半年國内矽片產量超過50吉瓦，增長約39%，其中出口量超12吉瓦，發展同樣呈現增、停、降的特點。其中，隨著單晶擴產和多晶金剛線技改產能陸續釋放，市場供給仍在增加，但產能集中度在進一步提高;同時，上半年一些多晶矽片企業受製於設備、資金等因素，陸續停產或破產，6月以來有加速趨勢;最後，矽片價格持續下降，平均每月下降0.3元/片，到7月份，單晶降至3.3元/片，多晶降至2.2元/片。

此外，電池片方面，上半年電池片產量約39吉瓦，增長約22%。技術層面，PERC技術產業化加速，單晶電池幾乎全部採用PERC工藝，電池片量產平均效率大於21.8%;多晶PERC已開始進入產業化階段，電池片量產平均效率大於等於20.6%;P型PERC電池已經開始向雙面電池發展;產業層面：技術升級仍在持續併加速，新裝備、新工藝、新材料給舊生產線帶來巨大競爭壓力;P型雙面電池發展對N型電池發展帶來一定影響。

至於生產成本，他表示，隨著電池轉換效率提升，電池片生產成本正在進一步下降。

上半年的亮點之一是，今年1-5月份電池片和組件出口總額為55.13億美元，同比增加21.2%。其中，電池片出口額3.53億美元，組件出口額51.6億美元，組件出口量約16-17吉瓦。2017的這個數字是12.3吉瓦。

“半年來價格下降近30%，出口額卻增長20%以上，原因在於出口量同比增長30%以上。這表明儘管國内市場需求減弱，海外新興市場卻在擴大，拉動出口需求。同時，龍頭企業出貨量中出口佔比也在增大。”王勃華表示，上半年光伏產品出口市場的集中度持續降低，新興市場為主的遍地開花局面持續擴大。

來源：上海證券報

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